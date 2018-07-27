Власти Туркменистана утаили информацию о собранном урожае пшеницы

19:32 27.07.2018 Власти Туркменистана, несмотря на окончание уборки урожая пшеницы, не спешат объявлять результаты уборочной кампании. Об этом 27 июля сообщает Радио "Азатлык", а до этого проблемой обеспокоилось издание "Альтернативные новости Туркменистана" (АНТ).

По информации независимых СМИ, последними в середине июля завершили сбор пшеницы фермеры Дашогузского велаята (области). Официальные СМИ в течение июня активно освещали уборочную кампанию, но с конца июня перестали публиковать заметки на эту тему. Сколько собрано пшеницы и удалось ли выполнить план по сбору 1,6 миллиона тонн – остается неизвестным до сих пор.



Первоначально отсутствие статистики объясняли отпуском президента Гурбангулы Бердымухамедова и всего правительства (хотя 5 июля Бердымухамедов разрешил уйти в отпуск всем, кроме вице-премьера Эсенмырата Оразгелдиева, ответственного за уборочную кампанию). Но теперь чиновники вышли на работу, а о количестве собранной пшеницы по-прежнему не сообщается. Это вызывает беспокойство экспертов на фоне все чаще появляющихся сообщений о критическом недостатке продуктов питания в Туркменистане.



26 июля правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" опубликовала отчет о рабочем совещании, на котором Бердымухамедов упоминал предстоящую хлопкоуборочную кампанию, требовал увеличить урожаи овощей и бахчевых культур, но не говорил ни слова о пшенице. В том же номере опубликована небольшая заметка, в которой говорится, что "в западном регионе страны успешно завершена уборочная кампания озимой пшеницы и начался уход за промежуточными культурами". Но в заметке нет никаких цифр и в основном она посвящена посадкам овощей и бахчевых. Пшеница, за исключением процитированной фразы, в тексте не упоминается.



Источники "Азатлыка" и АНТ утверждают, что о выполнении плана по сбору пшеницы в этом году говорить не приходится. Ранняя весна оказалось необычно засушливой, а в мае поля, наоборот, затопило дождями. В конце мая посевам нанесла серьезный вред соляная буря. Кроме того, фермеры жалуются, что государство предоставляет им недостаточно техники и удобрений. 12 июля независимые журналисты узнали о случаях избиения чиновниками директоров колхозов, сдавших государству недостаточно зерна.



С 1992 года ежегодный план заготовки зерна в Туркменистане составлял 1,2 миллиона тонн, но за несколько лет план ни разу не был выполнен. В марте 1998 года первый президент Сапармурат Ниязов пообещал строго наказать чиновников за невыполнение плана. В тот же год чиновники впервые отчитались о сборе 1,2 миллиона тонн зерна. С тех пор и до самой смерти Ниязова в отчетах с каждым годом появлялись все более высокие цифры. Независимые аналитики полагают, что на самом деле чиновники все эти годы совершенствовались в подделке статистики. В последний год жизни Ниязова, в 2006 году, урожай якобы составил 3,5 миллиона тонн. При Бердымухамедове план сбора пшеницы установился на уровне 1,6 миллиона тонн. Однако с выполнением этого плана также возникают проблемы. В 2017 году было официально объявлено о сборе лишь примерно одного миллиона тонн, Бердымухамедов наказал за это ряд чиновников. Но впоследствии официальные СМИ стали писать, что план в 2017 году якобы был выполнен.

27.07.18 Источник - fergananews.com

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