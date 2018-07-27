Свобода, равенство, брикство, - репортаж с саммита А.Колесникова

08:14 27.07.2018 Как саммит БРИКС в ЮАР растянулся для Владимира Путина на полночи

27.07.2018

26 июля в ЮАР, в городе Йоханнесбурге начался саммит БРИКС. Разочарованный повесткой дня саммита, специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников при этом уверен, что единственные переговоры, которые имели в этот день смысл, случились у Владимира Путина с приглашенным на этот саммит президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Саммит БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге отличается беспримерной организацией, вернее полным ее, конечно, отсутствием. В каменных джунглях даунтауна, продравшись через толпу демонстрантов, весело, с танцами до упаду протестующих около торгового центра с плакатами "Долой террор в Кашмире" и "Диктатор Кагаме!" (президент Руанды Поль Кагаме.- "Ъ"), попадаешь прямо в пресс-центр, где на входе никому, кажется, не интересно, пришел ты с улицы как журналист или просто пришел с улицы.



Как проходили саммиты БРИКС

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Между тем отсюда, из пресс-центра - прямая дорога к эскалаторам, на которых ты, если захочешь, увидишь и Владимира Путина, и Си Цзиньпина, и тем более всех остальных. На эти эскалаторы тебя сопровождает человек, который, ну ей-богу, первый раз в жизни ступает на эскалатор: с ужасом в широко открытых южноафриканских глазах и несколько раз примерившись. А этих эскалаторов не то что несколько, а много, потому что саммит - наверху, а лифты закрыты для лидеров, которые тоже ездят на эскалаторах, прежде всего туда-обратно в туалет, и поэтому ты туалетом пользоваться не можешь, ибо он тут - один для всех, точнее для всех них, а не для тебя… Ну и ладно, не в первый раз, и все равно находишь туалеты для персонала, который пропускает, увидев твои широко открытые от ужаса глаза…



В начале расширенного заседания премьер-министр Индии Нарендра Моди констатирует:



- Цифровые технологии формируют новый мир!



Но узнать об этом не получается, потому что устройства для синхронного перевода в пресс-центре не работают, да никому особенно все это, кажется, и не интересно, кроме российских журналистов, которые вскидывают руки в едином порыве, как и картонная кукла Нельсона Манделы рядом с ними: "Нет апартеиду!" Потом ты замечаешь в их руках эти переводчики, и это они пытаются поймать сигнал… Как, может, и Нельсон Мандела, которому в эти дни, как вскоре рассказывает Владимир Путин коллегам, исполняется 100 лет (то есть что, Нельсон Мандела рождался несколько дней? И сразу было ясно, что это будет очень необычный человек).



Все лидеры, один за другим, произносят примерно одни и те же ритуальные фразы.



- Надо соответствовать основополагающим целям и правилам поведения! - сообщает председатель КНР.



- Давайте строить честный и красивый мир,- настаивает президент Бразилии.



- Идеи Нельсона Манделы находятся в основе деятельности БРИКС,- говорит Владимир Путин (и теперь никаких иллюзий: вот что находится в основе).



Зачем же они полдня делают вид, что им это самим интересно? Зачем было лететь сюда, на край земли в самом буквальном смысле слова? Чтобы продемонстрировать несокрушимую мощь ничего общего не имеющих между собой экономик? (Даже если когда-нибудь раскинуть по миру сеть филиалов Банка развития БРИКС, который пока что и в самих странах БРИКС толком не раскинут.)



Иногда обстановка на саммите все-таки была напряженной

Иногда обстановка на саммите все-таки была напряженной

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ



Но зато все искупает участие лидеров БРИКС в процедуре уложения ими их рук в раствор цемента для увековечения в памятнике "Колыбель человечества".



Памятник представляет собою 47 тыс. гектаров, на которых раскинулись останки древнейших гоминидов: африканского австралопитека (не путать с австралийским австралопитеком)… Как известно, здесь же располагается небольшая постоянная экспозиция с копиями останков гоминидов (оригиналы хоть и были найдены, но потом, очевидно, были опять потеряны), включая так называемых Мисс Плес (не путать с конкурсом в Ивановской области) и Little Foot (это наиболее полный из найденных скелетов австралопитека в возрасте около трех миллионов лет).



Основной идеей экспозиции, указывается в проспекте, посвященном памятнику "Колыбель человечества", "является общность происхождения всего человечества, зародившегося в Африке" (не про обезьян ли все-таки в конце концов все это время речь?).



Смысл таких саммитов, может быть, искупают также двусторонние встречи. И их в этот день у Владимира Путина достаточно.



Как Николай Патрушев и его коллеги по БРИКС подготовили юбилейный саммит

Как Николай Патрушев и его коллеги по БРИКС подготовили юбилейный саммит

Из уст президента Аргентины Маурисио Макри уже звучали такие слова, как "Трансмашхолдинг", "тендер на ремонт подвижного состава" (острее, чем Владимир Путин, на них реагировал министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори, сидящий на встрече отчего-то в шерстяном шарфике, небрежно повязанном, и это выглядело диковато: возможно, ему сказали, что в ЮАР сейчас зима, и он до сих пор с этим ощущением живет и работает. Хотя, с другой стороны, в Аргентине же сейчас тоже зима…).



Президент Анголы Жуан Лоренсу рассказал Владимиру Путину о том, что, когда "многие рассматривали нас в качестве террористов, вы были немногие, кто рассматривал нас в качестве борцов за независимость".



Владимир Путин, таким образом, пожинал сейчас плоды деятельности Леонида Брежнева.



- Более того, некоторые русские граждане погибли, борясь за независимость нашей страны! - воскликнул президент Анголы.



Об этом в нашей стране до сих пор, впрочем, предпочитают не говорить вслух, особенно с таким чувством, как это делал Жуан Лоренсу.



Ангола, кстати, одна из немногих стран, куда к тому же до сих пор не съездил Владимир Путин. Говорят, однажды именно по пути в ЮАР у него появился было такой шанс, но необходимость делать прививки для посещения этой страны сразу свела шанс к нулю.



И в конце концов Владимир Путин встретился с президентом Турции. Реджепа Тайипа Эрдогана тоже пригласили на саммит. Но дело не только в том, что его пригласили, а в том, что он приехал.



Встречи между этими людьми не бывают скучными, и это то немногое, что 26 июля происходило в Йоханнесбурге по существу. Даже если только они поговорили бы о "сирийском кризисе" (оба больше не называют происходящее там войной), уже можно было бы считать так.



Но они поговорили не только о сирийском кризисе.



Рассказав, что "в туристическом секторе есть хорошее развитие" и что "в этом году в Турции отдохнет около 6 млн российских туристов", Реджеп Тайип Эрдоган удовлетворенно добавил:



- Наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц!



Возможно, он имел в виду не только руководство Крыма.



- Вы еще в ресторан обещали меня пригласить,- неожиданно сказал Владимир Путин президенту Турции.



То есть это было неожиданно для господина Эрдогана, а российский президент, не сомневаюсь, придумал эту фразу заранее и вот теперь, смеясь, добавлял после вроде бы обрадованного "да, конечно!" турецкого президента:



- Мы договорились, что, когда нашу мясную продукцию пустят на ваш рынок… и когда в ресторане будут наши мясные продукты…



Господин Путин таким образом вдруг решил вынести в публичную плоскость переговоры о допуске этих продуктов на турецкий рынок. Видимо, дело не идет, а турецкие помидоры при этом давно уже опять у нас во всех магазинах.



- Я с большим удовольствием буду ждать вас…- произнес не ожидавший внезапного натиска президент Турции.



При этом можно считать, что весь энергетический заряд, содержавшийся в словах российского президента, Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал.



О чем говорили главы МИДов стран-участниц БРИКС в преддверии саммита

О чем говорили главы МИДов стран-участниц БРИКС в преддверии саммита

Владимир Путин ждал еще, уже в ночи, президента Замбии Эдгара Чагву Лунгу, а также председателя КНР Си Цзиньпина (обоим дорого обошлась на церемонии фотографирования утром ошибка организаторов: те неправильно разложили под ногами у лидеров БРИКС таблички с фамилиями, и Владимир Путин встал под флагом Китая, а Си Цзиньпин - под российским флагом. И в китайских СМИ к вечеру это уже выглядело символичным…) и премьер-министра Индии Нарендру Моди.



Президент Замбии, отзывчивый по всем признакам человек, спросил у Владимира Путина, как у того дела, и президент России обнадежил его:



- Рад провести с вами короткую беседу.



Акцент был сделан, впрочем, на слове "короткую". Чтобы не было этих ночных иллюзий.



- Россия была первой страной, которая установила дипломатические отношения с Замбией…- промолвил Эдгар Лунгу.- Надеюсь, в какой-то из дней вы сможете посетить Замбию!



Владимир Путин улыбнулся.



Он-то, конечно, понимал, что там ведь тоже нужны прививки.



Андрей Колесников, Йоханнесбург Источник - kommersant.ru

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