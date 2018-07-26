Российская МТС подала многомиллионный иск против Туркменистана

21:35 27.07.2018 Компания МТС подала инвестиционный иск против Туркменистана из-за многомиллионных потерь.



Российская компания считает, что были нарушены ее права как иностранного инвестора по договору от 2009 года, говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.



Убытки МТС оцениваются минимум в 750 млн долларов. Отмечается, что российская компания пыталась решить вопрос через досудебное урегулирование.



"К сожалению, разногласия не были урегулированы, в связи с чем МТС инициирует судебное разбирательство в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров для защиты своих законных прав и инвестиций в Туркменистане", – подчеркивает в сообщении.



27 июля 2018, Алексей Ласнов Источник - взгляд

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