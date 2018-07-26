 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Заксобрании штата Колорадо пытались вывесить портрет В.Путина, как действующего после Обамы президента СШАВ Заксобрании штата Колорадо пытались вывесить портрет В.Путина, как действующего после Обамы президента США
20:49 28.07.2018

В Заксобрании штата Колорадо вместо портрета Трампа оказался Путин

Один из членов Сената США от Колорадо Стив Фенберг поделился с подписчиками фотографией из законодательного собрания этого американского штата.

Там в галерее портретов президентов США вслед за Бараком Обамой должен быть Дональд Трамп, однако вместо его изображения - портрет президента России Владимира Путина.

Тем, кто принес портрет российского лидера, видимо, не хватило времени или наглости повесить на стену в ряд других президентов - картину оставили рядом.

Как поясняют СМИ, сотрудник заксобрания вскоре убрал портрет Путина.

Трампа же пока нет на положенном месте, так как местная общественная организация еще не собрала деньги на создание его портрета.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532800140
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