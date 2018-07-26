The Hill: Почему американские войска должны остаться в Сирии?

20:45 28.07.2018 В распоряжении США есть достаточно собственных и союзнических сил, чтобы оказать влияние на дипломатические решения, связанные с будущим Сирии



Беспощадная гражданская война в Сирии вновь вернулась в фокус внимания СМИ и политических обозревателей после сообщений о том, что в ходе саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможные пути урегулирования сирийского конфликта, пишет Джеймс Л. Джонс в статье для американского издания The Hill.



Последний раз Сирия занимала видное место в информационных сводках СМИ в апреле текущего года, когда Трамп публично заявил о том, что он решительно выступает за то, чтобы вывести американские войска из Сирии "в ближайшее время". Данное стремление понятно, оно является отражением того, что США уже устали от всевозможных конфликтов. Однако вывод американских войск из Сирии может оказаться стратегической ошибкой, которая в краткосрочной перспективе может поставить под угрозу череду побед над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а в долгосрочной перспективе может означать передачу региональных позиций в руки других игроков, включая Россию.



У Соединенных Штатов есть много важных интересов в Сирии, которые администрация должна учесть при анализе будущей американской позиции в регионе. Во-первых, Вашингтон должен добиться убедительной победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не позволить, чтобы Сирия превратилась в плацдарм для подготовки будущих террористических атак. Во-вторых, США, наряду с Францией и Великобританией, должны стать сдерживающим фактором по отношению к использованию химического оружия. В-третьих, Вашингтон должен уделить первоочередное внимание организации поставок гуманитарной помощи и восстановлению пострадавших от войны районов. В-четвертых, США должны помешать внешним силам, недружественным Вашингтону, занять доминирующие позиции в Сирии и регионе, что могло бы также поставить под угрозу безопасность Израиля.



Европейские и арабские союзники также заинтересованы в достижении перечисленных целей, поэтому они должны взять на себя часть издержек, необходимых для их достижения.



Для достижения перечисленных целей потребуется всеобъемлющая военно-дипломатическая стратегия, для реализации которой нужны силы США, расположенные в Сирии и координация деятельности союзников Вашингтона в регионе и во всем мире. Чтобы окончательно разбить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и исключить возможность возрождения данной террористической группировки, США должны располагать возможностью зачищать от боевиков подконтрольные территории. Союзники и региональные партнеры должны принять активное участие в организации гуманитарных поставок в освобожденные районы и обеспечить достаточную экономическую помощь для восстановления пост-асадовской Сирии.



Администрация Трампа добилась больших успехов в унижении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и должна довести борьбу до победного конца, однако интересы США в Сирии не ограничиваются необходимостью уничтожения террористической группировки. США должны взять на себя ключевую роль в дипломатическом урегулировании гражданской войны и восстановлении государства, способного осуществлять управление в пределах своих границ. Для того, чтобы в будущем в Сирии не преобладали интересы, противоречащие интересам США и региональным союзникам, Вашингтону необходимо будет обеспечить доминирование в дипломатическом процессе.



Эти цели могут быть достигнуты только благодаря постоянному присутствию сухопутных войск США на территории Сирии. "Виртуальное" присутствие США в Сирии превратится в "фактическое" отсутствие Соединенных Штатов, что противоречит американским региональным интересам.



Хорошая новость заключается в том, что численность войск, необходимая для достижения региональных целей, будет довольно скромной. В настоящий момент в северо-восточной части Сирии расположено около 2 тыс. американских солдат. Дополнительно США могут опереться на местных союзников. Вместе эти силы могут освобождать захваченные боевиками территории и обеспечивать их безопасность. Эти силы могут выступить в качестве противовеса силам, выступающим на стороне правительства САР. Однако главное заключается в том, что в распоряжении США есть достаточно собственных и союзнических сил, чтобы оказать влияние на дипломатические решения, связанные с будущим Сирии.



Сообщалось, что советник по национальной безопасности США Джон Болтон и государственный секретарь Майк Помпео намерены создать коалицию из войск арабских региональных союзников, которая должна будет прийти на смену американским войскам в Сирии.



Безусловно, региональные государства очень заинтересованы в успешном исходе битвы в Сирии. Они должны сделать существенный вклад в эту борьбу. Как отметил сам президент, следует ожидать, что арабские союзники США направят деньги и войска, которые будут иметь решающее значение для исхода военных действий. США являются единственной страной, которая может объединить различные региональные страны, преследующие противоречивые цели, и объединить их вокруг единой стратегии.



Совместные усилия США и их региональных союзников позволят окончательно разгромить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сделать так, чтобы будущее Сирии находилось в соответствии с американскими и региональными интересами. Как только эти цели будут достигнуты, США смогут безопасно вывести свои войска с территории Сирии.



Максим Исаев Источник - REGNUM

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