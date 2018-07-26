США в лице Трампа снимают ответственность за мировую экономику, - Рахман Алшанов

11:41 27.07.2018 На татами борцы сумо – толкать, чтобы не вытолкнуть



Рахман АЛШАНОВ, д.э.н., профессор, ректор университета "Туран", time.kz, 26 июля



США в лице Трампа снимают ответственность за мировую экономику. Самая открытая экономика мира впервые в своей экономической истории поворачивается лицом к внутренним проблемам, возводит барьеры, повышает ввозные пошлины, объявляет торговую войну своим ведущим партнерам - Китаю, ЕС, Канаде, Мексике, усиливает санкции против России, грозит Ирану. В фаворе протекционизм, правила ВТО отодвинуты в сторону. Многолетняя борьба за либерализацию мировой экономики переживает острый кризис. Последствия непредсказуемы. Китай ведет с США напряженные переговоры, с неохотой готовит контрсанкции, пытается максимально смягчить условия противостояния, согласовать позиции, стремится не допустить вспыхивания торговой войны. Очень уж велики объемы взаимной торговли, в 2017 году они превысили 620 млрд. долларов, для сравнения: США - ЕС 631 млрд. долларов, Китай - РФ 82 млрд. долларов. Сегодня участники мировой торговли похожи на борцов сумо, одни хотят вытолкнуть партнеров за ковер, другие - крепко обхватить и не выпустить. ЕС грозится контрмерами. Похоже, Трамп может не просто говорить эпатажно, но способен продемонстрировать мускулы. Объявление санкций и контрсанкций пока еще на уровне 10% взаимной торговли. Все с тревогой ожидают разрастания его масштабов. Думается, до значительных размеров торговая война не дойдет. Слишком много связала глобализация, очень много стран завязли в ней. Но отрезвляющее выборочное хирургическое вмешательство, точечное кровопускание, возможно, полезно для всех участников мировой торговли.

С 6 июля 2018 года начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на 34 млрд. долларов. КНР принимает ответные меры и намерена ввести дополнительные тарифы на ряд американских товаров на аналогичную сумму. Новый раунд эскалации торговых споров выводит суммы претензий до 30% объема взаимного товарооборота. США готовят список китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд. долларов, который будет обложен дополнительной таможенной пошлиной в 10%. КНР, похоже, не принимает условия Белого дома по урегулированию торговых споров, а принимает ответные меры - вводит пошлины на американский импорт на аналогичные суммы. Трамп грозится обложить пошлинами всю торговлю с Китаем. И этот обмен ударами чреват негативными последствиями для мира. Китайский бумеранг может задеть многих.

У Трампа есть основания вести себя более чем самоуверенно. Ведь экономика США на подъеме. Она растет девятый год, и текущий период экономического подъема является третьим по продолжительности за послевоенную историю. Рыночная капитализация американских компаний достигла в 2016 году рекордного уровня в 27,3 трлн. долларов, а отношение капитализации к ВВП составило 147%. В акции компаний вложились 51,9% американцев. Число занятых в 2017 году увеличивалось на 174 тыс. человек в месяц, уровень безработицы снизился до 4,1%. Из-за быстрого спроса на американском рынке труда обострилась проблема квалификационного разрыва, несоответствие между спросом и предложением кадров требуемой квалификации. По данным Национальной федерации независимого бизнеса, в первом квартале 2017 года 45% компаний малого бизнеса не могли найти работников необходимой квалификации. Особенно отмечается нехватка медсестер, строительных рабочих, водителей-дальнобойщиков, рабочих нефтедобывающей промышленности, технических специалистов, специалистов по поддержке компьютерных сетей, веб-разработчиков и персонала страховых компаний.

Растет спрос на новое жилье. В течение 2017 года на жилищном рынке США наблюдался дефицит предложения. При строительстве нового жилья ощущается нехватка квалифицированных строителей, площадок для нового строительства и рост стоимости стройматериалов. В 2016 году было продано 17,5 млн. автомобилей, что является абсолютным рекордом за всю историю США. Согласно общенациональному опросу CNBC, в третьем квартале 2017 года оптимизм американцев достиг рекордного уровня за 10 лет: 43% американцев оценивают состояние экономики как отличное или хорошее, что является наивысшим значением за десятилетнюю историю этого опроса. В этих условиях позиции Трампа внутри страны крепнут. Основные предложения Трампа в экономической сфере, как отмечают эксперты, давно назрели и отвечают интересам развития экономики США. И миру, видимо, придется считаться с новым порядком вещей.



Приведшая к серьезным структурным переменам мировой экономики политика всемерной глобализации создала условия для диспропорций в международной конкуренции. И если в самих США возникают зоны экономического и социального неблагополучия и даже бедствия, то не заметить, не предпринять адекватных мер вряд ли допустимо. Трампа поддержали протестные слои, зревших не один день внутри страны, в ее глубинках, промышленных центрах. Нужна была фигура, которая сломает сложившиеся, укоренившиеся стереотипы. Он, новый президент, не однозначен, но за ним крепкий стержень, он стоит на гранитной скале, до сих пор явно не видимой, скрываемой, не замечаемой, - экономических интересах значительного числа не только трудящихся, но и бизнеса, как крупного, среднего, так и малого, ощущающих давление конкурентной борьбы без правил. Обходные пути, демпинг, промышленный, технологический шпионаж, сверхлиберализация торговли и бизнеса нанесли серьезный урон даже экономическому гиганту. Трамп полагает, что из-за "нечестной" торговли Китая США потеряли более 60 тыс. заводов. Отрицательное сальдо во внешней торговле США в 2017 году достигло 566 млрд. долларов, в том числе с Китаем 375,2 млрд. долларов, с ЕС - 151, Мексикой 71,1 млрд. долларов, Канадой 1,7 млрд. Трамп полагает, что пора перестать делать такие дорогостоящие для американских налогоплательщиков, бизнеса подарки торговым партнерам. И теперь США наносят ответные точечные, чувствительные удары. Экспортеры стали и алюминия первыми ощутят тяжесть санкционного давления. Санкции против Китая на 60 млрд. долларов затрагивают 10% взаимного товарооборота. Китай подготовил ответный, зеркальный контрпакет.

Мир завязан на США весьма серьезно и вряд ли может обойтись без него. А они могут, хотя и не полностью. Взаимозависимость значительная. Китай, масштабно встроившись в мирохозяйственные связи, сидит, мягко говоря, на игле глобализации. Внутренний рынок растет, но темпы отстают от желаемого. Стране как воздух нужен мировой рынок. Свинья, которую подбросил Трамп во взаимную торговлю в виде санкций, еще не объявление войны, но ощутимо. Китай вынужден проглотить горькую пилюлю, крайне неохотно идет на ответные меры, пытается согласовать взаимные претензии на договорной основе. И это что-то новое в практике международной торговли - согласованные контрсанкции. Но Китай иначе не может. Иначе перегрев экономики. Руководство, как серфингисты, должно опередить волну накапливаемого социального напряжения, остудив аппетиты, реализовать огромные планы структурных перемен, создать гармоничную внутреннюю экономику.

Отказ от политики "стабильность любой ценой", очищение рынка от компаний-зомби, переход от количественного роста экономики к качественным показателям, расширение уровня открытости внутреннего рынка для иностранных инвесторов, ряд других мер говорят о серьезности концептуальных изменений в экономической политике Китая, последовательности перехода к "новой нормальности". Некритичный отбор зарубежных технологий в условиях опьяняющих темпов роста невольно наводнил страну "грязными" технологиями, приведшими к серьезным экологическим последствиям. Значимость в стране социального, демографического факторов сужает политический маневр для быстрых, резких структурных преобразований. Главное в Китае - напряженная гармонизация всего и вся. Весьма трудная, но возможная задача.

Похоже, высокоразвитые страны не готовы принять Россию в свои ряды. Самим тесно и не знают, как ее встроить в сложившиеся связи, боятся потенциальной конкуренции, хотя уже не могут без российских энергоресурсов. Россия, не теряя надежды, начинает реализовывать программы относительно самодостаточного, автономного развития, активно выстраивает альтернативные пути. В стране есть резервы, но важно время, нужны инвестиции, новые технологии. Все это сдерживает необходимые структурные преобразования, без которых проигрывается качество национальной экономики. Темпы новаций все еще недостаточны. Тотальное импортозамещение - дорогое удовольствие. Снижение темпов инфляции наряду с невысокими темпами роста внутреннего спроса может подвинуть экономику к опасной стагфляции. Концентрация усилий, правильный выбор целей, выверенная экономическая, финансовая, инвестиционная политика - все как в шахматах. Пешки не орешки. Все фигуры важны. Не все зависит от козырей и тузов. Пушечный удар футболистов чемпионата мира пробил громадную брешь в возводимых "китайских" стенах вокруг России. Футбольные фанаты стали подлинными драйверами народной дипломатии, выполнив за месяц работу МИД всех стран за десятилетия. Мощные импульсы получила российская экономика, главное, правильно поймать волну, трансформировать ее в результативную экономическую политику.

Мир отходит от радужных прогнозов, вынужден отказываться от сверхоптимистических ожиданий, стремится обуздать безмерные аппетиты. Тяжелые, бульдозерные структурные перемены. И это видно на молчаливом удержании добывающими странами нефтяных цен в жестком коридоре: вверху опасность сланцевой нефти, внизу дефициты бюджетов.

Мир переживает один из самых ответственных этапов развития, учится жить в стесненных условиях, в уплотняющемся доме. И от взвешенности взаимных решений, способности договариваться зависят судьбы практически всех народов. Последние акты греческой драмы позитивны для страны, показательны для ЕС, поучительны для мира.



Казахстан: динамика многоотраслевой экономики. Итоги года и перспективы

Наша страна глубоко встроена в мировую экономику. Предпринимаемые меры по модернизации национальной экономики в условиях жесточайшей конкуренции требуют времени, значительных инвестиций, активного привлечения современных технологий, динамичного предпринимательства.

Мощным драйвером роста национальной экономики, ее мобилизующей силой стало развитие Астаны. Выступая на его 20-летнем юбилее, Нурсултан Назарбаев отметил: "Сегодня Астана играет ключевую роль в модернизации экономики в условиях четвертой промышленной революции и интеграции Казахстана в глобальное экономическое пространство. …Валовой региональный продукт вырос за эти годы в 190 раз! И достиг 5 триллионов тенге в номинальном выражении, а в реальном увеличился в 5,5 раза. Объем инвестиций за 20 лет составил почти 8 триллионов тенге. В целом инвестиции государства в развитие столицы окупились почти в 2,5 раза. Поступления в государственный бюджет достигли 1 триллиона тенге и выросли за эти годы в 78 раз". Значителен мультипликативный эффект феномена Астаны на всю экономику страны, развитие ее отраслей.

Несмотря на циклические, перманентные, локальные, отраслевые кризисы, чувствительное падение экспортных сырьевых цен, потери, трудности, ошибки, упущения, коррупцию, страна упорно борется за устойчивость, стремится взять новые рубежи по созданию современной многоотраслевой экономики. Объем ВВП в 2017 году составил 51 566,7 млрд. тенге, в т.ч. производство товаров - 18 809,1 млрд. тенге (36,4%), производство услуг - 29 385,6 млрд. тенге (57,6%). В секторе услуг наиболее значительна доля торговли - 8847,1 млрд. тенге, транспорта - 2412,9 млрд. тенге, госуправления, обороны, социального обеспечения - 1814,4 млрд. тенге, образования - 1813,4 млрд. тенге, здравоохранения - 1165,6 млрд. тенге, 903,2 млрд. тенге операции с недвижимым имуществом, 731,6 млрд. тенге в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа, связи - 710,9 млрд. тенге. В целом, статистика услуг нуждается в совершенствовании.

В промышленности в 2017 году доля обрабатывающего сектора поднялась до 48,1% (9,1 трлн. тенге), горнодобывающего составила 51,9% (11,7 трлн. тенге). При этом доля продукции с высокой добавленной стоимостью в обрабатывающей промышленности выросла до 47% (4,3 трлн. тенге). Динамично развивается сфера услуг. Активно реализуется программа диверсификации в сельском хозяйстве.

Экономика страны представляла как бы трехслойный пирог. Одни отрасли и сферы (75 или 48,4%) показали высокий рост ("лебеди"), другие (порядка 50 или 32,2%) работали стабильно ("щуки"), достигли хороших темпов, третьи (около 30 или 19,3%) допустили падение ("раки"). Причины разные, первые почувствовали рынок, освоили новые технологии, вторые прочно сидят на позиции, третьи отстали в технологиях, упал спрос на продукцию, не смогли перестроиться.

За данными цифрами кроется огромная работа 8,6 млн. тружеников, в т.ч. 6,5 млн. наемных работников всех отраслей, из них 1044 тыс. человек трудятся в образовании, 1042 тыс. - в промышленности, 479,3 тыс. - в госуправлении, обороне, социальном обеспечении, 475,2 тыс. - в здравоохранении, 465.5 тыс. - в сельском хозяйстве, 462,5 тыс. - в строительстве, 407,5 тыс. - на транспорте и складировании, напряженный пульс у 255,3 тыс. действующих компаний, организаций отечественного бизнеса. Экономическая картина страны динамичная, в ней происходят качественные изменения, формируются новые секторы, поднимаются регионы, расширяется инфраструктура.



Группа прорыва - "лебедь рвется в облака"

При относительно невысоких темпах роста национальной экономики более 75 производств (валовой сбор, услуги) в 2017 году продемонстрировали прорывные достижения.



Из таблицы видно, что прорывные производства отмечены практически во всех сферах. Рекордные объемы жилищного строительства адекватно увеличили спрос на строительные материалы: уголок, прутки, арматуру, профили, сэндвич-панели, для обустройства нового жилья закуплено рекордное количество отечественной мебели. Большие усилия предприняты по развитию транспортного- и энергомашиностроения. Производство грузовых вагонов вышло на рекордный уровень, выпуск на Кентауском трансформаторном заводе инновационных изделий позволил нарастить их долю как на внутреннем, так и на внешних рынках. Быстро растет внутренний туризм, набирают обороты курортные зоны.

Объем выпуска в самой диверсифицированной отрасли - пищевой промышленности в 2017 году достиг 1478,4 млрд. тенге, что выше показателей машиностроения (913,9 млрд. тенге), добычи руд цветных металлов (968,9 млрд. тенге), добычи металлических руд (1211,8 млрд. тенге) сравнимо с показателями черной металлургии (1553,3 млрд. тенге). Среди быстрорастущих производств этой отрасли: выпуск ликеров, рыбы консервированной, апельсинового сока, хлопкового, сафлорового, соевого масел, коньяка, сыров, кумыса, круп. Развитие животноводства, рост экспорта кормов в страны Центральной Азии, особенно в Иран способствовали увеличению выпуска кормов для животных.

В сфере услуг рекордные показатели достигнуты в оптовой торговле Атырауской области, а также в г. Астане, Актюбинской, Кызылординской, Костанайской областях. Высокие показатели достигнуты в предоставлении госуслуг, а также услуг по трудоустройству, индивидуальных услугах. На транспорте бум в предоставлении услуг такси, в целом перевозках пассажирского транспорта, высокие темпы достигнуты в грузоперевозках воздушного транспорта. Предпринимаемые усилия по возрождению водного транспорта, реконструкции речных портов сказались на скачке показателей грузоперевозок водного транспорта.

Существенный рывок наблюдался в производстве кино, видеофильмов. Затраты на их выпуск выросли с 11,9 млрд. тенге в 2009 году до 51,7 млрд. в 2017 году, - в 4,3 раза. И это отразилось на том, что в 2017 году из 695,6 тыс. киносеансов, продемонстрированных в 317 кинозалах 96 кинотеатров страны, 77,2 тыс. составили национальные. Из 17,6 млн. посетителей 10,9 млн. выбрали фильмы США, 2,2 млн. - казахстанские, 1,7 млн. - российские, 480,3 тыс. - британские, 311,1 тыс. - французские фильмы. Из 18,5 млрд. тенге доходов кинотеатров 2,3 млрд. тенге принесли просмотры отечественных фильмов. Больше всего ходят в кино в Алматы (6,8 млн. посещений), Астане (3,7 млн.), ЮКО (1,2 млн.), ЗКО (868,3 тыс.), Костанайской области (676,9 тыс.). Очевидно, что расширение сети кинотеатров, оснащенных современным оборудованием, существенно расширит киноаудиторию, повысит отдачу от вложений. Большие резервы таятся в развитии сельской киносети, где в 2017 году кинотеатры посетили 487,1 тыс. человек, доходы составили 2,8 млрд. тенге.

Опубликованные статданные за первое полугодие 2018 года свидетельствуют, что из более 75 производств, услуг, продемонстрировавших высокие темпы роста в 2017 году, сохранили пальму первенства лишь 10 (13,3%). Соперничество в национальной гонке лидеров растет. В числе новых лидеров роста производства выпуск свитеров, джемперов трикотажных (340%), цистерн, резервуаров (300%), проводов и кабелей электрических (292,6%), добавок для цементов (281,1%), готовых изделий из черных металлов (260,0%), устройств для теплообмена, оборудования холодильного (244,6%), консервов томатных (234,8%), масла сафлорового (221,0%), масла рапсового (220,6%), котлов центрального отопления (212,4%), пирожных, кондитерских изделий (207,1%), овощей переработанных, консервированных (205,2%), коньяка (203,6%), услуг по литью цветных металлов (177,7%), автомобилей легковых (177,5%), вина (173,6%), подшипников стальных (172,4%), консервов из мяса (159,1%), кормов для животных (156,1%), серы сырой (155,3%), электрического оборудования (155,2%), мебели для офисов (151,7%), хлопка гребне-кардочесанного (153,0%), прицепов (150,0%), компьютеров, электронного и оптического оборудования (149,1%), спецавтотранспорта (147,4%), тары деревянной (145,3%), услуг такси (145,1%), сэндвич-панелей стальных (142,2%), масла подсолнечного (141,1%), готовых текстильных изделий (139,9%), песка природного (139,5%), соли (139,0%), полимеров стирола (137,8%), переработанной и консервированной рыбы (137,2%), труб, шлангов из пластмасс (137,1%), муки кормовой, мясо-костной (136,5%), бумаги туалетной (133,9%), частей для буровых и проходческих машин (131,2%), коробок, ящиков, картона гофрированного (130,4%), услуги по стальному литью (130,1%).

Многие лидеры производства 2017 года переместились в группу стабильных предприятий, сфер, сохранив хорошие темпы роста.



Стабильные производства - "щука тянет в воду"

Значительная часть отечественного производства стабильно работает в условиях рыночной экономики, адаптировалась к внутренней и международной конкуренции. Более чем в 50 из выделенных статистикой отраслей и производств в 2017 году достигли выше среднереспубликанского уровня роста выпуска от 103 до 119%. Среди них: выпуск постельного белья - до 3,6 млн. шт. (118,5%), гранита - 9,8 млн. куб.м (118,1%), железной руды - 7,4 млн. т (118,0%), овощей переработанных, консервированных - 2,9 тыс. т (115,7%), свитеров, джемперов, полуверов трикотажных - 74,9 тыс. шт. (115,4%), число абонентов сотовой связи - 13,8 млн. (115,1%), растительных масел - 359,6 тыс. т (115,1%), серы сырой 2,9 млн. т (114,4%), хромовой руды - 6,3 млн. т (114,3%), газа - 53,2 млрд. куб.м (114,0%), грузооборот железнодорожного транспорта - 378,8 млн. т (114,0%), доступ к широкополосному Интернету - 13,6 млн. абонентов (113,7%), изделий из меха - 181,5 млн. тенге (113,5%), грузооборот трубопроводов - 232,8 млн. т (113,3%), кетчупа - 9,5 тыс. т (112,2%), услуги Интернета - 228,6 млрд. тенге (111,8%), текстильных изделий - 6,2 млн. шт. (111,7%), пива - 562,9 млн. литров (111,2%), нефти - 86,2 млн.т (110,5%), шоколада до 116,9 тыс. т (110,3%), бумаги и картона (110,3%), мяса - 241,8 тыс. т (109,7%), вина виноградного - 132,7 млн. литров (109,5%), уголя (107,8%), масла подсолнечного - 135,9 тыс. т (108,7%), сливочного масла - 16,8 тыс. т (107,9%), обуви с верхом из кожи - 740,8 тыс. пар (107,5%), макарон - 163,4 тыс. т (107,2%), консервов томатных - 13,7 тыс. т (107,1%), воды минеральной - 544,6 млн. литров (106,9%), риса обрушенного, очищенного - 185,7 тыс. т (106,7%), соков фруктовых - 150,1 млн. литров (105,8%), напитков безалкогольных - 119,9 млн. литров (105,7%), сыров и творога - 25,8 тыс. т (104,0%), одежды, кроме трикотажной для девочек (105,7%), муки - 4,9 млн. т (103,7%), тары деревянной - 2,1 млрд. тенге (103,5%).

В целом стабильно работали производства по выпуску напитков, консервов, растительных масел, хлебобулочных, кондитерских изделий, фармпродукции, металлопроката, строительных материалов, транспортного машиностроения, связи, транспорта.

В сельском хозяйстве в последние годы активно реализуется программа диверсификации. Северные районы, как правило, специализируются на зерновых культурах, южные - на овощных. Масличные - в восточных, северных областях.

Труженики села, в т.ч. 77,5 тыс. наемных работников всех регионов, производят важнейшую продукцию, обеспечивают продовольственную безопасность страны, все больше ее поставляют на внешние рынки.

Валовой сбор зерновых в 2017 году составил 20,2 млн. т, в т.ч. пшеницы - 14,8 млн. т (Костанайская - 4,2 млн. т, Акмолинская - 4,0 млн. т, СКО - 3,7 млн. т), ячменя - 3,3 млн. т (СКО - 805,8 тыс. т, Акмолинская - 658,7 тыс. т, Костанайская - 468,0 тыс. т, Алматинская - 467,4 тыс.т), кукурузы - 784,7 тыс. т (Алматинская - 512,2 тыс. т, Туркестанская - 166,3, Жамбылская - 94,9 тыс. т), риса - 489,4 тыс. т (Кызылординская - 436,7, Алматинская - 38,8 тыс. т, Туркестанская - 13,9 тыс.т), овса - 284,6 тыс. т (Костанайская - 85,1 тыс. т, СКО - 69,8 тыс. т, Акмолинская - 55,8 тыс. т), ржи - 156,7 тыс.т (ЗКО - 18,1 тыс. т, ВКО - 8,2 тыс. т, Павлодаская - 4,4 тыс. т, Актюбинская - 4,3 тыс. т), проса - 37,9 тыс. т (Павлодарская - 15,9 тыс. т, Актюбинская - 7,1 тыс. т, Костанайская - 5,2 тыс. т, ВКО - 3,1 тыс. т), гречихи - 120,4 тыс. т.

До недавнего времени кукурузоводы, особенно Панфиловского района Алматинской области, испытывали серьезные проблемы со сбытом выращенного урожая. Они разрешились после возобновления работы простаивающего специализированного завода в г.Жаркенте. В настоящее время более 100 тыс. т кукурузы перерабатывается на модернизированном Жаркентском крахмало-паточном заводе (ЖКПЗ). Оснащение предприятия самым современным технологическим оборудованием позволило осуществить глубокую переработку зерна кукурузы и нарастить объемы поставок крахмалопродуктов отечественным и зарубежным потребителям. Выстраивается эффективный отечественный кукурузный кластер.

ЖКПЗ производит модифицированный крахмал 18 типов, мальтозные и глюкозные сиропы, глютен, кукурузное масло, зародыш, отруби, гранулированные комбикорма. Продукция предприятия уже завоевала высокую репутацию у потребителей, растет спрос в пищевой, кондитерской, легкой, текстильной, бумажной, полиграфической, табачной, пивоваренной промышленности, а также в производстве строительных материалов. 60% продукции реализуется производственными компаниями, такими как АО "Рахат", ТОО "Alinex", ТОО "Алматинский продукт", АО "Аксай-НАН", ТОО "Маслодел", ТОО "Хамле", ТОО "Kagazy Resyling", ТОО "Carlsberg Kazakhstan", AO "RG Brands" и др., 40% идет на экспорт в Россию, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. В настоящее время линейка производимой продукции доведена до 29 наименований. Рост объемов производства и числа потребителей привело к увеличению спроса на сырье - кукурузу. Руководитель предприятия Закиржан КУЗИЕВ подчеркивает, что заводу уже не хватает сырья, сдерживает дефицит кукурузы, требуется удвоить посевные площади как в самом районе, так и других регионах.

В стране растет спрос на фрукты и ягоды. Производство в 2017 году составило 325,6 тыс. т, в т.ч. яблок 181,0 тыс. т (Алматинская 74,6 тыс. т, Туркестанская 68,7 тыс. т, Жамбылская 19,7 тыс.т), груш 14,2 тыс. т (Алматинская 7,4 тыс. т, Туркестанская 2,3 тыс. т, Жамбылская 2,3 тыс. т), винограда 81,9 тыс. т, абрикосов 17,1 тыс. т (Алматинская 9,7 тыс. т, Туркестанская 5,7 тыс. т, вишни 10,8 тыс. т (Туркестанская 2,4 тыс. т, СКО 1,7 тыс. т, Алматинская 1,4 тыс. т), малины 8,9 тыс.т. земляники (клубники) 6,2 тыс. т, смородины 4,1 тыс. т, орехов 1,4 тыс. т.

Растет обеспеченность внутреннего рынка картофелем 3,5 млн. т (Алматинская 722,0 тыс. т, СКО 502,6 тыс. т, Павлодарская 432,6 тыс. т, ВКО 417,0 тыс. т), луком 744,4 тыс. т (Жамбылская 391,9 тыс. т, Алматинская 219,6 тыс. т, Туркестанская 82,5 тыс. т), помидорами 739,0 тыс. т (Туркестанская 236,2 тыс.т, Алматинская 182,4 тыс. т, Жамбылская 106,7 тыс. т, СКО 41,7 тыс. т, ВКО 39,8 тыс. т), морковью 544,5 тыс. т, капустой 505,0 тыс. т (Туркестанская 178,0 тыс. т, Алматинская 106,7 тыс. т, ВКО 52,7 тыс. т, СКО 46,9 тыс. т, Жамбылская 31,8 тыс. т), огурцами 404,0 тыс. т, перцем 199,8 тыс. т, свеклой 163,5 тыс. т, баклажанами 83,3 тыс. т, морковью, чесноком 38,8 тыс. т (Жамбылская 38,8 тыс. т, Алматинская 9,2 тыс. т, Туркестанская 4,5 тыс. т). В последние годы растет производство овощей в теплицах, в них выращено 101,7 тыс. т помидоров (13,8%), 55,9 тыс. огурцов (13,8%).

Казахстан становится одним из крупнейших в мире производителей бахчевых. В 2017 году выращено бахчевых 2229,9 тыс. т, в т.ч. арбузы 1280 тыс. т, дыни 812,5 тыс. т, тыква 137,4 тыс. т.

За последние 10 лет в республике произошел рывок в выращивании арбузов. По его объему страна вышла на 10-е место в мире. Мировое производство арбузов в 2016 году достигло 117 млн. т, в т.ч. в Китае 79,6 млн. т, Турции 3,5 млн. т, Иране 3,5 млн. т, Бразилии 2,3 млн. т, Узбекистане 2,3 млн. т, Египте 1,9 млн. т, США 1,8 млн. т, Алжире 1,5 млн. т, Казахстане 1,3 млн.т.

Арбузы наряду с широкими поставками на внутренний рынок вывозятся в российские регионы, страны Балтии. Рост производства требует расширения ассортимента арбузных изделий. В мире накоплен подобный опыт. Они широко представлены не только на рынках, но и в сети ресторанов и кафе, бортовом меню, детских лагерях и т.д. Из сока арбузов получают мед, патоку, сиропы и вино, из мякоти плодов - повидло, пастилу, из коры делают цукаты, а из семян извлекают масло. Неиспользуемые отходы арбузов, мелкие, недозрелые, представляют большую ценность в качестве корма для животных.

Мировое производство дынь в 2016 году достигло 31,2 млн. т, в т.ч. в Китае 15,9 млн. т, Турции 1,9 млн. т, Иране 1,6 млн. т, Египте 1,1 млн. т, Индии 0,9 млн. т. Казахстан с объемом сбора в 0,8 млн. т входит в десятку мировых производителей дынь.

Мировое производство тыквы достигло 26,0 млн. т. На Казахстан приходится 5% мирового производства тыквы. Наша страна по этому показателю занимает 15-е место в мире.

В аграрной сфере, пищевой промышленности, внешней торговле страны динамично формируется новый сектор, связанный с выращиванием масличных культур, их переработкой и поставками за рубеж. Энергичные и последовательные действия МСХ республики, акиматов Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и ряда других областей по активной диверсификации дают свои плоды, происходят позитивные структурные изменения. Руководители регионов, отделов МСХ с новым мышлением, свободным от стереотипов, формируют новые аспекты современной конкурентоспособной казахстанской аграрной политики.

В 2017 г. валовой сбор масличных достиг 2357,3 тыс. т., в т.ч. подсолнечник 902,9 тыс. т, лен-кудряш 683,3 тыс. т, рапс 278,9 тыс. т, сафлор 224,8 тыс. т, соевые бобы 252,3 тыс. т, горчица 15,1 тыс. т.

Производство льна-кудряша в Казахстане в период с 2007-2008 по 20017-2018 гг. выросло с 10,3 тыс. т до 683,4 тыс. т или в 66,3 раза. В 2017 году Казахстан вышел на первое место в мире по производству масличного льна. Основные конкуренты снизили выпуск: Канада - с 588,8 тыс. т до 507,0 тыс. т, Россия - на 24% до 505 тыс.т. Доля льна среди масличных культур в Казахстане выросла в 11,6 раза, с 2,5% до 28,9%. Экспорт семян льна в 2016-2017 г. в 15 стран мира составил 271,5 тыс. т (Бельгия 124,9, Афганистан 65,1 тыс. т, Польша 41,0, Германия 24,2 тыс. т). Экспорт льняного масла увеличился в 6,6 раза, жмыха - в 30 раз. Открывается китайское направление. Решение проблем логистики, сертификации, углубление стадий переработки позволят поднять эффективность льняного кластера.

На мировом рынке растет спрос на зернобобовые. При общем мировом производстве бобовых культур до 75 млн.т. до 14,5 млн. т поставляется на внешние рынки. Объемы мировой торговли этой продукцией в 2016 г. составили: горох на зерно - 4,7 млн. т, чечевица - 2,9 млн. т, нут - 2 млн. т, фасоль - 1,8 млн. т, золотистая фасоль - 1,1 млн. т, а также кормовые бобы - 0,9 млн. т.

В Казахстане одной из успешных программ диверсификации стало интенсивное выращивание бобовых культур. В 2017 году собрано 994,9 тыс. т, в т.ч. фасоли 541,2 тыс. т (Туркестанская 291,0 тыс. т, Жамбылская 101,5 тыс. т, Алматинская 77,7 тыс. т), чечевицы 313,2 тыс. т (СКО 221,7 тыс. т, Акмолинская 75,9 тыс. т, Костанайская 11,2 тыс. т, Павлодарская 3,3 тыс. т, Карагандинская 0,7 тыс.т), гороха 131,1 тыс. т (Костанайская 55,3 тыс. т, СКО 47,7 тыс. т, Акмолинская 16,4 тыс. т), нута 6,7 тыс. т (Карагандинская 2,4 тыс.т, Костанайская 1,8 тыс. т, СКО 0,6 тыс. т, Акмолинская 0,52 тыс. т, ЗКО 0,5 тыс. т), маша 2,7 тыс. т (Туркестанская 1,7 тыс. т).

Успешным проектом диверсификации аграрного сектора можно назвать активное освоение посевов чечевицы. Валовой сбор чечевицы в Казахстане вырос за последние четыре года в 40,6 раза. В первую десятку мировых производителей входят: Канада, Индия, Турция, США, Австралия, Казахстан, Китай, Сирия, Иран.



Главным образом в мире выращивается красная чечевица (75%), зеленая составляет 20%, и 5% приходится на коричневую и другие типы.

Крупнейшими мировыми экспортерами бобов чечевицы в 2016 году были: Канада - 2,05 млн. т (65%), США - 299 тыс. т (9%) и Австралия - 283 тыс. т (9%).

Наша страна стремительно вошла на мировой рынок чечевицы. Это обусловлено быстрым ростом мирового спроса на чечевицу, превысившим 3,2 млн. т. Драйвером роста стали Индия, Турция, Пакистан, Бангладеш, где за последние 15 лет спрос вырос до 1,3 млн. т.

Казахстан в 2015-2016 годах экспортировал 26,6 тыс. т чечевицы в 14 стран, в т.ч. в Турцию 17,5 тыс. т, ОАЭ 2,2 тыс. т, Пакистан 1,2 тыс.т, Польшу 1,0 тыс. т. В ближайшие годы экспорт казахстанской чечевицы намечено увеличить более чем в четыре раза.

В аграрной сфере набирает силу отечественное цветоводство, активно замещающее импорт, превысившее 16,0 млн. долларов. В 2017 году выращено цветов 24,3 млн. штук, в т.ч. 6,5 млн. шт. на открытом грунте, 17,8 млн. шт - на защищенном грунте (Павлодарская 6,2 млн. шт., Акмолинская 6,1 млн. шт., Алматинская 5,8 млн. шт., Карагандинская 3,4 млн. шт., Туркестанская 1,9 млн. шт.)

Традиционной сферой является животноводство в Казахстане. В 2017 году, согласно статистике поголовье скота и птицы достигло 68,4 млн. голов, в т.ч. КРС 6,7 млн., овец и коз 18,3 млн., лошадей 2415,6 тыс., свиней 815,1 тыс., верблюдов 193,1 тыс., птиц 39,9 млн. За последние 10 лет при росте поголовья лошадей на 187,1%, верблюдов на 134,8%, птиц на 135,3%, КРС на 116,6% поголовье овец сократилось до 95,5%, свиней до 60,2%. За этот период улов рыбы оставался стабильным на уровне 41,3 тыс. т (41,6 тыс. т).

Надои молока достигли 5,5 млн. т, в том числе коровьего 5,46 млн. т, кобыльего 26,6 тыс. т, верблюжьего 14,9 тыс. т, козьего 1,4 тыс. т. Из 5102,1 млн. шт. яиц на куриные приходится 5086,1 млн., гусиные 5,4 млн., утиные 5,0 млн. Шерсти произведено 41,7 тыс. т, шкур 2860,9 тыс. шт.

Яркими являются достижения научно-производственного холдинга "Байсерке Агро", достигшего под руководством Темирхана Досмухамбетова рекордных показателей во всех сферах своей деятельности. Одним из них является уникальный совместный казахстанско-американский проект по вживлению эмбрионов суррогатным коровам и получение жизнестойких телят. Этот элитный проект является единственным за пределами США. Возродив терпящее крах предприятие, молодые высококлассные специалисты "Байсерке Агро" под научным руководством ученых США успешно реализовали в степях Костанайской области программу выращивания телят, перенесших первую суровую зиму под открытым небом. Новая закаленная порода казахстанских коров и бычков переведет животноводство страны на небывалый уровень, существенно поднимет экспортный потенциал этой сферы.

Перевод сельского хозяйства страны на путь интенсификации, продуктивных инноваций становится реальностью. Главное в аграрной сфере - хранение, переработка и экспорт выращенного урожая.



Новые лидеры сферы услуг

В 2017 году в сфере услуг наблюдались позитивные тенденции. Показательна динамика туристической индустрии. Объем туристических услуг превысил 108,0 млрд. тенге, обслужено 5279 млн. человек. За 2015-2017 гг. в этой сфере произошли структурные изменения. Так, при общем росте на 107,6% выездной туризм сократился до 90,8%, въездной вырос на 119,8%, внутренний на 135,4%.

В 2017 г. в стране имелось 2987 мест для размещения 65,9 тыс. гостей, их заполняемость в Астане составила 59,3%, Алматы 54,2%, Акмолинской области 51,2%, Мангистауской 46,9%, Атырауской 37,1%. При этом наибольшая заполняемость отелей, мест проживания в зависимости от категорий была различной по регионам. Так, наибольшая заполняемость 1-звездочных отелей наблюдалась в Кызылординской области 43,7% (19,4% 14 отелей на 621 номеров по РК), 2-звездочных в Акмолинской области 27,8% (18 отелей на 804 номеров 20,5% РК), 3-звездочных в ЗКО 36,1% (31,3% РК 137 отелей на 6341 номеров), 4-звездочных в Актюбинской области 64,4% (33,1% РК 87 отелей на 5656 номеров), 5-звездочных в Астане 59,4% (49,5% РК 22 отеля на 3770 номеров). Стоимость колебалась от 5,6 тыс. тенге за сутки в 1-звездочных отелях, 2-звездочных - 5,6 тыс., 3-звездочных - 11,9 тыс., 4-звездочных - 19,8 тыс., до 30,6 тыс. в 5-звездочных.

Иностранные гости размещались в отелях различной комфортности в 2017 году следующим образом: 5-звездочные - нерезиденты РК - 365,1 тыс. человек, отечественные - 337,0 тыс. человек, 4-звездочные - иностранцы, 174,6 тыс. человек, отечественные - 419,6 тыс. человек, 3-звездочные н/р - 158,2 тыс. человек, отечественные - 443,4 тыс. человек, 2-звездочные, иностранцы - 2,9 тыс. человек, отечественные - 64,6 тыс. человек, 1-звездочные - иностранцы, 2,0 тыс. , отечественные - 61,6 тыс. человек. В 1578 гостиницах без категорий на 28 420 мест средней стоимостью 6400 тенге в сутки обслужено 171,4 тыс. иностранцев, 1912,6 тыс. соотечественников, в 1136 хостелах на 20179 номеров средней стоимостью в 1565 тенге сутки проживало 17,6 тыс. иностранцев, 1153,7 тыс. отечественных постояльцев.

О переориентации интересов населения на внутренний туризм можно видеть на примере курортных зон, находившихся длительное время в тени. Недостаточность инвестиций, слабый интерес населения к таким видам отдыха, предпочтение зарубежного направления создавали негативный фон. Однако в последние годы картина меняется. В 2017 году в 15 курортных зонах 815 мест размещения (отели, дома отдыха, базы) приняли 979,5 тыс. человек, в т.ч. Алматинская зона 247 мест - 426,3 тыс. человек, Шортандинско-Боровская - 149 отелей, турбаз - 150,5 тыс. человек, Алакольская 144 гостиниц - 79,2 тыс. человек, Бухтарминская 98 мест - 63,4 тыс. человек, Зерендинская 22 - 48 тыс. человек, Алтайская 25 - 44 тыс. человек, Балхашская 31 - 37,2 тыс. человек, Баянаульская 31 - 30,7 тыс. человек.

В Алматинской зоне оказано услуг на 4419,0 млрд. тенге, Шортандинско-Боровской - 4124,2 млрд. тенге, Кендирли - 549,9 млн. тенге, Каркаралинской - 502,0 млн. тенге, Алтайской - 462,7 млн. тенге, Зерендинской - 462,2 млн. тенге, Алакольской - 440,4 млн. тенге, Балхашской - 387,5 млн. тенге, Баянаульской - 319,2 млн. тенге. Общий объем услуг только этих зон достиг 11,7 млрд. тенге против 7,7 млрд. тенге в 2015 году, или 151,9%.

За 2015-2017 гг. целый ряд показателей курортных зон продемонстрировал внушительный рост. Так, число отдыхающих за этот период выросло на 184,8%, в том числе в Алматинской зоне - на 383,7%, Зерендинской - на 363,6%, Алтайской - на 178,8%, Бухтарминской - на 143,8%, Шортандинско-Боровской зоне - на 137,2%, Баянаульской - на 120,4%. При росте общего объема услуг за этот период на 151,9% этот показатель в Алматинской зоне вырос с 1,6 млрд. тенге до 4,4 млрд. тенге, или на 276,2%, Кендирли - на 190,8%, Алтайской - на 151,5%, Шортандинско-Боровской зоне - на 128,9%, Зерендинской - на 128,1%, Алакольской - на 122,3%, Каркаралинской - на 122,2%.

Для сравнения: в 2015 году в 644 мест размещения обслужено 530,0 тыс. человек, в т.ч. в Алматинской - 111,1 тыс. человек, Шортандинско-Боровской зоне - 109,7 тыс. человек, Алакольской - 89,9 тыс. человек, Бухтарминской 44,1 тыс. человек, Балхашской - 33,1 тыс. человек.

Отрасль после десятилетий застоя стремительно возрождается. В настоящее время растут инвестиции в этот сектор, реконструируются действующие, возводятся новые зоны. В числе успешных проектов модернизации бальнеогрязевой санаторий "Жаркент Арасан", расположенный в живописном ущелье, обладающий уникальными целебными водами. С приходом местного инвестора Серика АКСУБАЕВА этот чахнувший санаторий кардинально преобразился. В 2017 году санаторием принято рекордное число отдыхающих из Германии, России, всех регионов Казахстана. Удивительные результаты демонстрирует горнолыжный курорт "Шымбулак", высокогорный комплекс "Медеу", Алматинский зоопарк, где с приходом энергичного, талантливого руководителя Ержана ЕРКИМБАЕВА все изменилось, нашлись внутренние резервы, эти объекты стали более привлекательными и рентабельными. И число таких санаториев, курортов, домов отдыха в стране растет.

Прогрессивные изменения наблюдаются в концертной деятельности. В 2017 году 36 концертных организаций страны провели 6516 концертов, которые посетили 4936,9 тыс. человек, в т.ч. в Астане - 2122,2 тыс., Караганде - 982,8 тыс., Алматы - 552,9 тыс., Костанайской обл. - 250,0 тыс., ВКО - 188,1 тыс. зрителей. При этом число концертов в Алматы за год выросло на 150,9%, в Астане - на 117,1%, в Караганде снизилось до 73,6%, хотя по количеству зрителей область удерживает высокое второе место.



Сферы экономики, потянувшие показатели вниз: (рак пятится назад)

Наряду с секторами роста экономики в ней имеет место зона рисков, обусловленная целым рядом факторов. Как относительное насыщение рынка, снижение спроса вследствие изменения предпочтений, так и появление новых участников конкуренции привели в 2017 году к снижению показателей, уменьшению выпуска, сокращению объема услуг у более 30 производств ("раки"). Наибольшее падение производства наблюдалось при выпуске мороженого (64,4%), игристых вин (67,6%), сыров плавленых (71,9%), изделий из дерева (73,1%), шубата (74,3%), обуви до 1,2 млн. пар (77,7%), масла рапсового (78,5%), плодов и орехов консервированных (81,9%), сахара-сырца - до 379,7 тыс. т (82,9%), водки - до 29,7 млрд. литров (83,6%), кожи из шкур КРС (83,7%), чая и кофе переработанных - до 16,2 тыс. т (84,6%), табачных изделий - до 18,9 млрд. шт. (88,4%), марганцевой руды (93,2%).

В первом полугодии 2018 года более 26 производств оказались в нижней части таблицы рейтинга. Существенное падение наблюдалось в производстве мебели для столовых (18,9%), шерсти (47,2%), пробок (52,4%), клапанов (53,5%), тракторов (55,2%), шпаклевки (59,8%), кумыса (62,9%), обуви (63,6%), изделий из меха (65,5%), консервированных овощей (66,3%), масла хлопкового (69,4%), молока (71,3%), радиаторов (72,3%).

В то же время ряд производств (23,1%), снизивших свои показатели в 2017 году, смогли решить свои проблемы и выйти на новый уровень. Так, производство масла рапсового выросло на 220,5%, плодов и орехов консервированных - на 197,5%, сахара-сырца - на 121,5%, кожи из шкур КРС - на 120,6%, табачных изделий - на 110,5%, водка - на 107,7%, чая и кофе переработанных - на 102,9%. У некоторых производств наметился подъем, но показатели все еще невысокие. Так, выпуск плавленых сыров вырос на 27% - до 98,9%, шубата на 20,3% - до 94,6%. Ряд производств не вышел из пике. Так, добыча марганцевой руды снизилась с 93,2% до 88,3%.



Финансы - чувствительная сфера, недолеченные болезни

Важное значение в экономике страны играет финансовая система, банковский сектор. Наряду с известными проблемами, такими как рост числа должников банков, вызванный как неадекватной кредитной политикой финансовых учреждений, так и неумелым использованием заемщиками заемных средств, не снижается стоимость денег. Короткие и дорогие деньги продолжали давить на бизнес. Он в свою очередь пытается экономить на зарплате сотрудников, что в итоге сужает покупательский спрос, внутреннее потребление. Аналитики отмечают, что работники чаще стали брать кредиты от зарплаты до зарплаты. Неоправданной недоплатой фирмы, компании пытаются компенсировать свои проблемы в обеспечении необходимого уровня производительности труда, использовании оборудования, внедрении и освоении современных технологий, низком уровне конкурентоспособности. Ряд компаний неоправданно завышает прибыли в ущерб оплате труда. Профсоюзам есть над чем подумать. Взаимоотношение труда и капитала никто не отменял. Перекосы в этой сфере всегда находились в области трудовых споров, в зоне социальных конфликтов.

Быстрорастущая конкуренция с одной стороны, слабости в стратегическом менеджменте, маркетинге приводят к тому, что значимые инвестиции в оборудование, основной капитал недоиспользуются, тянут вниз показатели эффективности, окупаемости, оборачиваемости, фондоотдачи. Неработающее оборудование, участвуя в ценообразовании, ведет к неконкурентоспособности производимой продукции за счет вынужденной дороговизны.

Многомиллиардные упущения, которые ежегодно фиксирует Счетный комитет, свидетельствуют о том, что в министерствах и ведомствах, акиматах, учреждениях, компаниях экономическая работа все еще продолжает оставаться узким местом, ее качество на всех уровнях оставляет желать лучшего, системные сбои своевременно не устраняются. В целом экономическая политика должна быть концептуально проанализирована и скорректирована. Во внимательном анализе нуждаются налоговая политика, межбюджетные отношения. Концентрация финансовых ресурсов в республиканском бюджете и направление на реализацию многочисленных госпрограмм не всегда оправдывает себя. Из ведущихся многолетних дискуссий пора делать какие-то выводы. Может быть, часть изымаемых налогов следует оставлять за местными бюджетами, они, лучше зная региональные запросы, могли бы эффективнее использовать свои ресурсы на решении местных проблем, региональных программ. Начавшийся процесс в этом плане, оставление части налогов в распоряжении сельских, районных акиматов нуждается в развитии. Акценты с фискального могли бы смещаться в сторону инвестиционного, стимулирующего подхода.

Страна накапливает опыт, стремится максимально обеспечить устойчивость экономики. Простора для экономических вольностей нет. Есть место для прогресса, совершенствования, модернизации.

Экономическое поведение населения становится все более адекватным рыночным реалиям, экономическая мысль - углубленной, региональная экономическая политика осмысленной. Казахстан все глубже понимает и настойчивее решает свои проблемы и перспективы, становится узнаваемым в мире. В этом залог успешного развития страны, ее устремленности в будущее. Источник - Номад

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