Жириновский и Миронов анонсировали создание в РФ новой оппозиц-партии - Социал-Демократической

16:50 27.07.2018 Миронов и Жириновский заявили о новой партии и создании двухпартийной системы

Лидеры СР и ЛДПР сделали громкий "вброс"



Глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о появлении в РФ новой политической политической силы - социал-демократический партии. В прошлом году эту идею уже предлагал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



Миронов и Жириновский заявили о новой партии и создании двухпартийной системы фото: Геннадий ЧеркасовСергей Миронов и Владимир Жириновский

"Мне очень нравится, не скрою, рассуждения о необходимости перехода к двухпартийной системе, мне очень нравится, когда Владимир Вольфович говорит, что одна партия должна быть социал- демократической", - сказал в пятницу Миронов. Заявление прозвучало на пресс-конференции председателя Госдумы и лидеров четырех думских фракций по итогам весенней сессии.



Миронов подчеркнул, что уже более полугода работает над проектом создания "мощной укрупненной партии". По его словам, первые результаты его работы появятся уже осенью.



Также Миронов отметил, что социал-демократическая партия "уже существует" и ей по программе и уставу является "Справедливая Россия", передает ТАСС.



В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня также заявил о необходимости создания двухпартийной системы с 1 января 2019 года.



Жириновский считает, что при такой системе сегодня на пресс-конференции сидели бы только три человека: председатель Госдумы, глава консеративной партии и глава социал-демократов. По его словам, это было бы типично для России, где все "на троих" делают.



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Егор Гаврилов Источник - Московский комсомолец

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