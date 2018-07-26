 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Арестован экс-президент Армении Р.Кочарян. За силовой разгон митингов в 2008-м (елбасам на заметку)
08:26 28.07.2018

В Ереване арестовали экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Решение принято по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года

Бывший президент Армении Роберт Кочарян арестован в пятницу судом в Ереване. Об этом рассказал представителям СМИ защитник Кочаряна Арам Орбелян без каких-либо подробностей.

Известно лишь, что решение о взятии под стражу принято по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. По принятой в стране процедуре суд принимает решение об аресте сроком на два месяца.

"Суд принял решение об аресте. Больше этого сказать не могу. Все остальное представим на завтрашней пресс-конференции", - сообщил адвокат журналистам. Его слова приводит информагентство РИА Новости.

Источник - Московский комсомолец
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