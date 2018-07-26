 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.07.2018
21:35  Российская МТС подала многомиллионный иск против Туркменистана
19:32  Власти Туркменистана утаили информацию о собранном урожае пшеницы
19:27  США предъявили России новые обвинения - в краже промышленных секретов
18:32  Самосуд в Гяндже, или Почему режим Алиева дает сбой, - И.Шабанов
18:31  Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? Часть 2-я
18:28  Чудо-открытие археологов в Крыму: найден некрополь времен древнего Рима
17:44  Директор-китаец "Тянь-Шань Керамик" Дайсю избил и растоптал еду кыргызов-рабочих
17:00  С чего начиналось Казахское ханство (история), - Клавдия Пищулина
16:52  Нужно ли легализовать проституцию в Киргизии? - Оксана Гут
16:50  Жириновский и Миронов анонсировали создание в РФ новой оппозиц-партии - Социал-Демократической
16:35  Чем больше основных свобод достигнуто, тем меньшую привязанность к ним ощущают граждане, - Le Monde
13:59  Назарбаев взял только 2 место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Слабак!
13:04  Йеменский хуситы уверяют, что успешно атаковали своим БПЛА международный аэропорт в Абу-Даби
11:51  Большая Семья. Новые родственники Елбасы - Чайжунусовы
11:48  Как Казахстану вырваться из замкнутого круга структурной недозанятости? - П.Своик
11:47  Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве Тена в Алматы
11:41  США в лице Трампа снимают ответственность за мировую экономику, - Рахман Алшанов
08:14  Свобода, равенство, брикство, - репортаж с саммита А.Колесникова
08:07  Лидер КНДР почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна
08:04  Казусы и путаница на саммите БРИКС в ЮАР, - "МК"
07:45  Откуда идет "китайская угроза", - Леонид Бляхер
07:42  Генри Киссинджер убеждал Трампа сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" Китай, - Daily Beast
07:35  На место Каддафи появился реальный претендент. Хафтар прибирает Ливию
07:27  Мастер шантажа Дональд Трамп начинает и выигрывает, - Д.Седов
07:24  Ключ к миру между Иерусалимом и Дамаском в руках Москвы, - Foreign Policy
07:18  Для Москвы БРИКС – опора в противостоянии Вашингтону, - В.Скосырев
07:16  ЕС и США помогают Турции завершить оккупацию Северной Сирии, - В.Мухин
07:07  Хотели, как лучше. Как младотурки спасали Османскую империю (история), - А.Сидорчик
07:06  Какие национальные части воевали в Красной Армии в Великой Отечественной
07:00  Евреи - чингизиды. Потерянные колена Израиля: неразгаданная тайна мировой истории
06:10  В кошачьих какахах обнаружен паразит, помогающий человеку сделать бизнес-карьеру... (что они курят?), - Newsweek
04:17  РосВласти решились снести съемочную площадку "Дом-2". А закрыть само шоу дебилов - слабо?
00:48  Горе луковое. В Ташкенте за "хищения" арестованы руководители крупнейших базаров, - А.Волосевич
00:44  Воскрес таджико-узбекский Че Гевара - полковник Махмуд Худойбердыев?
00:24  Cмертельный тупик. Почему покончила с собой украинка из протестного движения "Фемен", - А.Соколов
Четверг, 26.07.2018
22:11  Трамп грозит Турции "крупными санкциями" за арест пастора Брансона
22:02  КрымПрокурор Н.Поклонская уходит из РосДумы. Мандат вам в...
21:02  Великое противостояние Марса: астрологи рассказали, ждать ли конца света
20:13  Слитки текут. В Казахстане прошел первый съезд кладоискателей
17:45  Закон об аннигиляции Украины. Куда приведут фантазмы о "советской оккупации", - С.Павленко
17:42  Саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Чего ждем? - А.Мезяев
17:31  Экс-замакима Алматы Яков Заяц по делу Храпунова: "Я потерял память"
14:46  Казахстанский герой Цусимского сражения - матрос с "Буйного" Филиппов (история)
11:11  С переименованного в честь Назарбаева проспекта Фурманова в Алма-Ате убрали памятник писателю
11:10  The New York Times: Торговая война США продолжает усугубляться
11:07  Асма Асад подарила котенка дочери погибшего в Сирии Героя России
11:06  Американские пошлины поддержали отток капитала из Китая
10:56  Израиль хвастливо показал капитаншу Ор Нааман, сбившую сирийский Су, убив полковника Маре
09:08  Киргизия и Казахстан договорились сообща шпионить за соседями
09:00  "Клан Жээнбековых-Матраимовых сросся окончательно", - А.Аттокуров
08:57  Франко-российская гуманитарная операция в Сирии с явной политической окраской, - Le Monde
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Туркменистан   | 
Российская МТС подала многомиллионный иск против Туркменистана
21:35 27.07.2018

Компания МТС подала инвестиционный иск против Туркменистана из-за многомиллионных потерь.

Российская компания считает, что были нарушены ее права как иностранного инвестора по договору от 2009 года, говорится в сообщении пресс-службы, передает ТАСС.

Убытки МТС оцениваются минимум в 750 млн долларов. Отмечается, что российская компания пыталась решить вопрос через досудебное урегулирование.

"К сожалению, разногласия не были урегулированы, в связи с чем МТС инициирует судебное разбирательство в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров для защиты своих законных прав и инвестиций в Туркменистане", – подчеркивает в сообщении.

27 июля 2018, Алексей Ласнов

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532716500
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  