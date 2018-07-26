 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.07.2018
12:00  Паразит, обнаруженный в кошачьих фекалиях, может сделать вас предпринимателем
11:46  "Баба с ведрами". Что происходит в Нукусском музее
11:43  Каких высот достигла туркменская медицина при президенте-стоматологе
11:40  На границе России и Казахстана есть загадочная Гора-Верблюд. По ночам она стонет...
11:38  В Бишкеке открыт XIII Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо - 2018"
08:26  Арестован экс-президент Армении Р.Кочарян. За силовой разгон митингов в 2008-м (елбасам на заметку)
08:23  Скончался "отец" солдата Чонкина писатель Владимир Войнович
07:30  Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам, - Л.Степушова
07:27  Почему люди верят в мировое правительство? - Н.Лебедева
07:13  В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову
00:15  Провал иранской политики США все более очевиден, - С.Шакарянц
00:12  Счастье политической элиты: большинство населения России не осознает своей нищеты
00:10  Содержание украинского учебника географии повеселило соцсети
Пятница, 27.07.2018
21:35  Российская МТС подала многомиллионный иск против Туркменистана
19:32  Власти Туркменистана утаили информацию о собранном урожае пшеницы
19:27  США предъявили России новые обвинения - в краже промышленных секретов
18:32  Самосуд в Гяндже, или Почему режим Алиева дает сбой, - И.Шабанов
18:31  Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? Часть 2-я
18:28  Чудо-открытие археологов в Крыму: найден некрополь времен древнего Рима
17:44  Директор-китаец "Тянь-Шань Керамик" Дайсю избил и растоптал еду кыргызов-рабочих
17:00  С чего начиналось Казахское ханство (история), - Клавдия Пищулина
16:52  Нужно ли легализовать проституцию в Киргизии? - Оксана Гут
16:50  Жириновский и Миронов анонсировали создание в РФ новой оппозиц-партии - Социал-Демократической
16:35  Чем больше основных свобод достигнуто, тем меньшую привязанность к ним ощущают граждане, - Le Monde
13:59  Назарбаев взял только 2 место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Слабак!
13:04  Йеменский хуситы уверяют, что успешно атаковали своим БПЛА международный аэропорт в Абу-Даби
11:51  Большая Семья. Новые родственники Елбасы - Чайжунусовы
11:48  Как Казахстану вырваться из замкнутого круга структурной недозанятости? - П.Своик
11:47  Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве Тена в Алматы
11:41  США в лице Трампа снимают ответственность за мировую экономику, - Рахман Алшанов
08:14  Свобода, равенство, брикство, - репортаж с саммита А.Колесникова
08:07  Лидер КНДР почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна
08:04  Казусы и путаница на саммите БРИКС в ЮАР, - "МК"
07:45  Откуда идет "китайская угроза", - Леонид Бляхер
07:42  Генри Киссинджер убеждал Трампа сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" Китай, - Daily Beast
07:35  На место Каддафи появился реальный претендент. Хафтар прибирает Ливию
07:27  Мастер шантажа Дональд Трамп начинает и выигрывает, - Д.Седов
07:24  Ключ к миру между Иерусалимом и Дамаском в руках Москвы, - Foreign Policy
07:18  Для Москвы БРИКС – опора в противостоянии Вашингтону, - В.Скосырев
07:16  ЕС и США помогают Турции завершить оккупацию Северной Сирии, - В.Мухин
07:07  Хотели, как лучше. Как младотурки спасали Османскую империю (история), - А.Сидорчик
07:06  Какие национальные части воевали в Красной Армии в Великой Отечественной
07:00  Евреи - чингизиды. Потерянные колена Израиля: неразгаданная тайна мировой истории
06:10  В кошачьих какахах обнаружен паразит, помогающий человеку сделать бизнес-карьеру... (что они курят?), - Newsweek
04:17  РосВласти решились снести съемочную площадку "Дом-2". А закрыть само шоу дебилов - слабо?
00:48  Горе луковое. В Ташкенте за "хищения" арестованы руководители крупнейших базаров, - А.Волосевич
00:44  Воскрес таджико-узбекский Че Гевара - полковник Махмуд Худойбердыев?
00:24  Cмертельный тупик. Почему покончила с собой украинка из протестного движения "Фемен", - А.Соколов
Четверг, 26.07.2018
22:11  Трамп грозит Турции "крупными санкциями" за арест пастора Брансона
22:02  КрымПрокурор Н.Поклонская уходит из РосДумы. Мандат вам в...
21:02  Великое противостояние Марса: астрологи рассказали, ждать ли конца света
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
В Бишкеке открыт XIII Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел Оймо - 2018 В Бишкеке открыт XIII Международный фестиваль традиционной культуры и ремесел "Оймо - 2018"
11:38 28.07.2018

В столице состоялось торжественное открытие XIII Международного фестиваля традиционной культуры и ремесел "Оймо - 2018"

В Бишкеке при поддержке столичной мэрии состоялось торжественное открытие ежегодного тринадцатого Международного фестиваля традиционной культуры и ремесел "Оймо-2018".

Мероприятие прошло на площадке, рядом с кинотеатром "Ала-Тоо".

На торжественном открытии фестиваля приняли участие вице-премьер-министр КР Алтынай Омурбекова, заместитель председателя Бишкекского городского кенеша Эмиль Сыдыков, вице-мэр столицы Асель Куламбаева, а также ремесленники, горожане и гости столицы.

Международный фестиваль "Оймо-2018" стартовал 26 июля в столице и продолжится до 29 июля.

С 31 июля по 5 августа текущего года мероприятие пройдет на берегу озера Иссык-Куль на центральной площади города Чолпон-Ата, напротив Экоцентра.

Основные цели фестиваля – развитие ремесленного рынка в Кыргызстане, возрождение преемственности традиций, сохранение культурного наследия, а также превращение жемчужины Кыргызстана – озера Иссык – Куль в Международную территорию экологически чистого культурного туризма.

Более 150 ремесленников из Кыргызстана, стран Центральной Азии, России, Индии и Афганистана выставили свою продукцию на прилавках ремесленной ярмарки, которая раскинула свои шатры в продолжение традиций Великого Шелкового Пути.

На сценической площадке показали свои концертные номера молодые творческие группы, прошел торжественный парад ремесленников и гостей фестиваля.

Лучшие ремесленники проведи мастер-классы для детей и взрослых. В преддверии третьих Всемирных Игр Кочевников на фестивале прошел отборочный конкурс "Этно-Мода" среди студентов, ремесленников и молодых дизайнеров.

Также Общественным Фондом "Кийиз Дуйно" был организован флэш-моб "Элечек" по традиционным женским головным уборам.

Гильдия кукольников организовала выставку авторских кукол в галерее "Дубовый Парк".

Участникамифестиваля стали ремесленники и дизайнеры из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, России, Индии, Афганистанаи и других стран, деятели культуры и искусства, студенты, молодежь, дети, жители и гости городов Бишкек и ЧолпонАта.

Фестиваль проводится Ресурсным Центром в Кыргызстане Центрально-азиатской Ассоциации в поддержку ремесел "CACSARC-kg" под эгидой Министерства Культуры, информации и туризма КР, а также при поддержке мэрии города Бишкек.

Дополнительную информацию по Международному фестивалю можно получить по следующим номерам телефона: (0312) 62 – 41 – 81, (312) 62 – 03 – 85. e-mail: office@oimo.global или же на сайте: www.oimo.global

"Мэрия Бишкек"

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532767080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  