Скончался "отец" солдата Чонкина писатель Владимир Войнович

08:23 28.07.2018 Об этом в соцсетях сообщают друзья и знакомые писателя со ссылкой на его родственников. Однако к настоящему времени официальных подтверждений этой информации нет.



В ночь на субботу стало известно о смерти советского и российского писателя Владимира Войновича. Известный писатель скончался на 87-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщил журналист Виктор Давыдов в своем Facebook.



Позже эту информацию подтвердил писатель Виктор Шендерович.



"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка...", - написал Шендерович в своем Facebook. Источник - Московский комсомолец

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