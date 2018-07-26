С чего начиналось Казахское ханство (история), - Клавдия Пищулина

17:00 27.07.2018 Только без драки. Почему не стоит спорить о том, чей народ древнее?



"Лучший рецепт избежать дилетантских ошибок – относиться к чужой истории так же, как и к своей, то есть с уважением", – считает казахстанский востоковед, знаток персидского языка Клавдия Пищулина. Недавно она выпустила книгу "Очерки истории Казахского ханства", в которой излагается основанная на редких восточных источниках история казахской государственности позднего средневековья.



"Мы, казахи, – жители степи"



Подробно рассказывая о времени, месте и обстоятельствах возникновения первого казахского государства – Казахского ханства, автор полагается на сведения, почерпнутые из знаменитой рукописи "Тарихи-и Рашиди" авторитетного историка XVI века Мирзы Мухаммад-Хайдара Дулати.



В своей книге тот рассказал, например, о встрече казахского хана Касыма с правителем Могульского государства в Кашгарии (сейчас территория СУАР КНР) Султан-Саидханом на берегах реки Чу. Тогда первый и произнес ставшую знаменитой фразу о казахах:"Мы – жители степи. У нас нет ни редких, ни дорогих вещей, ни товаров. Главное наше богатство состоит в лошадях. Мясо и кожа их служат нам лучшею пищею и одеждою, а приятнейший напиток для нас – молоко их и то, что из него приготовляется. В земле нашей нет ни садов, ни зданий. Место наших развлечений – пастбища скота и табуны коней, и мы ходим к табунам любоваться зрелищем коней".



Подчеркивая могущество казахского хана, Дулати пишет:"В войске Касым-хана насчитывалось до 1 миллиона человек. Он так усилился, что у Бурундук-хана от реальной власти осталось только одно имя".



В "Тарихи-и Рашиди" впервые упоминается не только само название нашего народа – казахи, но также объясняется, почему кочевники Дашт-и Кыпчака носят это "имя". Фрагмент из средневековой рукописи: "Когда Абулхаир-хан (правитель Узбекского улуса в Восточном Дашт-и Кыпчаке) полностью подчинил себе Дашт-и Кыпчак, некоторые султаны джучидской династии обонянием предусмотрительности почуяли веяние надвигающейся беды с его стороны и решили предотвратить ее. И с этой целью несколько султанов – Керей-хан и Джанибек-султан и им подобные – с немногочисленным количеством людей, бежав от Абул-хаир-хана, прибыли в Могулистан... Так как они (Керей и Джанибек), сперва бежав и отделившись от своего многочисленного народа, некоторое время пребывали в беспомощности и скитаниях, их и прозвали казахами (вольный, свободный – прим. авт.), и прозвище это закрепилось за ними".



"Тарих-и Рашиди" написан почти 80 лет спустя после образования Казахского ханства. По мнению Клавдии Пищулиной, этот промежуток времени дал автору возможность взглянуть на казахскую историю как на целую эпоху в жизни сложившегося народа и его государства.



– В этом историческом источнике впервые в виде краткого очерка изложена история правителей Казахского государства (улуса, ханства) более чем за семь десятилетий – с конца 50-х годов XV века до конца 30-х годов XVI века, – говорит ученый. – В сочинении Дулати впервые сказано о расколе узбекских племен Восточного Дашт-и Кыпчака и Туркестана на "узбеков" и "казахов". То есть о так называемой "откочевке" казахов примерно в 1459 году.



Керей и Жанибек, не желая подчиняться Абулхаир-хану, оставались самостоятельными правителями на части унаследованной от своих отцов, ханов Ак-Орды, территории Дашт-и Кыпчака и Туркестана – в центральном и южном Казахстане. То есть, они не "бежали" в Жетысу, а умело используя сложившуюся политическую обстановку, внутренние раздоры и противоречия в ханстве Абулхаира в Могулистане, самоопределились.



Под сенью знамен Жанибека и Керея



В персидских и тюркских средневековых рукописях очень подробно освещаются успешные действия ханов Жанибека и Керея по объединению казахских земель в Туркестане, Каратау, Сарысу и других регионах. Например, интеллектуал XVII века Махмуд ибн Вали сообщал о большом числе воинов, бежавших после смерти Абулхаира к казахским правителям: "Особенно после смерти Абулхайрхана, когда в областях Дашт-и Кыпчака возникли беспорядки, большая часть узбекских воинов (речь идет о казахах) собралась под сенью знамени могущества царевичей Жанибека и Керея".



В исследованных Клавдией Пищулиной источниках также впервые упоминается название нашей страны – Казахстан. Историк XVI века Заин ад-Дин Васифи в рукописи "Бадаи ал-вакаи" ("Удивительные события"), сообщая о том, как зимой 1517 года войска Шибанида Убайдаллах-хана (правитель Мавераннахра, исторического государства на территории современной Центральной Азии) направились в поход против казахов, приводит следующий факт:"Узбеки обратились к снаряжению и вооружению для отражения казахов, и с огромным, устрашающим горы и ужасающим моря во̆ском знамена прибежища победы двинулись с берега реки Сайрам в сторону Казахстана".



Автор "Очерков истории Казахского ханства" предостерегает коллег и любителей писать на исторические темы от дилетантских ошибок. По словам Клавдии Пищулиной, вопросы изучения истории народа, и, прежде всего, формирования самого этноса всегда стояли не только перед профессиональными историками. Они вызывали и продолжают вызывать интерес и у широкой общественности, вследствие чего появляется множество публикаций.



– Однако объективность исследования теперь не главное условие, – с сожалением говорит ученый. – Теперь задача другая: доказать, какой народ древнее и кто занимал большую территорию. В итоге получаются выводы, подкрепленные не документальным материалом и свидетельствами современников событий прошлых веков, а лишь собственными амбициями. Тем самым сегодняшние любители истории демонстрируют неуважение к профессиональным тюркологам, монголоведам, навешивая на них всевозможные идеологические ярлыки за "игнорирование" ими Золотой Орды (Улуса Джучи) и Монгольской империи Чингисхана. Однако историки и Казахстана, и других тюркских народов "виноваты" лишь в том, что не сводят историю этих обширных по площади и многонациональных по составу населения государств только к своей собственной истории. Вывод отсюда такой: не следует с пренебрежением относиться к представителям историографии многих тюркских народов. И тем более к самим этим народам – татарам, ногайцам, башкирам, каракалпакам, узбекам, уйгурам, кыргызам и, конечно, к монголам. История всех этих народов, а не одних только казахов связана с Золотой Ордой и Монгольским государством. И к их истории нужно относиться с уважением. Источник - camonitor.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532700000

Новости Казахстана

