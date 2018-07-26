Задержан третий подозреваемый по делу об убийстве Тена в Алматы

11:47 27.07.2018 По делу об убийстве олимпийского чемпиона Дениса Тена арестованы три человека.



"Дело возбуждено по двум статьям: "Умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений" и "Разбой из корыстных побуждений в группе лиц". Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое, собраны достаточные доказательства, законность их проверяет прокурор. Судом санкционирована их мера пресечения в виде ареста", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель генерального прокурора РК Марат Ахмеджанов.



Он уточнил, что третий подозреваемый арестован "за недонесение".



Напомним, инцидент, приведший к гибели олимпийского чемпиона Дениса Тена, случился 19 июля в Алматы. Около 15.00 на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой спортсмен застиг двух автоворов при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки ему было нанесено ножевое ранение. При поступлении в Центральную городскую клиническую больницу состояние фигуриста было крайне тяжелым. К сожалению, врачам не удалось его спасти.



По подозрению в убийстве были задержаны Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, они дали признательные показания. По их словам, они не знали, что напали на Дениса Тена. Источник - Kazakhstan Today

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