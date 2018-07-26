Чудо-открытие археологов в Крыму: найден некрополь времен древнего Рима

18:28 27.07.2018 Репортеры "МК" приняли участие в раскопках



Археолог Игорь Гавритухин рассказывает, как носили фибулы.

фото: Наталья Веденеева



Зачем люди раскапывают древние могилы? Да затем, что очень часто они являются единственным историческим памятником, окном в другую эпоху.



Ученым российского Института археологии РАН представилась уникальная возможность раздобыть множество информации об истории Крыма (Тавриды) периода поздней античности, которая до последнего времени была полна белых пятен. Помогло строительство трассы "Таврида", которому по закону должны предшествовать археологические раскопки. Научные исследования, начавшиеся весной прошлого года, охватили уже 300 км будущей автодороги, которая пересекает полуостров с востока на запад. И вот в 2018 году на подступах к федеральному центру - городу Севастополю - ученые находят уникальный в своем роде некрополь из 300 могил, относящийся к II–IV векам нашей эры. В прошлое, которое от времени пришествия Христа отделяют какие-то 250 лет, окунулась корреспондент "МК".



Чудо-открытие археологов в Крыму: найден некрополь времен древнего Рима Некрополь "Фронтовое-3". Фото: Институт археологии РАН



Страшно подумать, что было бы, если бы в нашей стране не было закона об обязательных "спасательных" раскопках археологов! То, что предстало нашему взору, когда мы подъехали на левый берег реки Бельбек, к поселку Фронтовое, больше походило на мистический триллер: огромная территория - 7 тыс. кв. м - со срезанной почвой, в которой одновременно вскрыто несколько десятков захоронений. Над каждым - по археологу, которые вручную раскапывают историю Крыма 2000-летней давности!



- Я впервые вижу раскопки древнего могильника в Причерноморье на такой большой площади, - делится с нами директор Института археологии, вице-президент РАН Николай МАКАРОВ. - Могильнику дали название "Фронтовое-3". Он должен пролить свет на историю ближайших соседей Херсонеса в римское время, прояснить характер античного влияния на культуру "варварского" населения Юго-Западного Крыма.



Древних народов, обитавших в этой части Крыма, было столько, что разобраться, в кого же пошли современные крымчане, просто невозможно. Я насчитала семь племен: тавры, скифы, сарматы, аланы, готы, гунны, давшие миру великого и страшного Аттилу, и, конечно, греки, которые возле Бельбека не жили, но оказывали на местных жителей большое культурное влияние.



Справка "МК":



Тавры - местное население, жившее до I века н.э. на юго-западе Крымского полуострова.



Скифы и поздние скифы пришли на юго-запад Таврии во II веке н.э. со стороны современного района Евпатории и Тарханкута.



Сарматы пришли вслед за скифами во II веке н.э. с территории, границы которой простирались от Урала до Дуная.



Аланы - это одно из сарматских племен. Со временем часть из них перекочевала из Крыма на Северный Кавказ, дав там начало современным осетинам, а часть в конце IV века ушла с гуннами в Западную Европу. Аланы нанимались в войска к позднеримским правителям. Есть упоминания, связанные с их службой в Англии во времена поздней античности и раннего Средневековья.



Готы пришли в долину Бельбека в III веке н.э. с берегов Южной Прибалтики и будущего Кенигсберга. Этот переход длился несколько десятилетий. Это германцы, но не немцы, а скорее, их дальние родственники, целью которых является не столько плодородный берег Бельбека, сколько богатый и величественный Херсонес. Завоевать они его не завоевали, но культурный след на юге будущей России после себя оставили. Некоторые наиболее теплолюбивые их племена после, уже в IV веке, дошли до Африки, некоторые в IV–V веках образовали древнюю черняховскую южно-русскую культуру - смесь готской и славянской культур.



Греки, жившие в Херсонесе, расселению на север значения не придавали. И даже несмотря на это, их культурное влияние видно почти во всем: поздние скифы пользовались греческой глиняной посудой, закупали в Херсонесе модные ювелирные украшения, на территории ходили римские монеты...



Гунны пришли в Крым в IV веке со стороны Северного Китая и Монголии (нынешняя территория Южной Сибири и Средней Азии). Сложный этнос, о котором осталось очень мало упоминаний. До сих пор доподлинно не известно, как могли выглядеть гунны. Надолго они также в Крыму не задержались, а двинулись дальше на запад.



Могила с подселением



- Этот могильник - выдающийся. Во-первых, он предстал перед нами в полной сохранности - до него не добрались мародеры, во-вторых, это первый некрополь римского времени, который единовременно исследован широкими раскопками, - поясняет Николай Андреевич. - Появляется возможность составить полный план могильника, документировать погребальный обряд во всех деталях, используя современные технические средства, и проследить развитие культуры и погребальных обычаев одной древней общины с конца II до начала V века н.э.



Мы прибыли в Фронтовое, когда часть некрополя в том месте, где должна проходить трасса, была уже отработана учеными: кости древних скифов, сарматов и аланов извлечены и отправлены на экспертизу антропологам, посуда и ювелирные украшения почищены и разложены рядом под шатром, сами могилы тщательно расчищены, зачерчены и отсняты фотографами. Однако по обеим сторонам от будущего участка дороги, которая должна соединить Симферополь с Севастополем, раскопки еще продолжаются: справа от трассы - более древняя часть захоронения, датируемая II веком н.э., слева - более поздняя, III–IV веков.



- У вас есть редкая возможность увидеть это окно в древность, - поясняет Макаров. - Через несколько дней, когда мы извлечем из могил все ценное, они будут уничтожены и мы дадим зеленый свет строительной технике.



Пока же здесь нельзя даже шагу ступить! "Не прыгайте так! Вы все подавите!" - с тревогой бросаются к нахлынувшей толпе гостей ученые, покинув свои (простите) могилы. И далее разъясняют, что мы находимся в сакральном месте, по крайней мере для древних скифов, а потому должны вести себя с особым почтением: "Встали на пятачок и слушаем! На расчищенные островки, где, по нашим предположениям, находятся еще не вскрытые новые захоронения, наступать нельзя!".



Заглядываем в первую вскрытую могилу, где работает молодая сотрудница Института археологии РАН Ксения ЛЕБЕДЕВА.



Тонкой кисточкой она аккуратно очищает от земли скелет древней скифки. Та умерла еще совсем молодой, что видно по хорошо сохранившимся зубам на верхней и нижней челюстях, а также по украшению - позеленевшему от времени тонкому медному браслету на запястье. Специальное изучение костей антропологами со временем даст возможность узнать, чем питалась хозяйка могилы, диагностировать некоторые болезни, оценить общее состояние здоровья. Определить причины смерти удается лишь в редких случаях. Лежащая рядом с изголовьем кость животного (когда-то она была с мясом) - свидетельство присутствия в "загробной диете" мясной пищи. Рядом сосуд, в котором когда-то было вино.



Сотрудница Института археологии РАН за работой над раскопками могилы молодой девушки.



В ранних погребениях найдено много серег, ожерелий, браслетов, стеклянных сосудов, пряжек, керамики. Среди них особенно выделяются золотые пронизь и подвеска каплевидной формы с красной вставкой и окантовкой зернью (мелкими золотыми или серебряными шариками диаметром от 0,4 мм), а также перстень с печаткой из сердолика.



Переходим через дорогу на более позднюю территорию кладбища, которая датируется III–IV веками и уже связывается со временем существования в этих местах сарматов, аланов и готов.



Ученые просят нас не наступать на края недавно разрытых погребальных камер, подчеркивая их хрупкость: "Коллеги, очень аккуратно, это действительно уникальные погребальные сооружения - склепы. Высота камеры - 3,5 м, это намного глубже, чем на старой территории. В склепы ведут узкие коридоры-дромосы со ступеньками".



Осторожно, не заходя за красную ограничительную ленту, заглядываем в один из таких склепов и видим в нем останки сразу пяти (!) человек. Многие ученые считают, что такое коллективное захоронение - вклад сарматов и аланов. Но есть и другие версии, в частности о заимствовании традиций у Римской империи.



По ступеням дромоса родственники умершего заносили его в склеп, а вход закрывали большим камнем, чтобы никто не мог проникнуть обратно из мира мертвых в мир живых. Один из пяти покойников точно при жизни был воином, поскольку родственники положили в могилу щит и меч. Судя по достаточно богатому обряду, по множеству амфор и необходимых покойным на том свете предметов быта, это были представители родовой элиты. Причину их смерти ученые установить пока не успели. Кстати, эта семья, скорее всего, отошла в мир иной одновременно - скелеты лежат не сдвинутые. Но археологи сталкивались и с тем, что в некоторые склепы родственники спустя годы докладывали трупы, занося их через те же дромосы и каждый раз отодвигая камень.



"Черные копатели очень злятся на нас"



- Наверняка скупщики древних ценностей предпринимали попытки перекупить у вас предметы II века? - спрашиваю я исследователей, когда мы переходим от могил в шатер знакомиться с уже почищенными ювелирными украшениями, пряжками, посудой, мечами.



- Они очень сильно желают этого, но к нам подходить с такими вопросами бесполезно, дело это незаконное, - отвечает старший научный сотрудник Института археологии Игорь ГАВРИТУХИН. - Чувствуем злобу с их стороны: как же так, могильник достался ученым в целости и сохранности! Часто приезжают сюда подозрительные личности на джипах, высматривают чего-то. К счастью, археологические объекты сейчас в Крыму грабят меньше. Ведь если артефакты вывезены из разрушенных жилищ и погребений, это практически уничтожение информации о той или иной культуре, эпохе.



Могила без украшений и оружия, с одними скелетами - все равно что перемешанные в кучу слова из романов Толстого и Достоевского, в них теряется всякий смысл -так образно объяснили мне ущерб, который наносят горе-копатели.



И тут же приводят пример того, как по одной лишь брошке, а точнее, фибуле (металлической застежке для одежды), которые носили в окрестностях Бельбека в III веке и мужчины, и женщины, ученые узнали об их о культурном обмене с германцами. По словам Гавритухина, готы, прибывшие с запада, ввели в моду фибулы более выгнутой формы, чем до их прихода носили скифы и сарматы. По этой ювелирной детали ученые могут определять век захоронения, изменения в моде того времени, степень взаимодействия между варварскими племенами. Ведь носить фибулу по западной привнесенной моде могли и скифы, и аланы.



Немного грустно оттого, что скоро древнее кладбище сравняют с землей. Однако руководители раскопок успокаивают: во время этой работы они впервые применили метод фотограмметрии для создания трехмерной модели погребальных комплексов и уточнения их архитектурных особенностей. Так что эффект присутствия для желающих виртуально посетить некрополь будет обеспечен. Реальные же материалы раскопок передадут в Херсонесский музей-заповедник в Севастополе.



Наталья Веденеева Источник - МК

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532705280

Новости Казахстана

