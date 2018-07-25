Лидер КНДР почтил память погибшего в Корейской войне сына Мао Цзэдуна

08:07 27.07.2018 Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил место захоронения сына председателя КНР Мао Цзэдуна - Мао Аньиня. Памятные мероприятия приурочены 65-й годовщине окончания Корейской войны 1950-1953 годов.



Сын председателя МАО погиб при ударе ВВС США по Северной Корее. Он похоронен на кладбище китайских "народных добровольцев" в уезде Хвечхан провинции Пхенан-Намдо.



К могиле Мао Аньиня от имени Ким Чен Ына и военных государственных деятелей КНДР поднесены венки, пишут северокорейские СМИ. Источник - Московский комсомолец

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