Нужно ли легализовать проституцию в Киргизии? - Оксана Гут

16:52 27.07.2018 Нужно ли легализовать проституцию?



Сообщения об обнаружении притонов с проститутками поступают от правоохранительных органов каждый месяц. Силовики распространяют фото и видео задержания как самих секс-работниц, так и их "сутенеров". И после публикаций в СМИ каждый раз в общественности поднимается волна недовольства и осуждения, граждане требуют остановить это антисоциальное явление, наказать нарушителей по всей строгости закона. Но, как правило, привлечь к ответственности представителей коммерческого секса не удается. Почему?



Редакция VB.KG решила узнать у профильных ведомств.



Заместитель начальника ГУВД Чуйской области Бактыбек Нарчаев сообщил о том, что по пресечению торговли телом и соблюдению общественной нравственности на территории региона проводятся рейдовые мероприятия по утвержденному плану. Однако эффекта от них мало – привлечь к ответственности "ночных бабочек" милиция не имеет права.



- Ответственность лиц, занимающихся "продажей своего тела", законодательством не предусмотрена. Существует статья № 261 Уголовного кодекса КР "Деяние, направленное на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией", - отметил Бактыбек Нарчаев.



Санкция указанной статьи влечет наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей либо ограничением свободы на срок до пяти лет.



Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия или угрозой наказываются штрафом в размере от двух тысяч до пяти тысяч расчетных показателей или исправительными работами на срок до двух лет либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет. Тот, кто вовлек в занятие проституцией несовершеннолетних, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. С привлечением малолетнего лица - лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.



По данным милиции, за текущий период 2018 года на территории Чуйской области по ст. 261 УК КР выявлено 4 факта притоносодержания. Но сколько их организаторов предстали перед судом и понесли ли в принципе какое-либо наказание - неизвестно.



154 проститутки поставлены на учет правоохранительными органами в 2018 году



Может для прозрачности деятельности стоит легализовать проституцию, тем более, что такая инициатива уже поднималась в органах?



- Легализация проституции приведет к росту числа лиц, занимающихся предоставлением интимных услуг и приведет к необратимым последствиям в части морали, - заявили в ГУВД Чуйской области.



В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время для эффективной борьбы с девушками, занимающимися проституцией, на первоначальном этапе необходимо ввести хотя бы административную ответственность.



В Бишкеке накрыли притон с проститутками 20

Стоит отметить, что в сентябре 2012 года проект Закона "О внесении дополнений в Кодекс КР об административной ответственности", в части наложения административного штрафа за занятие проституцией был одобрен постановлением правительства. Но…



По данным МВД КР, уже в феврале 2013-го данный законопроект был отозван из Жогорку Кенеша и признан утратившим силу.



Что послужило поводом для такого решения, не уточняется. Интересно то, что сами правоохранительные органы в справке-обосновании приводили весьма убедительные аргументы в пользу ужесточения наказания для представительниц древнейшей профессии.



На притоны в Бишкеке жалуются сознательные граждане

А именно, отмечалось, что проституция как антисоциальное явление получила широкое распространение не только в крупных городах, но и в средних по величине. При этом она зачастую сопровождается совершением тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья личности, распространением опасных венерических и иных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, а также наркомании и пьянства. Что самое страшное, все чаще в занятия коммерческим сексом вовлекаются несовершеннолетние и даже малолетние.



Печально, что, осознавая все риски и последствия развития в Кыргызстане незаконной интим- индустрии, органы власти до сих пор не предприняли по-настоящему действенных мер.



Уважаемые читатели "Вечерки"! А как думаете Вы, cтоит ли легализовать проституцию?



27.07.18 Источник - Вечерний Бишкек

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