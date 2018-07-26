Йеменский хуситы уверяют, что успешно атаковали своим БПЛА международный аэропорт в Абу-Даби

13:04 27.07.2018 Шиитские повстанцы-хуситы из Йемена заявляют, что атаковали столицу Объединенных Арабских Эмиратов.



Беспилотник движения "Ансар Аллах" нанес удар по международному аэропорту Абу-Даби с помощью БПЛА "Самад-3".



Прямых подтверждений данной информации пока нет, но сообщается о некоем "инциденте", и в главной воздушной гавани эмиратов действительно задержаны многие рейсы.



Интересно, что у Йемена и ОАЭ нет общей границы.



Как сообщала "Русская Весна", 25 марта 2015 года Саудовская Аравия начала вторжение в Йемен. Операции "Буря решимости" и "Возрождение надежды" привели к многочисленным жертвам среди мирного населения страны, по данным гуманитарных организаций - десятки тысяч людей были убиты в ходе авиаударов и наземных атак саудитов и их союзников из арабской коалиции.



Вторжение в Народную Демократическую Республику Йемен - вмешательство ряда арабских стран во внутренний конфликт в стране - было вызвано большими военными успехами хуситов из движения "Ансар Аллах", целью возглавляемой саудитами коалиции является возвращение власти подконтрольному им правительству изгнанного шиитскими повстанцами из страны экс-президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади.



Среди стран, помогающих КСА атаковать Йемен, находятся и отправившие свои оккупационные войска Объединенные Арабские Эмираты, которым сегодня ответили хуситы.



Хуситам же помогает Иран и, по некоторым данным, ливанское военизированное движение "Хезболла". Иранские военные осуществляют поставки оружия повстанцам и обучают их личный состав.



В ходе трехлетней войны саудовская коалиция понесла огромные потери в живой силе и бронетехнике, бойцы "Ансар Аллах" регулярно публикуют фото- и видеоотчеты с уничтоженными колоннами и объектами оккупантов. Также они смогли перенести войну на территорию Королевства Саудовская Аравия, регулярно успешно атакуя приграничные провинции. Источник - rusvesna.su

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