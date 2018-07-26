В Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку ОДКБ Ю.Хачатурову

07:13 28.07.2018 Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение в попытке свержения конституционного строя страны в отношении генсека ОДКБ Юрия Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.



"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Юрия Хачатурова", - говорится в сообщении.



В 2008 году Хачатуров занимал должность начальника Ереванского гарнизона Вооруженных сил Армении.



Аналогичное обвинение ранее было предъявлено экс-президенту Армении Роберту Кочаряну.



В соответствии с Уголовным кодексом Армении обоим обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.



Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли 10 человек, свыше 200 были ранены. Спустя 10 лет после этих событий обстоятельства гибели жертв все еще остаются невыясненными. Источник - ca-news.org

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