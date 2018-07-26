Директор-китаец "Тянь-Шань Керамик" Дайсю избил и растоптал еду кыргызов-рабочих

17:44 27.07.2018 Директор-китаец растоптал хлеб и еду подчиненных и грозится их уволить



Директор кафельного завода ОсОО "Тянь-Шань Керамик" Джо Дайсю избил сотрудника, подтвердили в ГУВД Чуйской области.



Работники сообщили, что подобные выходки со стороны начальника - не редкость. Накануне он пришел на завод пьяным, скинул со стола посуду с едой, растоптал хлеб, выражался нецензурно. А потом набросился на одного из сотрудников и избил его.



Пострадавший написал заявление, ведется следствие.



О заводе "Тань-Шань Керамик" заговорили два года назад. Тогда стало известно, что инвестор из Китая вложит $50 млн в строительство под Бишкеком нового кафельного завода мощностью 10 млн квадратных метров продукции в год.



Было обещано создать 400 рабочих мест и вывод на местный рынок дешевый качественный кафель.



"Реализует проект строительства кафельного завода ОсОО "Тянь-Шань Керамик". Компания имеет двух учредителей: гражданина Китая Чжо Дайсю (также является генеральным директором) и ОсОО "ТрансЭнергоКомпани".



Единственным учредителем "ТрансЭнергоКомпани" является Рахматулла Мадазимов. Вид деятельности этой компании "производство, передача, распределение продажа электрической и тепловой энергии", - сообщал два года назад ресурс "Акчабар".



Правда, как следует из открытых данных Министерства юстиции, на сегодняшний день в качестве учредителей числится сам Чжо Дайсю и некто Ли Чиньчинь. Перерегистрация компании была произведена 24 января 2018 года.



Никаких официальных заявлений со стороны директора предприятия пока не поступало. Источник - vb.kg

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