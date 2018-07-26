США предъявили России новые обвинения - в краже промышленных секретов

19:27 27.07.2018 Вашингтон подозревает Москву в краже промышленных секретов



США обвиняют Россию в "агрессивном, сложном, широкомасштабном" экономическом кибершпионаже. Это следует из доклада, опубликованного офисом директора национальной разведки страны. В отчете утверждается, что к краже промышленных секретов российские спецслужбы прибегают из-за того, что экономика РФ страдает от "повсеместной коррупции, государственного контроля и отъезда талантливой молодежи за рубеж". Среди других стран, активно занимающихся кибершпионажем, в документе названы Китай и Иран. В Москве сочли, что доклад нацелен на срыв сближения России и США.



20-страничный доклад офиса директора национальной разведки (это ведомство координирует работу всех американских спецслужб) называется "Иностранный экономический шпионаж в киберпространстве". Отчет подготовлен экспертами Национального центра контрразведки и безопасности. Непосредственно России в обзоре посвящены полторы страницы. Соответствующий раздел озаглавлен "Россия: изощренный противник".



В докладе отмечается, что к индустриальному шпионажу в киберпространстве российские спецслужбы прибегают из-за того, что экономика страны страдает от "повсеместной коррупции, государственного контроля и отъезда талантливой молодежи за рубеж". Еще одной причиной, побуждающей Россию прибегать к краже интеллектуальной собственности, по мнению авторов обзора, является проводимая российскими властями модернизация вооруженных сил страны. Из доклада следует, что кибершпионаж - это сравнительно низкозатратный и высокоэффективный вид шпионажа.



Составители отчета обвиняют российские спецслужбы в "агрессивном, сложном, широкомасштабном" экономическом кибершпионаже.



"Россия собирает чувствительные технологии США и использует киберпространство как один из многих методов для получения необходимых ноу-хау и технологий для роста своей экономики",- сказано в документе. В разведслужбах США убеждены: "Россия продолжит проводить агрессивные кибероперации против США и их союзников в следующем году - это часть глобальной программы сбора разведданных с целью продвижения своих интересов".



Каких-либо доказательств причастности российских госструктур к кибершпионажу в отношении США в докладе, впрочем, нет. При этом в документе утверждается, что "Москва использует кибероперации для сбора информации об американских компаниях их энергетического, фармацевтического и технологического секторов". "В частности, хакеры, работающие в госструктурах РФ, в прошлом году взломали десятки энергетических компаний США, включая их операционные сети. Эти действия могли быть мотивированы множеством причин, включая сбор разведданных, получение доступа с целью обретения потенциала диверсий, предоставление чувствительной информации российским компаниям",- говорится в докладе.



В документе отдельно упоминается "Лаборатория Касперского": спецслужбы США утверждают, что она контролируется российским государством, а ее продукты представляют риски для информационной безопасности страны.



К лидерам кибершпионажа американские спецслужбы относят также Китай и Иран.



Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев в интервью агентству "РИА Новости" заявил, что, обвиняя Россию в экономическом кибершпионаже, спецслужбы США пытаются сорвать любое сближение Москвы и Вашингтона. Обвинения в адрес спецслужб РФ он назвал "ничем не подтвержденными и голословными".



Константин Косачев напомнил, что президенты РФ и США договаривались начать экспертный диалог по кибербезопасности еще на встрече в Гамбурге в 2017 году, но "он был в последний момент сорван именно американской стороной". "Уверен, что российская сторона готова к такому диалогу без предварительных условий, но именно этого так и опасаются американцы. Куда как удобнее сотрясать воздух",- убежден политик.



Напомним, по итогам первой встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин заявил: "Мы договорились с президентом США о том, что мы создадим рабочую группу и будем вместе работать на тему о том, как совместно контролировать безопасность в области киберпространства, как обеспечить безусловное соблюдение международных правовых норм в этой сфере, как не допускать вмешательства во внутренние дела иностранных государств".



При этом российский президент подчеркнул, что у него нет оснований сомневаться в том, удастся ли Москве и Вашингтону "выстроить эту работу". Однако вернувшись в Вашингтон, Дональд Трамп усомнился в перспективе этого механизма, после того как его договоренность с Владимиром Путиным подвергли жесткой критике в Конгрессе. В итоге рабочая группа создана так и не была.



Ранее в промышленном кибершпионаже обвинялись и американские спецслужбы. Так, из обнародованных экс-сотрудником ЦРУ и АНБ Эдвардом Сноуденом документов и его публичных заявлений следует, что разведструктуры США осуществляли кибератаки в отношении крупных европейских компаний, таких как Airbus и Siemens. Полученную информацию они якобы передавали американским фирмам, прежде всего военно-промышленному комплексу.



Елена Черненко Источник - Коммерсант

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