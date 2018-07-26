Паразит, обнаруженный в кошачьих фекалиях, может сделать вас предпринимателем

12:00 28.07.2018 Паразит, обнаруженный в кошачьих фекалиях, может сделать вас предпринимателем



Люди, зараженные паразитом, обнаруженным в кошачьих фекалиях, склонны к предпринимательству и меньше испытывают страх неудачи при запуске нового бизнеса, сообщает журналист Newsweek Аристос Георгиу.



Речь о паразите Toxoplasma gondii, который все чаще связывают с необычным поведением у людей и других позвоночных. Команда ученых во главе со Стефани Джонсон из Колорадского университета проверила слюну более полутора тысяч студентов на антитела, показывающие, были ли те когда-то инфицированы. Обнаружилось, что студенты, анализы которых были положительными, были более склонны специализироваться на изучении бизнеса с упором на менеджмент и предпринимательство.



Исследователи также взяли анализы у тех, кто посещал мероприятия по предпринимательству, и обнаружили, что зараженные чаще начинали вести собственный бизнес. Наконец, команда ученых рассмотрела данные на мировом уровне и выяснила, что люди из стран с более высоким уровнем заболеваемости реже называли "страх неудачи" в числе сдерживающих факторов при запуске нового бизнеса.



"Важно отметить, что взаимосвязь между паразитом и предпринимательством только корреляционная, а значит, исследователи не установили, что причиной склонности к предпринимательству является токсоплазмоз, - подчеркивает автор статьи. - Однако ученым известно, что этот паразит может оказывать значительное влияние на мозг крыс, и это может помочь понять его влияние на людей".



"Паразит размножается половым путем в организме кошек и только кошек и заражает других животных, таких как грызуны, которые поедают их фекалии, - рассказала Стефани Джонсон Newsweek. - У грызунов проявляются изменения в поведении, которые заставляют их вести себя более рискованно. Например, их начинает привлекать кошачья моча, что может повышать их шансы быть съеденными другим котом".



Различные исследования показывали, что зараженные люди более подвержены рискам суицида, невротического поведения или смерти в результате рискованных поступков. Джонсон полагает, что за личностными изменениями могут скрываться биологические механизмы.



Она пояснила: "Было довольно много исследований, показывающих влияние токсоплазмы на гормоны (например, повышение тестостерона) и нейромедиаторы (повышение дофамина и серотонина). Выводы по нейромедиаторам на самом деле были неоднозначные. Но идея в том, что повышение тестостерона или дофамина заставляет людей вести себя более агрессивно и рискованно. Если у вас в мозгу много паразитов, можно себе представить, что это повлияет на некоторые химические вещества".



Аристос Георгиу | Newsweek Источник - Инопресса

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