|Скончался "отец" солдата Чонкина писатель Владимир Войнович
08:23 28.07.2018
Об этом в соцсетях сообщают друзья и знакомые писателя со ссылкой на его родственников. Однако к настоящему времени официальных подтверждений этой информации нет.
В ночь на субботу стало известно о смерти советского и российского писателя Владимира Войновича. Известный писатель скончался на 87-м году жизни от сердечного приступа. Об этом сообщил журналист Виктор Давыдов в своем Facebook.
Позже эту информацию подтвердил писатель Виктор Шендерович.
"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка...", - написал Шендерович в своем Facebook.