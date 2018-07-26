В Бишкеке открыт XIII Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо - 2018"

11:38 28.07.2018 В столице состоялось торжественное открытие XIII Международного фестиваля традиционной культуры и ремесел "Оймо - 2018"



В Бишкеке при поддержке столичной мэрии состоялось торжественное открытие ежегодного тринадцатого Международного фестиваля традиционной культуры и ремесел "Оймо-2018".



Мероприятие прошло на площадке, рядом с кинотеатром "Ала-Тоо".



На торжественном открытии фестиваля приняли участие вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Эмиль Сыдыков, вице-мэр столицы Асель Куламбаева, а также ремесленники, горожане и гости столицы.



Международный фестиваль "Оймо-2018" стартовал 26 июля в столице и продолжится до 29 июля.



С 31 июля по 5 августа текущего года мероприятие пройдет на берегу озера Иссык-Куль на центральной площади города Чолпон-Ата, напротив Экоцентра.



Основные цели фестиваля – развитие ремесленного рынка в Кыргызстане, возрождение преемственности традиций, сохранение культурного наследия, а также превращение жемчужины Кыргызстана – озера Иссык – Куль в Международную территорию экологически чистого культурного туризма.



Более 150 ремесленников из Кыргызстана, стран Центральной Азии, России, Индии и Афганистана выставили свою продукцию на прилавках ремесленной ярмарки, которая раскинула свои шатры в продолжение традиций Великого Шелкового Пути.



На сценической площадке показали свои концертные номера молодые творческие группы, прошел торжественный парад ремесленников и гостей фестиваля.



Лучшие ремесленники проведи мастер-классы для детей и взрослых. В преддверии третьих Всемирных Игр Кочевников на фестивале прошел отборочный конкурс "Этно-Мода" среди студентов, ремесленников и молодых дизайнеров.



Также Общественным Фондом "Кийиз Дуйно" был организован флэш-моб "Элечек" по традиционным женским головным уборам.



Гильдия кукольников организовала выставку авторских кукол в галерее "Дубовый Парк".



Участникамифестиваля стали ремесленники и дизайнеры из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, России, Индии, Афганистанаи и других стран, деятели культуры и искусства, студенты, молодежь, дети, жители и гости городов Бишкек и ЧолпонАта.



Фестиваль проводится Ресурсным Центром в Кыргызстане Центрально-азиатской Ассоциации в поддержку ремесел "CACSARC-kg" под эгидой Министерства Культуры, информации и туризма КР, а также при поддержке мэрии города Бишкек.



Дополнительную информацию по Международному фестивалю можно получить по следующим номерам телефона: (0312) 62 – 41 – 81, (312) 62 – 03 – 85. e-mail: office@oimo.global или же на сайте: www.oimo.global



"Мэрия Бишкек" Источник - ЦентрАзия

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