 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.07.2018
20:49  В Заксобрании штата Колорадо пытались вывесить портрет В.Путина, как действующего после Обамы президента США
20:45  The Hill: Почему американские войска должны остаться в Сирии?
16:45  В авиакатастрофе погиб министр сельского хозяйства Парагвая Луис Гнеитинг
11:46  "Баба с ведрами". Что происходит в Нукусском музее
11:43  Каких высот достигла туркменская медицина при президенте-стоматологе
11:40  На границе России и Казахстана есть загадочная Гора-Верблюд. По ночам она стонет...
11:38  В Бишкеке открыт XIII Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо - 2018"
08:26  Арестован экс-президент Армении Р.Кочарян. За силовой разгон митингов в 2008-м (елбасам на заметку)
08:23  Скончался "отец" солдата Чонкина писатель Владимир Войнович
07:30  Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам, - Л.Степушова
07:27  Почему люди верят в мировое правительство? - Н.Лебедева
07:13  В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову
00:15  Провал иранской политики США все более очевиден, - С.Шакарянц
00:12  Счастье политической элиты: большинство населения России не осознает своей нищеты
00:10  Содержание украинского учебника географии повеселило соцсети
Пятница, 27.07.2018
21:35  Российская МТС подала многомиллионный иск против Туркменистана
19:32  Власти Туркменистана утаили информацию о собранном урожае пшеницы
19:27  США предъявили России новые обвинения - в краже промышленных секретов
18:32  Самосуд в Гяндже, или Почему режим Алиева дает сбой, - И.Шабанов
18:31  Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? Часть 2-я
18:28  Чудо-открытие археологов в Крыму: найден некрополь времен древнего Рима
17:44  Директор-китаец "Тянь-Шань Керамик" Дайсю избил и растоптал еду кыргызов-рабочих
17:00  С чего начиналось Казахское ханство (история), - Клавдия Пищулина
16:52  Нужно ли легализовать проституцию в Киргизии? - Оксана Гут
16:50  Жириновский и Миронов анонсировали создание в РФ новой оппозиц-партии - Социал-Демократической
16:35  Чем больше основных свобод достигнуто, тем меньшую привязанность к ним ощущают граждане, - Le Monde
13:59  Назарбаев взял только 2 место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Слабак!
13:04  Йеменский хуситы уверяют, что успешно атаковали своим БПЛА международный аэропорт в Абу-Даби
11:51  Большая Семья. Новые родственники Елбасы - Чайжунусовы
11:48  Как Казахстану вырваться из замкнутого круга структурной недозанятости? - П.Своик
11:47  Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве Тена в Алматы
11:41  США в лице Трампа снимают ответственность за мировую экономику, - Рахман Алшанов
08:14  Свобода, равенство, брикство, - репортаж с саммита А.Колесникова
08:07  Лидер КНДР почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна
08:04  Казусы и путаница на саммите БРИКС в ЮАР, - "МК"
07:45  Откуда идет "китайская угроза", - Леонид Бляхер
07:42  Генри Киссинджер убеждал Трампа сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" Китай, - Daily Beast
07:35  На место Каддафи появился реальный претендент. Хафтар прибирает Ливию
07:27  Мастер шантажа Дональд Трамп начинает и выигрывает, - Д.Седов
07:24  Ключ к миру между Иерусалимом и Дамаском в руках Москвы, - Foreign Policy
07:18  Для Москвы БРИКС – опора в противостоянии Вашингтону, - В.Скосырев
07:16  ЕС и США помогают Турции завершить оккупацию Северной Сирии, - В.Мухин
07:07  Хотели, как лучше. Как младотурки спасали Османскую империю (история), - А.Сидорчик
07:06  Какие национальные части воевали в Красной Армии в Великой Отечественной
07:00  Евреи - чингизиды. Потерянные колена Израиля: неразгаданная тайна мировой истории
06:10  В кошачьих какахах обнаружен паразит, помогающий человеку сделать бизнес-карьеру... (что они курят?), - Newsweek
04:17  РосВласти решились снести съемочную площадку "Дом-2". А закрыть само шоу дебилов - слабо?
00:48  Горе луковое. В Ташкенте за "хищения" арестованы руководители крупнейших базаров, - А.Волосевич
00:44  Воскрес таджико-узбекский Че Гевара - полковник Махмуд Худойбердыев?
00:24  Cмертельный тупик. Почему покончила с собой украинка из протестного движения "Фемен", - А.Соколов
Четверг, 26.07.2018
22:11  Трамп грозит Турции "крупными санкциями" за арест пастора Брансона
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
The Hill: Почему американские войска должны остаться в Сирии?
20:45 28.07.2018

В распоряжении США есть достаточно собственных и союзнических сил, чтобы оказать влияние на дипломатические решения, связанные с будущим Сирии

Беспощадная гражданская война в Сирии вновь вернулась в фокус внимания СМИ и политических обозревателей после сообщений о том, что в ходе саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможные пути урегулирования сирийского конфликта, пишет Джеймс Л. Джонс в статье для американского издания The Hill.

Последний раз Сирия занимала видное место в информационных сводках СМИ в апреле текущего года, когда Трамп публично заявил о том, что он решительно выступает за то, чтобы вывести американские войска из Сирии "в ближайшее время". Данное стремление понятно, оно является отражением того, что США уже устали от всевозможных конфликтов. Однако вывод американских войск из Сирии может оказаться стратегической ошибкой, которая в краткосрочной перспективе может поставить под угрозу череду побед над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в долгосрочной перспективе может означать передачу региональных позиций в руки других игроков, включая Россию.

У Соединенных Штатов есть много важных интересов в Сирии, которые администрация должна учесть при анализе будущей американской позиции в регионе. Во-первых, Вашингтон должен добиться убедительной победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не позволить, чтобы Сирия превратилась в плацдарм для подготовки будущих террористических атак. Во-вторых, США, наряду с Францией и Великобританией, должны стать сдерживающим фактором по отношению к использованию химического оружия. В-третьих, Вашингтон должен уделить первоочередное внимание организации поставок гуманитарной помощи и восстановлению пострадавших от войны районов. В-четвертых, США должны помешать внешним силам, недружественным Вашингтону, занять доминирующие позиции в Сирии и регионе, что могло бы также поставить под угрозу безопасность Израиля.

Европейские и арабские союзники также заинтересованы в достижении перечисленных целей, поэтому они должны взять на себя часть издержек, необходимых для их достижения.

Для достижения перечисленных целей потребуется всеобъемлющая военно-дипломатическая стратегия, для реализации которой нужны силы США, расположенные в Сирии и координация деятельности союзников Вашингтона в регионе и во всем мире. Чтобы окончательно разбить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и исключить возможность возрождения данной террористической группировки, США должны располагать возможностью зачищать от боевиков подконтрольные территории. Союзники и региональные партнеры должны принять активное участие в организации гуманитарных поставок в освобожденные районы и обеспечить достаточную экономическую помощь для восстановления пост-асадовской Сирии.

Администрация Трампа добилась больших успехов в унижении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и должна довести борьбу до победного конца, однако интересы США в Сирии не ограничиваются необходимостью уничтожения террористической группировки. США должны взять на себя ключевую роль в дипломатическом урегулировании гражданской войны и восстановлении государства, способного осуществлять управление в пределах своих границ. Для того, чтобы в будущем в Сирии не преобладали интересы, противоречащие интересам США и региональным союзникам, Вашингтону необходимо будет обеспечить доминирование в дипломатическом процессе.

Эти цели могут быть достигнуты только благодаря постоянному присутствию сухопутных войск США на территории Сирии. "Виртуальное" присутствие США в Сирии превратится в "фактическое" отсутствие Соединенных Штатов, что противоречит американским региональным интересам.

Хорошая новость заключается в том, что численность войск, необходимая для достижения региональных целей, будет довольно скромной. В настоящий момент в северо-восточной части Сирии расположено около 2 тыс. американских солдат. Дополнительно США могут опереться на местных союзников. Вместе эти силы могут освобождать захваченные боевиками территории и обеспечивать их безопасность. Эти силы могут выступить в качестве противовеса силам, выступающим на стороне правительства САР. Однако главное заключается в том, что в распоряжении США есть достаточно собственных и союзнических сил, чтобы оказать влияние на дипломатические решения, связанные с будущим Сирии.

Сообщалось, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон и государственный секретарь Майк Помпео намерены создать коалицию из войск арабских региональных союзников, которая должна будет прийти на смену американским войскам в Сирии.

Безусловно, региональные государства очень заинтересованы в успешном исходе битвы в Сирии. Они должны сделать существенный вклад в эту борьбу. Как отметил сам президент, следует ожидать, что арабские союзники США направят деньги и войска, которые будут иметь решающее значение для исхода военных действий. США являются единственной страной, которая может объединить различные региональные страны, преследующие противоречивые цели, и объединить их вокруг единой стратегии.

Совместные усилия США и их региональных союзников позволят окончательно разгромить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сделать так, чтобы будущее Сирии находилось в соответствии с американскими и региональными интересами. Как только эти цели будут достигнуты, США смогут безопасно вывести свои войска с территории Сирии.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532799900
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  