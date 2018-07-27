 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 27.07.2018
18:32  Самосуд в Гяндже, или Почему режим Алиева дает сбой, - И.Шабанов
18:31  Акимы оригинального жанра. Чем нас удивляют главы регионов Казахстана? Часть 2-я
18:28  Чудо-открытие археологов в Крыму: найден некрополь времен древнего Рима
17:44  Директор-китаец "Тянь-Шань Керамик" Дайсю избил и растоптал еду кыргызов-рабочих
17:00  С чего начиналось Казахское ханство (история), - Клавдия Пищулина
16:52  Нужно ли легализовать проституцию в Киргизии? - Оксана Гут
16:50  Жириновский и Миронов анонсировали создание в РФ новой оппозиц-партии - Социал-Демократической
16:35  Чем больше основных свобод достигнуто, тем меньшую привязанность к ним ощущают граждане, - Le Monde
13:59  Назарбаев взял только 2 место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе. Слабак!
13:04  Йеменский хуситы уверяют, что успешно атаковали своим БПЛА международный аэропорт в Абу-Даби
11:51  Большая Семья. Новые родственники Елбасы - Чайжунусовы
11:48  Как Казахстану вырваться из замкнутого круга структурной недозанятости? - П.Своик
11:47  Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве Тена в Алматы
11:41  США в лице Трампа снимают ответственность за мировую экономику, - Рахман Алшанов
08:14  Свобода, равенство, брикство, - репортаж с саммита А.Колесникова
08:07  Лидер КНДР почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна
08:04  Казусы и путаница на саммите БРИКС в ЮАР, - "МК"
07:45  Откуда идет "китайская угроза", - Леонид Бляхер
07:42  Генри Киссинджер убеждал Трампа сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" Китай, - Daily Beast
07:35  На место Каддафи появился реальный претендент. Хафтар прибирает Ливию
07:27  Мастер шантажа Дональд Трамп начинает и выигрывает, - Д.Седов
07:24  Ключ к миру между Иерусалимом и Дамаском в руках Москвы, - Foreign Policy
07:18  Для Москвы БРИКС – опора в противостоянии Вашингтону, - В.Скосырев
07:16  ЕС и США помогают Турции завершить оккупацию Северной Сирии, - В.Мухин
07:07  Хотели, как лучше. Как младотурки спасали Османскую империю (история), - А.Сидорчик
07:06  Какие национальные части воевали в Красной Армии в Великой Отечественной
07:00  Евреи - чингизиды. Потерянные колена Израиля: неразгаданная тайна мировой истории
06:10  В кошачьих какахах обнаружен паразит, помогающий человеку сделать бизнес-карьеру... (что они курят?), - Newsweek
04:17  РосВласти решились снести съемочную площадку "Дом-2". А закрыть само шоу дебилов - слабо?
00:48  Горе луковое. В Ташкенте за "хищения" арестованы руководители крупнейших базаров, - А.Волосевич
00:44  Воскрес таджико-узбекский Че Гевара - полковник Махмуд Худойбердыев?
00:24  Cмертельный тупик. Почему покончила с собой украинка из протестного движения "Фемен", - А.Соколов
Четверг, 26.07.2018
22:11  Трамп грозит Турции "крупными санкциями" за арест пастора Брансона
22:02  КрымПрокурор Н.Поклонская уходит из РосДумы. Мандат вам в...
21:02  Великое противостояние Марса: астрологи рассказали, ждать ли конца света
20:13  Слитки текут. В Казахстане прошел первый съезд кладоискателей
17:45  Закон об аннигиляции Украины. Куда приведут фантазмы о "советской оккупации", - С.Павленко
17:42  Саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Чего ждем? - А.Мезяев
17:31  Экс-замакима Алматы Яков Заяц по делу Храпунова: "Я потерял память"
14:46  Казахстанский герой Цусимского сражения - матрос с "Буйного" Филиппов (история)
11:11  С переименованного в честь Назарбаева проспекта Фурманова в Алма-Ате убрали памятник писателю
11:10  The New York Times: Торговая война США продолжает усугубляться
11:07  Асма Асад подарила котенка дочери погибшего в Сирии Героя России
11:06  Американские пошлины поддержали отток капитала из Китая
10:56  Израиль хвастливо показал капитаншу Ор Нааман, сбившую сирийский Су, убив полковника Маре
09:08  Киргизия и Казахстан договорились сообща шпионить за соседями
09:00  "Клан Жээнбековых-Матраимовых сросся окончательно", - А.Аттокуров
08:57  Франко-российская гуманитарная операция в Сирии с явной политической окраской, - Le Monde
08:17  Дайте руку верную! Желание быть русским (продолжение), - Юрий Поляков
08:08  Заманчивость экстремизма - все больше немцев придерживаются радикальных идеологий, - Handelsblatt
07:58  Лидер сиська-протеста Femen украинка Оксана Шачко убила себя в Парижской квартире
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Нужно ли легализовать проституцию в Киргизии? - Оксана Гут
16:52 27.07.2018

Нужно ли легализовать проституцию?

Сообщения об обнаружении притонов с проститутками поступают от правоохранительных органов каждый месяц. Силовики распространяют фото и видео задержания как самих секс-работниц, так и их "сутенеров". И после публикаций в СМИ каждый раз в общественности поднимается волна недовольства и осуждения, граждане требуют остановить это антисоциальное явление, наказать нарушителей по всей строгости закона. Но, как правило, привлечь к ответственности представителей коммерческого секса не удается. Почему?

Редакция VB.KG решила узнать у профильных ведомств.

Заместитель начальника ГУВД Чуйской области Бактыбек Нарчаев сообщил о том, что по пресечению торговли телом и соблюдению общественной нравственности на территории региона проводятся рейдовые мероприятия по утвержденному плану. Однако эффекта от них мало – привлечь к ответственности "ночных бабочек" милиция не имеет права.

- Ответственность лиц, занимающихся "продажей своего тела", законодательством не предусмотрена. Существует статья № 261 Уголовного кодекса КР "Деяние, направленное на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией", - отметил Бактыбек Нарчаев.

Санкция указанной статьи влечет наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия или угрозой наказываются штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч расчетных показателей или исправительными работами на срок до двух лет либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет. Тот, кто вовлек в занятие проституцией несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. С привлечением малолетнего лица - лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

По данным милиции, за текущий период 2018 года на территории Чуйской области по ст. 261 УК КР выявлено 4 факта притоносодержания. Но сколько их организаторов предстали перед судом и понесли ли в принципе какое-либо наказание - неизвестно.

154 проститутки поставлены на учет правоохранительными органами в 2018 году

Может для прозрачности деятельности стоит легализовать проституцию, тем более, что такая инициатива уже поднималась в органах?

- Легализация проституции приведет к росту числа лиц, занимающихся предоставлением интимных услуг и приведет к необратимым последствиям в части морали, - заявили в ГУВД Чуйской области.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время для эффективной борьбы с девушками, занимающимися проституцией, на первоначальном этапе необходимо ввести хотя бы административную ответственность.

В Бишкеке накрыли притон с проститутками 20
Стоит отметить, что в сентябре 2012 года проект Закона "О внесении дополнений в Кодекс КР об административной ответственности", в части наложения административного штрафа за занятие проституцией был одобрен постановлением правительства. Но…

По данным МВД КР, уже в феврале 2013-го данный законопроект был отозван из Жогорку Кенеша и признан утратившим силу.

Что послужило поводом для такого решения, не уточняется. Интересно то, что сами правоохранительные органы в справке-обосновании приводили весьма убедительные аргументы в пользу ужесточения наказания для представительниц древнейшей профессии.

На притоны в Бишкеке жалуются сознательные граждане
А именно, отмечалось, что проституция как антисоциальное явление получила широкое распространение не только в крупных городах, но и в средних по величине. При этом она зачастую сопровождается совершением тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья личности, распространением опасных венерических и иных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, а также наркомании и пьянства. Что самое страшное, все чаще в занятия коммерческим сексом вовлекаются несовершеннолетние и даже малолетние.

Печально, что, осознавая все риски и последствия развития в Кыргызстане незаконной интим- индустрии, органы власти до сих пор не предприняли по-настоящему действенных мер.

Уважаемые читатели "Вечерки"! А как думаете Вы, cтоит ли легализовать проституцию?

27.07.18

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532699520
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  