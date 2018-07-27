 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 29.07.2018
07:30  Казахстанцев обязали отдавать деньги с продажи квартир, машин в ЕНПФ
07:27  В Ташкенте, решивших пожаловаться Мирзиееву женщин, арестовали на десять суток
Суббота, 28.07.2018
20:49  В Заксобрании штата Колорадо пытались вывесить портрет В.Путина, как действующего после Обамы президента США
20:45  The Hill: Почему американские войска должны остаться в Сирии?
16:45  В авиакатастрофе погиб министр сельского хозяйства Парагвая Луис Гнеитинг
11:46  "Баба с ведрами". Что происходит в Нукусском музее
11:43  Каких высот достигла туркменская медицина при президенте-стоматологе
11:40  На границе России и Казахстана есть загадочная Гора-Верблюд. По ночам она стонет...
11:38  В Бишкеке открыт XIII Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо - 2018"
08:26  Арестован экс-президент Армении Р.Кочарян. За силовой разгон митингов в 2008-м (елбасам на заметку)
08:23  Скончался "отец" солдата Чонкина писатель Владимир Войнович
07:30  Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам, - Л.Степушова
07:27  Почему люди верят в мировое правительство? - Н.Лебедева
07:13  В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову
00:15  Провал иранской политики США все более очевиден, - С.Шакарянц
00:12  Счастье политической элиты: большинство населения России не осознает своей нищеты
00:10  Содержание украинского учебника географии повеселило соцсети
Пятница, 27.07.2018
21:35  Российская МТС подала многомиллионный иск против Туркменистана
19:32  Власти Туркменистана утаили информацию о собранном урожае пшеницы
19:27  США предъявили России новые обвинения - в краже промышленных секретов
18:32  Самосуд в Гяндже, или Почему режим Алиева дает сбой, - И.Шабанов
18:31  Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? Часть 2-я
18:28  Чудо-открытие археологов в Крыму: найден некрополь времен древнего Рима
17:44  Директор-китаец "Тянь-Шань Керамик" Дайсю избил и растоптал еду кыргызов-рабочих
17:00  С чего начиналось Казахское ханство (история), - Клавдия Пищулина
16:52  Нужно ли легализовать проституцию в Киргизии? - Оксана Гут
16:50  Жириновский и Миронов анонсировали создание в РФ новой оппозиц-партии - Социал-Демократической
16:35  Чем больше основных свобод достигнуто, тем меньшую привязанность к ним ощущают граждане, - Le Monde
13:59  Назарбаев взял только 2 место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Слабак!
13:04  Йеменский хуситы уверяют, что успешно атаковали своим БПЛА международный аэропорт в Абу-Даби
11:51  Большая Семья. Новые родственники Елбасы - Чайжунусовы
11:48  Как Казахстану вырваться из замкнутого круга структурной недозанятости? - П.Своик
11:47  Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве Тена в Алматы
11:41  США в лице Трампа снимают ответственность за мировую экономику, - Рахман Алшанов
08:14  Свобода, равенство, брикство, - репортаж с саммита А.Колесникова
08:07  Лидер КНДР почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна
08:04  Казусы и путаница на саммите БРИКС в ЮАР, - "МК"
07:45  Откуда идет "китайская угроза", - Леонид Бляхер
07:42  Генри Киссинджер убеждал Трампа сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" Китай, - Daily Beast
07:35  На место Каддафи появился реальный претендент. Хафтар прибирает Ливию
07:27  Мастер шантажа Дональд Трамп начинает и выигрывает, - Д.Седов
07:24  Ключ к миру между Иерусалимом и Дамаском в руках Москвы, - Foreign Policy
07:18  Для Москвы БРИКС – опора в противостоянии Вашингтону, - В.Скосырев
07:16  ЕС и США помогают Турции завершить оккупацию Северной Сирии, - В.Мухин
07:07  Хотели, как лучше. Как младотурки спасали Османскую империю (история), - А.Сидорчик
07:06  Какие национальные части воевали в Красной Армии в Великой Отечественной
07:00  Евреи - чингизиды. Потерянные колена Израиля: неразгаданная тайна мировой истории
06:10  В кошачьих какахах обнаружен паразит, помогающий человеку сделать бизнес-карьеру... (что они курят?), - Newsweek
04:17  РосВласти решились снести съемочную площадку "Дом-2". А закрыть само шоу дебилов - слабо?
00:48  Горе луковое. В Ташкенте за "хищения" арестованы руководители крупнейших базаров, - А.Волосевич
00:44  Воскрес таджико-узбекский Че Гевара - полковник Махмуд Худойбердыев?
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
В Ташкенте, решивших пожаловаться Мирзиееву женщин, арестовали на десять суток
07:27 29.07.2018

В Ташкенте задержана группа женщин, пришедшая к администрации президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с жалобами на сотрудников милиции и прокуратуры. Об этом сообщает centralasian.org.

Как сообщила правозащитница из Ташкента Татьяна Довлатова, 23 июля возле администрации президента Узбекистана были задержаны около тридцати женщин, решившие пожаловаться главе государства на давление со стороны сотрудников правоохранительных органов. Задержанных увезли в РОВД Яккасарайского района, добавила правозащитница.

– В отделении милиции Яккасарайского района их удерживали около шести часов, затем некоторых отпустили. Однако шесть женщин были обвинены по статье 183 Кодекса об административной ответственности ("Мелкое хулиганство") и арестованы на десять суток в учреждении "Панельное", – сказала Татьяна Довлатова.

​Одна из задержанных рассказала, что утром 23 июля группа женщин направилась на площадь Независимости в Ташкенте, где расположено здание администрации президента. "Когда кортеж президента приблизился к зданию аппарата, нашу дорогу загородил милицейский автобус. Затем нас затолкали в этот автобус и увезли в отделение милиции", – говорит собеседница.

Правозащитнице Татьяне Довлатовой удалось установить личности трех из шести задержанных женщин.

– Выяснилось, что у одной из них сын умер в тюрьме. Женщина утверждает, что в колонии ее сына запытали до смерти. Вторая женщина годами не может получить выездную визу, чтобы воссоединиться с членами семьи, проживающими за рубежом. У задержанных есть несовершеннолетние дети, среди которых есть даже немой ребенок. Согласно законодательству, правоохранительные органы не имеют права задерживать женщин, имеющих детей, не достигших трехлетнего возраста. Помимо всего, расходы на содержание в ИВС, трехразовое питание должны оплатить сами задержанные женщины, – говорит Татьяна Довлатова.

Как говорит Татьяна Довлатова, перед тем, как выйти к администрации президента, женщины неоднократно обращались в виртуальную приемную, но не смогли добиться никакого результата. Сотрудник пресс-службы президента заявил, что не информирован о задержании женщин. А в РОВД Яккасарайского района отказался давать комментарии.

Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532838420
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  