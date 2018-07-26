Большая Семья. Новые родственники Елбасы - Чайжунусовы

11:51 27.07.2018 Отец тысяч детей



После свадьбы Венеры НАЗАРБАЕВОЙ и Далена ЧАЙЖУНУСОВА многие обсуждали: кто такой, из какой семьи избранник внучки президента? А вот в Восточном Казахстане и особенно в Семее фамилия Чайжунусовых хорошо известна: родоначальник известной династии - легендарный директор кокпектинского детского дома Жакия ЧАЙЖУНУСОВ.



По словам людей, знакомых с династией Чайжунусовых, главной хранительницей наследия "казахского Макаренко" можно по праву назвать его дочь Найлю ЧАЙЖУНУСОВУ. Ей 65 лет. Она посвятила себя науке: Найля Жакияновна - док­тор медицинских наук и профессор двух стран, Казахстана и Японии. Работая на кафедре Государственного медицинского университета города Семея, она изучает влияние ионизирующих излучений на человеческий организм.



- Мы впервые смогли дать ответ, что такое синдром Кайнара (село Кайнар наиболее близкий к ядерному полигону населенный пункт. - Ред.), - с гордостью говорит Найля Жакияновна.



Она живет в той самой квартире в Семее, где Жакия Чайжунусович поселился вместе с семьей после выхода на заслуженный отдых. Трехкомнатная квартира находится в обкомовском доме, в двух шагах от городского акимата, где когда-то руководил Семипалатинском Маркен Чайжунусов - сын Жакии Чайжунусова. В глаза бросается мемориальная доска, извещающая, что "в этом доме с 1976 по 1983 год жил выдающийся просветитель, народный учитель, Герой Труда Жакия Чайжунусов". Серая пятиэтажка стоит на улице, которая уже давно переименована в его честь. Спрашиваю у Найли Жакияновны: "Каково это жить на улице имени своего отца?" Она только смущенно улыбается в ответ...



- Я стояла в очереди от мединститута на квартиру, вот-вот должна была ее получить, - делится Найля Чайжунусова. - Отец меня посадил перед собой и говорит: "Доча! Что тебе не хватает? Ты живешь с мамой и папой. У нас целых три комнаты! А ты посмотри на своих друзей. Они живут с детьми на съемных квартирах. Отдай им свою квартиру!" И я отдала. Так что от государства я ничего не получала, кроме образования и возможности трудиться.



В 69 лет Жакия Чайжунусов был полон сил, но внезапно его сердце перестало биться.



- Мама пережила отца на 25 лет. И все эти годы продолжала заботиться о нас - детях, внуках и правнуках, - вздыхает Найля Жакияновна.



После смерти мамы вот уже десять лет она живет в трехкомнатной квартире одна. Дочь народного учителя проводит меня в кабинет отца.



- Отца нет вот уже 35 лет. А здесь все осталось, как при его жизни. За исключением ноутбука на рабочем столе, - улыбается Найля Чайжунусова.



Одну стену комнаты полностью занимают стеллажи с книгами, которые собирал Жакия Чайжунусович. Его дочь достает с полки том Большой советской энциклопедии, где есть статья о великом казахском педагоге. За стеклом книжного шкафа - фотография, где Жакия Чайжунусов с любовью смотрит на своего маленького внука Аллена.



Найля Жакияновна приносит награды отца, приколотые к красным подушечкам. Наград много. Места мало. Поэтому она раскладывает их прямо на полу...



Потом меня спросят в историко-краеведческом музее: "Дочь Чайжунусова вам показывала письма? Это же целые горы! Прошло много лет со дня ухода из жизни Жакии Чайжунусовича, а письма от его воспитанников продолжали приходить…"



В музее же рассказали, как одна воспитанница директора кокпектинского дома вспоминала: "Мы с Маркеном - ровесники. Но я, наверное, больше ощутила тепло отца, чем Маркен. Потому что он отца не видел! С раннего утра Жакия Чайжунусович уже был в детском доме. В девять часов вечера свет в кабинете еще горел…"



- Все так и было, - соглашается Найля Жакияновна. - По отцу, который практически жил на работе, мы - его родные дети - безумно скучали. Он не приходил домой, пока не уложит спать последнего ребенка. Наш дом находился на территории детского дома. Мы росли вместе с этими детьми. Я сама с ними дружила. Мы никогда не выделялись. Те дети были даже лучше накормлены, одеты, чем мы. Отец никогда не делал нам поблажек. Спрашивал с нас строже, чем с воспитанников…



Найля Жакияновна считает, что отец смог глубоко прочувствовать душу каждого сироты, потому что сам рано познал сиротскую долю. Когда маленькому Жакие исполнилось два года, не стало его отца, а в четыре года, после смерти мамы, он и его сестра стали круглыми сиротами…



Чайжунусовы гордятся тем, что у них многонациональная семья. Жакия Чайжунусович связал свою жизнь с русской девушкой. К Александре Викторовне воспитанники тянулись всей душой. Сироты часто называли ее мамой. А большого сердца тети Шуры хватало на всех.



- К нам домой частенько прибегали девчонки из детдома, чтобы пошептаться с мамой, посоветоваться с ней, - рассказывает Найля Чайжунусовна. - Маленькие дети практически жили у нас. А когда становились постарше, знали, что в любой момент могут прийти в наш дом. Их всегда посадят за стол, накормят, выслушают и, если надо, утешат.



Жакия Чайжунусович всеми силами способствовал, чтобы его воспитанники получали высшее образование. Но при этом он настаивал, чтобы в стенах детского дома дети получили рабочую специальность, зная, как это может пригодиться в жизни. Девочек учили шить и готовить, мальчиков - столярничать и строить. Воспитанники детского дома сами полностью обеспечивали детский дом свежими продуктами и даже сдавали излишки государству. Кроме фермы, на которой содержалось до 300 голов крупного рогатого скота и свыше двух тысяч овец, больших посевных площадей, огорода, фруктового сада, у кокпектинского детдома были своя хлебопекарня и пасека!



Трудных подростков, обиженных судьбой и обделенных родительской любовью, Жакия Чайжунусов учил… оптимизму! "Добродушная атмосфера создается прежде всего насыщенной и полнокровной жизнью нашего коллектива", - писал он. Директор привлек замечательных музыкантов и педагогов, которые создали в детдоме оркестр народных инструментов и духовой оркестр. А когда в годы войны в Семипалатинск был эвакуирован Киевский академический театр имени Ивана Франко, Жакия Чайжунусов уговорил поработать с его воспитанниками талантливую солистку Фаину Самойловну ПОДТЯЖКИНУ. Блистательная актриса оказалась еще и талантливым педагогом. Она не просто вела кружки танца и пения, но и прививала сиротам хорошие манеры… Старания Жакии Чайжунусова не прошли даром. Даже самые трудные подростки стали хорошими людьми, создали крепкие семьи, состоялись как профессионалы. Среди них простые рабочие, академики, учителя, врачи, инженеры, строители, работники сельского хозяйства и многих других сфер.



…Когда в 1976 году после выхода на заслуженный отдых Жакия Чайжунусов переехал в Семипалатинск, он не смог сидеть без дела. Последним местом работы неутомимого пенсионера стал историко-краеведческий музей, с которым теперь тесно сотрудничает его дочь.



Гульнур КОЖАХМЕТОВА, ведущий специалист историко-краеведческого музея, делится своими воспоминаниями:



- Жакия Чайжунусович был очень деятельным человеком. В нашем музее он, историк по образованию, создал отдел охраны памятников архитектуры и истории. Выбил отделу кабинет и отдельный номер телефона, что в то время было редкостью! Все рабочие дела Жакия Чайжунусов успевал переделать за два-три часа. Все остальное время он решал проблемы своих детей - не родных, а воспитанников. Несмотря на то что они уже были взрослыми, самостоятельными людьми, он продолжал принимать активное участие в их судьбе. Даже в тот день, когда его не стало, Жакия Чайжунусович ехал на автобусе в больницу навестить своего бывшего воспитанника…



Из нашего досье



Жакию Чайжунусова не случайно называют казахским Макаренко. Выпускник Семипалатинского педагогического училища прибыл в кокпектинский детский дом в 1933 году, когда был брошен клич "Все на борьбу с беспризорностью!". Впереди была кровопролитная война. В детский дом, затерянный в казахских степях, прибывали эвакуированные дети со всего Советского Союза. К каждому ребенку, которого война разлучила с родными и близкими, надо было найти свой подход. Сельский детдом во главе с Жакией Чайжунусовым с честью выдержал все трудности. Талантливый педагог отдал кокпектинскому детскому дому 43 года своей жизни. За это время он превратил захолустный детский дом, где воспитанники спали на матрасах, набитых соломой, в лучший интернат республики! Это было отмечено на самом высоком уровне - в 1968 году указом Президиума Верховного Совета СССР Жакие Чайжунусову присвоено звание "Герой Социалистического труда" и вручен орден "Знак Почета". Ни до ни после этого ни один руководитель детского дома в Казахстане не удостоился подобной чести. Но самой большой наградой для Жакии Чайжунусовича стала любовь и искренняя привязанность тысяч сирот, которые называли его не иначе, как отец…



У супружеской четы Чайжунусовых было восемь своих детей. Наибольшую известность в стране получили Маркен Жакиянович и Токан Жакиянович. Маркен ЧАЙЖУНУСОВ, 1939 года рождения, в свое время был первым заместителем акима Семипалатинской области и акимом города Семея, избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, парламента Республики Казахстан первого и второго созывов, занимал долж­ность госинспектора администрации президента РК.



Жизнь Токана ЧАЙЖУНУСОВА, 1944 года рождения, неразрывно связана с Усть-Каменогорском. На протяжении трех десятилетий он возглавлял строительные организации Восточно-Казахстанской области. С 2000 года - президент казахстанского головного проектного института "Казгипроцветмет" в Усть-Каменогорске. 22-летний Дален Чайжунусов, заключивший брак с Венерой Назарбаевой, приходится Токану Жакияновичу внуком. Но по документам Дален - его сын, поскольку по казахской традиции первого ребенка своей дочери он записал на себя.



Милана ГУЗЕЕВА Источник - Время

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