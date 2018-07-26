 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.07.2018
00:15  Провал иранской политики США все более очевиден
00:12  Счастье политической элиты: большинство населения России не осознает своей нищеты
00:10  Содержание украинского учебника географии повеселило соцсети
Пятница, 27.07.2018
21:35  Российская МТС подала многомиллионный иск против Туркменистана
19:32  Власти Туркменистана утаили информацию о собранном урожае пшеницы
19:27  США предъявили России новые обвинения - в краже промышленных секретов
18:32  Самосуд в Гяндже, или Почему режим Алиева дает сбой, - И.Шабанов
18:31  Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? Часть 2-я
18:28  Чудо-открытие археологов в Крыму: найден некрополь времен древнего Рима
17:44  Директор-китаец "Тянь-Шань Керамик" Дайсю избил и растоптал еду кыргызов-рабочих
17:00  С чего начиналось Казахское ханство (история), - Клавдия Пищулина
16:52  Нужно ли легализовать проституцию в Киргизии? - Оксана Гут
16:50  Жириновский и Миронов анонсировали создание в РФ новой оппозиц-партии - Социал-Демократической
16:35  Чем больше основных свобод достигнуто, тем меньшую привязанность к ним ощущают граждане, - Le Monde
13:59  Назарбаев взял только 2 место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Слабак!
13:04  Йеменский хуситы уверяют, что успешно атаковали своим БПЛА международный аэропорт в Абу-Даби
11:51  Большая Семья. Новые родственники Елбасы - Чайжунусовы
11:48  Как Казахстану вырваться из замкнутого круга структурной недозанятости? - П.Своик
11:47  Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве Тена в Алматы
11:41  США в лице Трампа снимают ответственность за мировую экономику, - Рахман Алшанов
08:14  Свобода, равенство, брикство, - репортаж с саммита А.Колесникова
08:07  Лидер КНДР почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна
08:04  Казусы и путаница на саммите БРИКС в ЮАР, - "МК"
07:45  Откуда идет "китайская угроза", - Леонид Бляхер
07:42  Генри Киссинджер убеждал Трампа сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" Китай, - Daily Beast
07:35  На место Каддафи появился реальный претендент. Хафтар прибирает Ливию
07:27  Мастер шантажа Дональд Трамп начинает и выигрывает, - Д.Седов
07:24  Ключ к миру между Иерусалимом и Дамаском в руках Москвы, - Foreign Policy
07:18  Для Москвы БРИКС – опора в противостоянии Вашингтону, - В.Скосырев
07:16  ЕС и США помогают Турции завершить оккупацию Северной Сирии, - В.Мухин
07:07  Хотели, как лучше. Как младотурки спасали Османскую империю (история), - А.Сидорчик
07:06  Какие национальные части воевали в Красной Армии в Великой Отечественной
07:00  Евреи - чингизиды. Потерянные колена Израиля: неразгаданная тайна мировой истории
06:10  В кошачьих какахах обнаружен паразит, помогающий человеку сделать бизнес-карьеру... (что они курят?), - Newsweek
04:17  РосВласти решились снести съемочную площадку "Дом-2". А закрыть само шоу дебилов - слабо?
00:48  Горе луковое. В Ташкенте за "хищения" арестованы руководители крупнейших базаров, - А.Волосевич
00:44  Воскрес таджико-узбекский Че Гевара - полковник Махмуд Худойбердыев?
00:24  Cмертельный тупик. Почему покончила с собой украинка из протестного движения "Фемен", - А.Соколов
Четверг, 26.07.2018
22:11  Трамп грозит Турции "крупными санкциями" за арест пастора Брансона
22:02  КрымПрокурор Н.Поклонская уходит из РосДумы. Мандат вам в...
21:02  Великое противостояние Марса: астрологи рассказали, ждать ли конца света
20:13  Слитки текут. В Казахстане прошел первый съезд кладоискателей
17:45  Закон об аннигиляции Украины. Куда приведут фантазмы о "советской оккупации", - С.Павленко
17:42  Саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Чего ждем? - А.Мезяев
17:31  Экс-замакима Алматы Яков Заяц по делу Храпунова: "Я потерял память"
14:46  Казахстанский герой Цусимского сражения - матрос с "Буйного" Филиппов (история)
11:11  С переименованного в честь Назарбаева проспекта Фурманова в Алма-Ате убрали памятник писателю
11:10  The New York Times: Торговая война США продолжает усугубляться
11:07  Асма Асад подарила котенка дочери погибшего в Сирии Героя России
11:06  Американские пошлины поддержали отток капитала из Китая
10:56  Израиль хвастливо показал капитаншу Ор Нааман, сбившую сирийский Су, убив полковника Маре
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Содержание украинского учебника географии повеселило соцсети
00:10 28.07.2018

Анна Инсарова

Украинский учебник географии для восьмого класса, выдержки из которого опубликовал журналист Андрей Манчук, поразил пользователей Facebook.

"Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня – выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?" – цитирует Манчук учебник на своей странице в Facebook.

Учебник издан в 2016 году и рекомендован министерством образования и науки Украины.

Также в учебнике говорится, что "невероятно богатая" природа Украины "породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру", и что весь мир кормится "генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину".

Особенностью украинского характера авторы учебника – Петр Масляк и Светлана Капирулина – назвали "непреодолимую тягу к звездам". "Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве с ракетостроения и освоения космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы", – считают они.

Школьникам сообщают, что украинцы "веками создавали" самые мелодичные в мире песни. "Ни одна нация на нашей планете не имеет более 200 тыс. песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба украинцы дали миру песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способна превратить Украину в одну из ведущих стран мира", – сообщается в учебнике.

Также в учебнике говорится, что некоторые немецкие историки считают украинцев "славянизированными германцами". "Отсюда будто присущи украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное. В подтверждение приводятся факты, что в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке. (например, украинское "цибуля" (лук) и немецкое "цвибель"). Вы, наверное, знаете, что украинское "решта" (остальные), "мабуть" (вероятно), "струмок" (ручей) – английские rest, maybe, sream", – говорится в учебнике.

Кроме того, авторы учебника утверждают, что "американские ученые считают украинский древнейшей нацией мира".

В комментариях некоторые пользователи соцсети шутят над авторами учебника, другие предупреждают о печальных последствиях такого образования.

Содержание учебника заставляет вспомнить о выступлениях представителей украинской власти, которые также отличаются необычными взглядами на историю и географию. Так, в начале июля президент Петр Порошенко заявлял, что князь Владимир 1030 лет назад крестил не Русь, а Украину.

В мае Порошенко утверждал, что нацизм победил "прежде всего украинский солдат".

В феврале депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко объявила о том, что украинцы появились за несколько веков до нашей эры.

В январе певица Руслана заявляла, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532725800
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  