 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам, - Л.Степушова
07:30 28.07.2018

Туркмения живет за железным занавесом, организованном ее президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. Западные СМИ утверждают, что страна переживает тяжелейший со времени обретения независимости экономический кризис. А ведь эта страна богата природным газом и экспортирует "белое золото" - хлопок. Как обстоят дела на самом деле? И каковы пути выхода из кризиса?

Любовь Степушова, Правда.Ру, 25 июля 18

Что пишут западные СМИ
Крупные западные издания The Economist и Deutsche Welle опубликовали критические статьи о состоянии экономики Туркмении. Власти Туркмении препятствуют выезду граждан младше 40 лет за рубеж, пишет эксперт издания The Economist Максимилиан Ламберстон. По его мнению, обладая огромными запасами газа (четвертые в мире по запасам. - Ред.), Туркмения должна была бы быть процветающей страной, но этого не происходит. Причину эксперт видит в отказе от продаж газа в Россию и Иран, что сделало власти заложниками желаний Китая, который резко снизил закупочную цену.
Добавим, что если до разногласий с Москвой Туркмения от продаж природного газа в среднем получала экспортной выручки 16,5-17 миллиардов долларов в год, то уже в 2017 году Ашхабад получил лишь 8,5 миллиарда долларов.
Ламберстон подчеркивает, что экономика страны разрегулирована. Действуют два валютных курса, что вызывает необходимость жесткого валютного контроля, в том числе за снятием денег населением и переводами за рубеж. В то же время "данные Банка международных расчетов показывают, что 23 миллиарда долларов из Туркмении накопились на счетах в Германии". Нехватка валюты ведет к нехватке импортных товаров, продолжает политолог. Отмечена безработица до 50-60 процентов, при этом процветает коррупция. Например, полиция нещадно штрафует за грязный автотранспорт, резюмирует эксперт.
В Туркмении наблюдается нехватка хлеба - продукта первейшей необходимости, со своей стороны пишет Deutsche Welle. При покупке хлеба, согласно информации с мест, в ряде населенных пунктов власти теперь требуют справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги. По информации издания, США запретили ввоз из Туркмении хлопка и изделий из него. Решение принято на основе закона от 2016 года, запрещающего ввоз товаров, которые произведены с использованием рабского труда. Конечно, эти санкции влияют на инвестиционный климат в стране.

Что пишут соседи по региону
Можно было бы традиционно подвергнуть сомнению информацию западных источников, но соседи по региону пишут аналогичные вещи. Так, казахстанский ресурс "Курсив" замечает, что виза даже дружественным казахстанцам может быть не выдана без объяснения причин. По словам анонимного жителя Ашхабада, опрошенного сайтом, "за последние два года жизнь в стране значительно ухудшилась". Особенно сложно с продовольствием. "Вы не поверите, но у нас теперь в одни руки дают только полбуханки в сутки!" - сказал ашхабадец. По своим масштабам кризис сопоставим с тотальным дефицитом последних лет Советского Союза, делает вывод издание.
Другой центральноазиатский источник - узбекский госканал "Ешлар ТВ" - 21 июня сообщил о нехватке хлеба в Дашогузской и Марыйской областях Туркмении, свидетельствуя о длинных очередях за хлебом, когда он появляется на прилавках. "Туркменский народ испытывает серьезные экономические трудности", - говорится в репортаже. Заметим, что белорусские СМИ пишут, что острая нехватка свободно конвертируемой валюты сказалась на совместных проектах с Белоруссией (и с Турцией тоже. - Ред.). Белорусские и турецкие компании покидают страну, так и не получив денег за строительство промышленных объектов.

Мнение российского эксперта
Как сказал "Правде.Ру" руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, "в Туркмении в течение последнего полугода особенно заметно общее ухудшение социальной ситуации". Особенно по обеспечению населения продовольствием и товарами народного потребления. При этом курс доллара на черном рынке в пять раз превосходит официальный.
Эксперт "Правды.Ру" подтвердил, что трудности связаны с потерей доходов от экспорта газа в Россию и Иран, а полученные от экспорта в Китай "идут на погашение многомиллиардных кредитов, взятых ранее на сомнительные проекты, типа организации престижных соревнований и строительство дворцов".
"Туркмения сегодня - это закрытая страна, там железный информационный занавес. Но в интернете можно видеть многочисленные видео, на которых люди буквально давятся в очередях за низкосортной мукой. Там же они наблюдают за тем, как Бердымухамедов танцует рэп, катается на яхте на престижном курорте и метает ножи со своим внуком. Это вызывает раздражение простых граждан, пишущих на руках номера в очередях, которое выливается в протесты. Правительство постоянно говорит о том, что ведется серьезная работа по созданию новых сельхозпредприятий, мощностей переработки агропромышленной продукции. Но если эта работа и ведется, то она ведется либо не слишком эффективно, либо не приносит никаких плодов, либо сугубо имитируется", - сделал вывод Андрей Грозин для "Правды.Ру".

Проблемы Туркмении решат исламисты?
Видится, что решить свои экономические проблемы Туркмения может двумя параллельными путями. Девальвацией национальной валюты до выравнивания ее с курсом доллара на "черном рынке" при политике "затягивания поясов" на бюджетных расходах и значительном улучшении своего имиджа у населения. И надо все же попробовать наладить отношения с Россией. Все постсоветские республики, отказавшиеся от сотрудничества с ней, по объективным причинам не справляются с поддержанием своих экономик в хорошем состоянии. Заметим, что и прокладка газопровода в Европу из Туркмении по дну Каспийского моря зависит от Москвы.
Кроме того, только Россия может помочь и в другой проблеме. Как сказал "Курсиву" журналист из Афганистана Ахмед Дурани, в настоящий момент на плохо охраняемой афганско-туркменской границе наблюдается увеличение числа граждан Туркмении, вливающихся в ряды террористических организаций. "В Кабуле считают, что общая численность перешедших на сторону террористов туркменских граждан уже колеблется в пределах 350-400 человек", - подчеркнул в беседе журналист. Исламистские настроения могут взорвать недовольную Туркмению, как это было в период "арабской весны" на Ближнем Востоке. Куда тогда побежит Бердымухамедов? Туда же, куда и Янукович.

Источник - Правда.Ру
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532752200
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