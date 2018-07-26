Содержание украинского учебника географии повеселило соцсети

00:10 28.07.2018 Анна Инсарова



Украинский учебник географии для восьмого класса, выдержки из которого опубликовал журналист Андрей Манчук, поразил пользователей Facebook.



"Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня – выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?" – цитирует Манчук учебник на своей странице в Facebook.



Учебник издан в 2016 году и рекомендован министерством образования и науки Украины.



Также в учебнике говорится, что "невероятно богатая" природа Украины "породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру", и что весь мир кормится "генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину".



Особенностью украинского характера авторы учебника – Петр Масляк и Светлана Капирулина – назвали "непреодолимую тягу к звездам". "Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве с ракетостроения и освоения космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все другие народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы", – считают они.



Школьникам сообщают, что украинцы "веками создавали" самые мелодичные в мире песни. "Ни одна нация на нашей планете не имеет более 200 тыс. песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба украинцы дали миру песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способна превратить Украину в одну из ведущих стран мира", – сообщается в учебнике.



Также в учебнике говорится, что некоторые немецкие историки считают украинцев "славянизированными германцами". "Отсюда будто присущи украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное. В подтверждение приводятся факты, что в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке. (например, украинское "цибуля" (лук) и немецкое "цвибель"). Вы, наверное, знаете, что украинское "решта" (остальные), "мабуть" (вероятно), "струмок" (ручей) – английские rest, maybe, sream", – говорится в учебнике.



Кроме того, авторы учебника утверждают, что "американские ученые считают украинский древнейшей нацией мира".



В комментариях некоторые пользователи соцсети шутят над авторами учебника, другие предупреждают о печальных последствиях такого образования.



Содержание учебника заставляет вспомнить о выступлениях представителей украинской власти, которые также отличаются необычными взглядами на историю и географию. Так, в начале июля президент Петр Порошенко заявлял, что князь Владимир 1030 лет назад крестил не Русь, а Украину.



В мае Порошенко утверждал, что нацизм победил "прежде всего украинский солдат".



В феврале депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко объявила о том, что украинцы появились за несколько веков до нашей эры.



В январе певица Руслана заявляла, что корни украинской нации восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Источник - Взгляд

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