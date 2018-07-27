Почему люди верят в мировое правительство? - Н.Лебедева

07:27 28.07.2018 Почему люди верят в мировое правительство

Многие наши соотечественники склонны объяснять свои неудачи кознями мирового правительства

27 июля 2018,



"Если человек привыкает считать себя этаким ребенком, за которого принимают решения взрослые, то вырабатывается привычка обвинять внешние силы в своих несчастьях", – заявила газете ВЗГЛЯД социальный психолог Надежда Лебедева. Так она прокомментировала итоги опроса ВЦИОМ, показавшего распространенность конспирологических теорий в России.



Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал в пятницу итоги нескольких опросов об отношении россиян к конспирологическим теориям. Результаты обескураживают. Более двух третей ­– 67% – респондентов верят в существование "мирового правительства". Причем большинство из тех, кто верит в его существование (74%), видит в нем угрозу России.



В числе участников этого мирового правительства чаще всего называют олигархов и финансистов (23%), верхушку США (8%), политиков (6%).



При этом 59% россиян не доверяют ученым, 45% верят в существование инопланетян, что, впрочем, не вызывает удивления – ведь и серьезные ученые не исключают существование внеземных цивилизаций. Однако четверть россиян (27%), оказывается, полагает, что пришельцы живут среди нас, но втихаря. 18% уверены, что власти это знают, но скрывают пришельцев. 57% уверены, что американцы имитировали высадку на Луну. Ну и окончательно добил наблюдателей тот факт, что 3% россиян считают, что Земля плоская.



Впрочем, в США, для сравнения, расклад голосов не менее удивителен. Так, согласно опросу, проведенному в 2015 году Public Policy Polling, 29% американцев считают, что власти США скрывают от народа правду об инопланетянах, 28% тоже уверены, что миром правит мировое правительство, а 13% допускали, что тогдашний президент страны Барак Обама был Антихристом.



Надежда Лебедева (фото: hse.ru)

Надежда Лебедева (фото: hse.ru)



О том, должны ли власти подавлять такие настроения, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказала заведующая лабораторией социокультурных исследований факультета социальных наук ВШЭ Надежда Лебедева.



ВЗГЛЯД: Надежда Михайловна, чем объяснить столь массовую веру наших соотечественников в мировое правительство?



Надежда Лебедева: Есть такое понятие: вера в конкурентный мир, когда человек настроен так, что воспринимает окружающую действительность как нечто таящее опасность.



Подобное мировоззрение сопряжено с определенным инфантилизмом, личностной незрелостью, когда люди до конца не готовы нести полную ответственность за собственную жизнь, за свои поступки. Им легче верить в то, что существует какое-то внешнее зло, которое виновно в их бедах. Это мировоззрение – распространенное явление, оно не является сугубо российским. Оно свойственно многим обществам, особенно тем, которые исторически были коллективистскими.



В индивидуалистических обществах люди с раннего детства учатся самостоятельно решать свои проблемы и отвечать за свои поступки. А вот если человек привыкает считать себя этаким ребенком, за которого принимают решения взрослые, то вырабатывается привычка обвинять внешние силы в своих несчастьях.



В качестве такой внешней силы может выступать и некое злобно настроенное по отношению к нам мировое правительство.



ВЗГЛЯД: Когда в обществе были сильнее такие настроения, в 90-е годы, когда ситуация в стране была тревожной, когда рухнул прежний уклад, или сейчас?



Н. Л.: Тогда такого рода исследования не проводились, поэтому сравнить трудно. Но вообще в распространении конспирологических теорий можно видеть и определенное влияние советского прошлого, а оно в 90-х, конечно, ощущалось сильнее, чем сейчас.



Вера в "тайное правительство" и "мировые заговоры" тесно связана с ощущением, что ты ни на что повлиять не сможешь и лично от тебя ничего не зависит: все решают где-то далеко и не ты. В советскую эпоху это ощущение было всеобщим. Тогда люди учились воспринимать себя самих как обреченных на беспомощность, за которых все решает партия и правительство.



ВЗГЛЯД: И все-таки больше половины россиян верят в мировое правительство, четверть – что среди нас скрываются инопланетяне, а три процента – в то, что Земля плоская. Это же ведь поразительные цифры! Стоит ли государству бить тревогу?



Н. Л.: Ничего страшного в этих цифрах нет. Имеет место обычное сознание обывателя, в котором всегда уживается рациональное и иррациональное. Наши бабушки, поверьте мне, имели еще больше предрассудков и нелепых верований. Конечно, можно указать некие объективные причины, способствующие росту такого рода настроений.



Например, веру в инопланетян, снежных людей и так далее совершенно очевидно подогревает желтая пресса. Но в целом эти цифры, скажем так, в пределах нормы. К тому же нельзя исключать, что значительный процент, а может, все, кто отвечал социологам, что "Земля плоская", просто шутили, как говорят, прикалывались.



ВЗГЛЯД: То есть не следует говорить о моральном кризисе в обществе, нехватке моральных авторитетов?



Н. Л.: Я бы поостереглась делать глобальные выводы о каком-то кризисе. Бить тревогу не следует хотя бы уж потому, что за рубежом, во вполне благополучных западных странах, аналогичные опросы западных социологических служб рисуют схожую картину. В западных странах, скажем, гораздо больший процент населения верит и в живущих среди нас гуманоидов, и в плоскую Землю.



ВЗГЛЯД: То есть государству не надо вмешиваться? Может, закрыть все "желтые" газеты?



Н. Л.: Улучшать качество образования, конечно, надо вне зависимости от того, во что верят наши сограждане. А запреты еще никогда не способствовали просвещению.



Текст: Олег Москвин Источник - взгляд

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