|На границе России и Казахстана есть загадочная Гора-Верблюд. По ночам она стонет...
11:40 28.07.2018
Если верблюд не идет к Магомету...
На границе России и Казахстана есть загадочная гора, издающая по ночам стоны.
Гора-верблюд расположена в Оренбургской области России, но совсем рядом с ней проходит граница с Казахстаном, и все топонимы в окрестностях казахские.
Ученые называют такой тип гор останцами. Их создают ветер и солнце. Однако то, что природа может создать эдакого верблюда с соблюдением всех пропорций, кажется невероятным. Иногда по ночам оказавшиеся рядом люди слышат рев "корабля пустыни". Местные жители верят, что этот тревожный звук издает сама скала.
Еще одна особенность Горы-верблюда заключается в том, что она состоит из кварцита и буквально сверкает на солнце. А рядом с ней бьет родник с чистейшей водой.
В исламе верблюд считается священным животным, созданным Всевышним из скалы по просьбе пророка Салиха.
Алан ИСАЕВ | г. Астана