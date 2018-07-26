Назарбаев взял только 2 место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе

13:59 27.07.2018 В аэропорту Оша встретили 19-летнего Назарбаева. Чем он отличился? (фото)



Turmush - 19-летний Бексултан Назарбаев занял 2 место на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, сообщил корреспондент Turmush.



Сегодня, 27 июля, в аэропорту города Ош торжественно встретили Б.Назарбаева. В мероприятии приняли участие представители аппарата полпредства, областного управления по делам молодежи, физкультуры и спорта, руководство Алайского района и родные спортсмена.



По словам отец спортсмена Эсеналы Масакова, чемпионат Азии прошел 19-23 июля в городе Нью-Дели Индии. Б.Назарбаев соревновался в весовой категории 72 кг.



"Наша семья спортивная. Я окончил Кыргызскую государственную академию физкультуры и спорта. Я - тренер по греко-римской борьбе. Мой старший сын тоже тренер. А Бексултан с 9 лет начал заниматься греко-римской борьбой под моим началом. Сейчас он тренируется у тренера Шухрата Ушурова в спортзале им. Р.Санатбаева в городе Бишкек. До этого, в 2015 году, он участвовал в чемпионате Азии среди молодежи. В 2017 году занял 3 место на республиканском соревновании в Бишкеке и получил путевку на участие в чемпионате Азии. Сейчас он вернулся домой с победой", - говорит Э.Масаков.



Победу посвятил кыргызском народу, отметил Бексултан.



"Сначала я соревновался со спортсменом из Кореи, а затем из Таджикистана. Победив их, я вышел в финал, где встретился со спортсменом из Ирана. В итоге я занял 2 место. Чемпионат прошел интересно, но были и трудности. Однако, благодаря тренировкам достиг таких успехов. Сейчас я учусь на 2 курсе в юридическом институте в Бишкеке", - рассказал Бексултан. Источник - turmush.kg

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