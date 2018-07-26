Самосуд в Гяндже, или Почему режим Алиева дает сбой, - И.Шабанов

18:32 27.07.2018 Исмаил Шабанов: Самосуд в Гяндже, или Почему режим Алиева дает сбой



Талышская диаспора России не приветствует расправы и акты насилия в любых их проявлениях



Вечером 3 июля в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, произошло событие, наделавшее много шума. Молодой человек по имени Юнис Сафаров застрелил главу исполнительной власти города Эльмара Валиева, который на протяжении последних лет неуважительно относился к горожанам и многократно их оскорблял. Таким способом молодой человек отомстил за население этого древнего города. Во время происшествия сам Валиев был тяжело ранен, а его телохранитель, сержант полиции, убит.



Мы не приветствуем расправы и акты насилия в любых их проявлениях. Считаем, что все проблемы следует решать цивилизованными способами. Но должны отметить, что виновником и зачинщиком происходящего является именно алиевский режим.



Бакинский режим покончил с демократическими институтами и структурами гражданского общества. Начиная с первых дней своего властвования были сфальсифицированы выборы всех уровней, право выбирать и избираться демократическим путем сведено к нулю. Активисты протестного движения по надуманным и фальшивым обвинениям арестованы на длительные сроки, суды принимают заказанные сверху решения. Для населения перекрыты все возможности цивилизованными способами заявлять о своих проблемах. Следовало ожидать, что такие случаи будут иметь место.



Нахичеванский клан обвиняет своих оппонентов в радикализме, но на самом деле власть сама действует радикально и бескомпромиссно. Режим не идет на уступки по отношению к какой либо группе общества. Нет ни малейшего компромисса в отношении оппозиции, верующих, нетюркских этносов, любого рода инакомыслия и критика подвергаются мощнейшим репрессиям.



Через застенки алиевского режима прошли сотни общественно-политических активистов и узников совести, на данный момент таковых томится в тюрьмах более 160 человек. Десятки противников устранены физически. Сотни активистов покинули страну. На самом деле такого рода обращение адресовано ко всем гражданам, кому-то больше, кому-то меньше. Тем временем большинство страны нищенствует и влачит бесправное существование, богатства республики разоряются и грабятся.



Припоминаю, что еще во время правления Алиева-старшего, в начале 2000-х, прошли волнения в бакинском поселке Нардаран, нахичеванском поселке Нехрам и городе Шеки. Гейдар Алиев, который волнения в Нардаране и Шеки подавил с помощью армии и оружия, после нехрамских событий принял их старейшин и провел с ними переговоры. Выслушал их и решил мирным способом. Тогда народный поэт Азербайджана Бахтияр Вахабзаде, который сам был из Шеки, запротестовал следующими словами: "Зачем такое деление на своих и чужих, разве у шекинцев нет старейшин, чтобы Алиев принял их тоже, решил проблемы цивилизованным, переговорным путем?".



К сожалению, Азербайджанская Республика уже долгие годы управляется радикальными трайбалистами, людьми, далекими от государственного мышления. Для этих лиц интересы своего региона, племени и семьи превыше всего. Возможностей, созданных для нахичеванцев и азербайджанцев Армении (называющихся в народе "еразами"), лишены представители других регионов. События в Гяндже - олицетворение данной политики. Гянджинцы также являются гражданами той когорты, которую считают чужой, права, достоинство и гордость которых растаптываются на каждом шагу, что привело к нашумевшему акту мести. Я на примере своей родной Ленкорани и талышского региона прекрасно понимаю чувства гянджинцев.



И даже после гянджинских событий власть в Баку, которая не извлекла уроков из губинских и исмаиллинских событий, вместо того, чтобы показать хоть немного мудрости, встретиться со старейшинами Гянджи, попытаться решить проблему в корне, встала на защиту представителя своего племени, Э. Валиева, осуществила новые провокации и усугубила ситуацию. Такое поведение нельзя считать государственным подходом, это отношение уличных ребят к ребятам из другого квартала.



Государство должно быть отцом для своих граждан и не ставить разницы между своими детьми. Оказывать им одинаковое отношение, и больше подходить к ним с любовью и пониманием, чем наказывать. Когда некоторые из детей по праву требуют у родителей ("Столько тратите на себя, праздно живете, спускаете огромные деньги в азартных играх, обратите внимание хоть на некоторые наши проблемы, дайте хотя бы нам поесть, попить, одеться, обуться!"), а взамен тотчас и очень жестоко наказываются, тогда воспитание родителей опускается ниже плинтуса. Добропорядочные люди должны показать место таким "родителям", спасти детей, отдав в руки законных родителей.



Исмаил Шабанов – член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель общественной организации "Талышская диаспора России", специально для ИА "Реалист"



Москва, 26.07.2018, Источник - realtribune.ru

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