На границе России и Казахстана есть загадочная Гора-Верблюд. По ночам она стонет...

11:40 28.07.2018 Если верблюд не идет к Магомету...



На границе России и Казахстана есть загадочная гора, издающая по ночам стоны.



Гора-верблюд расположена в Оренбургской области России, но совсем рядом с ней проходит граница с Казахстаном, и все топонимы в окрестностях казахские.



Ученые называют такой тип гор останцами. Их создают ветер и солнце. Однако то, что природа может создать эдакого верблюда с соблюдением всех пропорций, кажется невероятным. Иногда по ночам оказавшиеся рядом люди слышат рев "корабля пустыни". Местные жители верят, что этот тревожный звук издает сама скала.



Еще одна особенность Горы-верблюда заключается в том, что она состоит из кварцита и буквально сверкает на солнце. А рядом с ней бьет родник с чистейшей водой.



В исламе верблюд считается священным животным, созданным Всевышним из скалы по просьбе пророка Салиха.



Алан ИСАЕВ | г. Астана Источник - Экспресс-К

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