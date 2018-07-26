 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Казахстану вырваться из замкнутого круга структурной недозанятости? - П.Своик
11:48 27.07.2018

Научиться плыть по течению

Как вырваться из замкнутого круга структурной недозанятости

В последнее время нередко приходится слышать, что в малых городах и селах нет работы для трудоспособного населения. И все вроде бы соглашаются с этим. Но ситуацию можно в корне изменить, если предпринять давно назревшие меры. Было бы желание.

Сегодня, в эпоху модернизации сознания и на пути в развитую тридцатку, требуется переосмысление и структуры занятости в нашей стране, и реального благосостояния граждан.

Кто не знает, что стержень нашей экономики и локомотив развития - это добыча нефти, руд черных и цветных металлов. А знаете, сколько рабочих мест создают все нефтепромыслы, карьеры, шахты, рудники и прочие горнодобывающие предприятия Казахстана? Всего-то чуть более четверти миллиона (274 тысячи, по последнему статотчету) человек. При том, что всего в экономике занято, по мнению статистиков, более восьми с половиной (8539 тысяч) миллионов казахстанцев. Причем вот эти 8,54 млн. трудящихся - это с учетом примерно трех миллионов самозанятых, которых госстатистика каким-то только ей ведомым образом приписывает к тем или иным отраслям. Всего же официальная списочная численность работников в Казахстане, то есть трудящихся на предприятиях, где есть отделы HR, которые ведут кадровый учет, и бухгалтерии, осуществляющие налоговый учет, - это лишь пять с половиной миллионов способных к труду взрослых людей. То есть лишь чуть более половины всех тех, кого статистики числят в трудоспособном населении.

Как, пусть не одним прыжком, но все же целенаправленно, вы­рваться из замкнутого круга структурной недозанятости, толкающей сельских безработных в большие города в поисках хоть какого-нибудь заработка? Ведь вторая уже пятилетка форсированного индустриально-инновационного развития сколько-нибудь заметного улучшения занятости, как и выправления экспортно-сырьевой перекошенности экономики, честно сказать, не принесла.

А в жизни все просто: если не можешь напрямую плыть против течения - плыви хотя бы грамотно по нему. Это я к тому, что добыча жидких и твердых полезных ископаемых, сама по себе не соз­дающая много рабочих мест, вполне могла бы кратно увеличить занятость вокруг себя, элементарно переориентировав поставки товаров и услуг для своей деятельности на местных производителей.

Причем на мысль эту меня навело озвученное недавно почти отчаянное заявление недавно образованного Союза обрабатывающей промышленности о несогласии с новыми правилами приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных ископаемых.

Еще бы им быть согласными, если новая редакция правил резко сокращает - до невозможности исполнения - сроки поставок, зато растягивает - до невозможности получения - сроки расчетов. Фактически это откровенная попытка отрезать местных производителей и сохранить налаженные (во всех смыслах) связи с поставщиками из России и других, подальше, стран.

Самих горнодобытчиков понять можно. Но как понять правительство, не проявляющее, скажем так, должной принципиальности?

С одной стороны, для увеличения местного содержания делается довольно много, разработана масса регламентирующих документов и процедур, создано даже Национальное агентство по развитию местного содержания. С другой стороны, если брать по результату, то доля местных поставщиков хорошо, если достигает 20 процентов от всего объема рынка необходимых сырьевикам товаров и услуг.

А это рынок, между прочим, на 10-15 миллиардов долларов в год, как минимум. Дело в том, что при всей загруженности наших базаров и магазинов иностранными товарами основная доля импорта - это поставки материалов, оборудования, запчастей и всего-всего для тех же самых сырьевиков. А именно машины, оборудование, приборы и аппараты вместе с химической продукцией и прочим - это более 65 процентов всего импорта. И научись мы делать хотя бы половину - вот и было бы занятие для всех ныне самозанятых, включая и неприкаянную аульную молодежь, с запасом. Причем рынок долгосрочно стабильный, ведь качать нефть и газ, добывать и плавить руды мы будем через десять, двадцать, тридцать лет, и без больших изменений в технологии, то есть при неизменных наборах обслуживающих товаров и услуг.

Расхожее оправдание "наши, дескать, не умеют" натыкается на такой вопрос: а что сделано, чтобы уметь?

Вот на сайте того самого агентства видим подряд такие строчки текущих заказов: монтаж магистрального трубопровода - 89 млн. тенге, одноместная кровать в комплекте с матрасом - 13 млн. тенге, комплект межколонных шиберных задвижек - 8,5 млн., запасные части грузоподъемных механизмов для футеровки мельниц - 13 млрд. тенге. Понятно, что встроиться в такую текучку местному производителю тоже можно. Но где полный набор специализаций на рынке обслуживания сырьевых экспортеров и где правительственный план, какие именно ниши целесообразно занять, какие инвестиции и в какие производства запланированно сделать?

Вот о чем, мне кажется, стоило бы подумать.

Петр СВОИК

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532681280
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