|Российская МТС подала многомиллионный иск против Туркменистана
21:35 27.07.2018
Компания МТС подала инвестиционный иск против Туркменистана из-за многомиллионных потерь.
Российская компания считает, что были нарушены ее права как иностранного инвестора по договору от 2009 года, говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.
Убытки МТС оцениваются минимум в 750 млн долларов. Отмечается, что российская компания пыталась решить вопрос через досудебное урегулирование.
"К сожалению, разногласия не были урегулированы, в связи с чем МТС инициирует судебное разбирательство в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров для защиты своих законных прав и инвестиций в Туркменистане", – подчеркивает в сообщении.
27 июля 2018, Алексей Ласнов