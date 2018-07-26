Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? Часть 2-я

18:31 27.07.2018 Каким бы замечательным, эффективным, перспективным ни был аким, за ним тянется шлейф, сотканный из множества принятых им решений, сказанных слов и даже выразительного молчания. Именуется он имиджем. Но это вовсе не то, что денно и нощно в поте лица своего формируют сами главы регионов, лепя из себя гениев управления, великих политиков и крепких хозяйственников. А то, что рождается само по себе, вне зависимости от желания этих чиновников.



Зодчий, или Церетели отдыхает



Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов руководит регионом всего полгода, но уже сегодня можно сделать вывод, что, скорее всего, он запомнится как человек с собственной и небанальной художественной мыслью. Стиль его управления заставляет вспомнить известную поговорку о том, что все новое – это хорошо забытое старое.



В бытность главой ЮКО он проявил безудержный полет творческой фантазии и страсть к украшательству. Недаром за вклад в градостроительство его наградили "Золотым дипломом" Союза архитекторов РК. Если бы о шедеврах, к которым приложил руку этот аким, узнали такие гении современности, как Рон Мьюек или Бруно Каталано, то они бы обрыдались от зависти.



Есть в художественном видении Аскара Исабековича что-то от монументально-декоративных произведений Зураба Церетели. Правда, если последний не всегда оказывается понятым, то к акиму Мырзахметову вопросов обычно не возникает.



Взять хотя бы десятиметровый тюльпан из стекла, расцветший когда-то на просторах ЮКО не без его участия. Как объяснил глава региона, гигантский цветок призван воспитывать у молодежи патриотизм – и ему все поверили. А главное – не стали обижать художника и задавать лишние вопросы вроде "сколько подобных арт-объектов достаточно для области, и не пора ли заняться чем-нибудь реально полезным для общества?", "хватит ли сумм, выделяемых на скульптурные изображения тюльпанов, коней, рыб, верблюдов и прочей "дичи", скажем, на строительство пары десятков дефицитных для ЮКО детских садов?" и т.д.



Не задают их и сегодня, хотя, как и во время своего первого пришествия в региональную власть, Аскар Мырзахметов с головой окунулся в водоворот архитектурных изысканий и намерен творить без остановки, кардинально меняя облик, как минимум, главного города области – Тараза.



Между тем, город, на котором решил поупражняться Мырзахметов, и без того обновлялся и улучшался на протяжении последних двух десятков лет. Как известно, в 2002-м отмечался двухтысячный юбилей Тараза, а в 2015-м там прошли торжества, приуроченные к 550-летию образования Казахского ханства. К этим знаковым мероприятиям город прихорашивали и облагораживали, причем за счет куда более значительных финансовых ресурсов, нежели те, которые имеет Аскар Исабекович. Но аким считает, что "город с такой прекрасной и древней историей заслуживает лучшего". Так прокомментировала вдохновенный настрой главы региона его пресс-служба.



Слова с делом у Мырзахметова, надо признать, не расходятся. Масштабной реконструкции уже подвергся парк "Же?іс". Выступая пару месяцев назад в Службе центральных коммуникаций, аким области доложил: "При входе установлено монументальное сооружение "Ерлік" ("Подвиг") шириной 13 и высотой 8 метров со скульптурами двух воинов.



Согласно первоначальному замыслу, сюда перенесены памятник Бауыржану Момышулы и Вечный огонь, которые ранее находились в разных частях города. На Аллее героев установлены величественные звезды, посвященные 39 Героям Советского Союза и девяти полным кавалерам орденов Славы – уроженцам Жамбылской области.



Воздвигнуты мемориальные плиты на Аллее славы. На втором этапе строительства будет возведен Зал славы, где будет расположен музей, посвященный подвигу героев тыла. Кроме того, в память о них будет воздвигнут монумент, а неподалеку расположится мемориал под символическим названием "Журавли". В новом парке обязательно найдется место памятным композициям, посвященным героям афганской войны, участникам ликвидации аварии в Чернобыле. Кроме того, на территории более чем 15 тысяч квадратных метров проведут работы по благоустройству и озеленению".



На очереди благоустройство территории одного из рынков города. На месте торговых рядов, помимо историко-культурного центра "Древний Тараз", появятся два дворца – школьников и бракосочетания. А на территории другого базара будут построены гостиница и баня в восточном стиле. И это далеко не полный перечень объектов, включенных в масштабные планы переустройства.



Надо признать, что пока аким сдерживает полет фантазии, ограничиваясь традиционными подходами и не создавая самому себе памятники в виде тюльпанов. Но не исключено, что отсутствие креатива продиктовано лишь тем, что Аскар Исабекович еще не вжился окончательно в новый образ и продолжает примерять регион к себе, а себя к региону.



О том, что воображение рисует ему совсем иные городские пейзажи, нежели он наблюдает сегодня, говорят отрывочные сообщения в местных СМИ. Вот одно из них: "при посещении ТОО "Азмина-Мрамор" Аскар Мырзахметов потребовал масштабнее использовать его продукцию на стройках областного центра. Предприятие готово принимать заказы на изготовление мраморных плиток различной формы для строительства клумб и фонтанов"...



Впрочем, как говорится, чем бы аким ни тешился, лишь бы про нужды населения не забывал. Если у Аскара Исабековича получится успеть везде, честь ему и хвала. Но пока оптимизма не очень много. Взять хотя бы острую нехватку в области медицинских пунктов. Их нужно как минимум 80, а ежегодно за счет бюджета акимат может строить не больше десятка.... Хочется верить, что не по причине того, что кое-кто испытывает архитектурный зуд...



Громовержец, или Как заставить подчиненных "вилять хвостом"?



Аким Актюбинской области Бердибек Сапарбаев – непревзойденный мастер муштры и дрессировки своих подчиненных. Но какую бы должность он ни занимал, какой бы регион ни возглавлял, неизменно складывается ощущение, что он ежеминутно находится не в клетке со львами, которых нужно укрощать, а со стадом ослов, которых нужно погонять.



Только в этом году Бердибек Машбекович несколько раз устраивал головомойку своей команде. Примеры? Пожалуйста.



"Они думают, что будут акимами всю жизнь. Я все время говорю, что это не купленная их отцами должность. А у нас многие акимы и директора школ стали "ханами". Думают, что аулы и школы – их частная собственность. Сейчас не время спать! Это время давно прошло... Не можете справиться с задачей? Говорите сразу. Если не по плечу, тогда идите пасти скот". Так он высказывался на одном из областных совещаний.



"Работы много, а ты еще спишь. Пока не сделал ничего дельного. Будешь спать дальше – пойдешь туда, где спят". Такую перспективу аким обрисовал одному из своих заместителей.



"Мы все делаем для спортсменов. У нас к каждому спортсмену должен быть индивидуальный подход, только почему-то результаты не радуют. Эта отрасль, которая называется спортивной, должна занять достойное место в деятельности области. Мне как руководителю области стыдно! Мы на последнем месте по зимним видам спорта и на предпоследнем – по летним. Я говорил уже, что слежу за спортом в СМИ, ищу, есть кто из Актобе или нет. Обидно: для чего мы строим все эти спортивные дворцы, если они будут пустовать, если нет спортсменов. Лучше не строить тогда! Тратим огромные бюджетные средства, а могли бы жилье построить или другой социальный объект". Так глава региона отчитывал руководителя профильного управления.



Традицией всех ругать и критиковать Бердибек Сапарбаев вряд ли кого-нибудь удивит. Все прекрасно понимают: чем громогласнее его выволочки и чем изощреннее взыскания, тем больше у акима шансов сохранить свои позиции во всевозможных рейтингах. Поэтому как бы усиленно его команда "ни виляла хвостом", пытаясь смягчить разгневанного "хозяина", как бы быстро она ни реагировала на приказы "сидеть", "лежать" и "фас", Бердибек Машбекович все равно находит в ней изъяны.



И, надо сказать, такой стиль управления многим уже поднадоел. Недаром после очередной порции розог, розданной акимом своим подчиненным, актюбинская газета "Эврика" не выдержала и написала: "Список перечисленных проблем, хоть и не отличается новизной, получился внушительным. Дело осталось за малым: перестать ругать и начать хоть что-то делать".



Остается добавить, что когда-то Бердибек Машбекович сам заявлял: "Критиковать все горазды, для этого много ума не надо". Теперь, похоже, он изменил свою точку зрения...



Шансы пройти от начала и до конца путь Бердибека Машбековича были у его "младшего" товарища по корпусу акимов – Архимеда Мухамбетова. Он тоже критикует всех и вся. Судите сами:



"Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов раскритиковал работу, проводимую управлением образования, по обеспечению детей-сирот жильем";



"Долги костанайцев за комуслуги возмутили главу региона";



"Мухамбетов пригрозил чиновникам наказанием за "неправильные" лампочки";



"Ряд районов и ведомств получил "неуд" от Архимеда Мухамбетова";



"Только штаны протирают – аким Костанайской области о работе областных управлений".



Однако нагоняи Архимеда Бегежановича больше смахивают на бурю в стакане воды,а сам он в гневе – на ксерокопию громовержца Сапарбаева.



Из робкого десятка, или О тех, кому есть к чему стремиться



Довольно часто, но так, чтобы это не воспринималось как стиль управления, критикует своих подчиненных и аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. И к разряду громовержцев или претендующих на такую роль отнести его нельзя. Куда больше в глаза бросается другая особенность главы шахтерского региона – противоречивость.



Например, в мае он поручил составить планы посадки деревьев, чтобы "в последующем эффективно и быстро озеленить города и районы", а уже в июле собрался вырубить березовую рощу на окраине Караганды. Впрочем, в остальном Кошанов "держит порох сухим".



Нет привычки оригинальничать и у Малика Мурзалина. Отметился он креативом лишь однажды. Как сообщило информационное агентство "Кокшетау Азия", "по инициативе акима Акмолинской области г-на Мурзалина Малика Кенесбаевича и при поддержке ведущего банка страны ForteBanк специально для коллектива лечебно-оздоровительного комплекса "Окжетпес" была выпущена зарплатая карта в индивидуальном дизайне с изображением скалы Окжетпес, которая является украшением и визитной карточкой Курортно-Боровской зоны...



Выпуск новой карты с дизайном курорта "Боровое" позволит увеличить узнаваемость региона и привлекательность для туристов".



Вопросов эта инициатива вызывает, конечно же, немало. Либо работники санатория должны приклеить карточки на свои лбы, чтобы продвигать туристический потенциал региона (ведь изображенные на них пейзажи должен созерцать еще кто-то, помимо их обладателей), либо весь этот набор слов просто не имеет смысла. Но повторимся: для Малика Мурзалина такой выстрел разноцветными конфетти нетипичен.



Желания или поводов проявить творческое начало пока не наблюдается и в случае с акимом Атырауской области Нурланом Ногаевым. Единственное отступление, которое он себе позволяет, расстегивая верхнюю пуговичку на воротнике чиновничьего мундира, – это приверженность традициям. То ему "бата" читают перед отчетной встречей с населением, то он по просьбе одной из жительниц города перерезает ребенку путы, принимая участие в обряде "Тусау кесер".



Впрочем, не исключено, что эти акимы тоже полны креативных идей и из последних сил сдерживаются, чтобы не потрясти своей харизмой. А, возможно, они лучше других своих коллег осознают, что попытка выпятить свою оригинальность может быть воспринята окружающими как отсутствие индивидуальности...



P.S



В прошлом номере, рассказывая о полете фантазии глав регионов, мы привели цитату из газеты "Уральская неделя": "На площади Первого Президента в Уральске власти установили самый необычный питьевой фонтанчик: смесь греческого стиля и обычного кухонного смесителя с кранами для горячей и холодной воды. Но самое необычное в нем - то, что к нему "забыли" подвести воду"...



После публикации статьи с нами связались представители акимата ЗКО и прояснили ситуацию. Оказалась, что воду к фонтанчику подвести не забыли. Но краны непродолжительное время все же были сухими – над местной достопримечательностью на славу потрудились вандалы. Теперь же, после завершения ремонтных работ, как сообщили из областного акимата, вода в кранах зажурчала...



Автор: Юлия Кисткина Источник - Camonitor.kz

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