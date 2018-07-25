Казусы и путаница на саммите БРИКС в ЮАР, - "МК"

08:04 27.07.2018 С Путиным случился казус в ЮАР

Таблички лидеров БРИКС перепутали, пришлось фотографироваться два раза



Владимиру Путину, участвующему в юбилейном саммите БРИКС в ЮАР, пришлось пройти процедуру снятия отпечатков - ладони российского президента и других лидеров должны украсить экспозицию музея "Колыбель человечества", где выставлены останки их далеких предков - австралопитеков. ВВП с непривычной задачей справился не сразу: чтобы оттиск получился четким, понадобилась помощь женщины, с силой надавившей ему на руку.



Когда в начале этого года прежний лидер ЮАР Джейкоб Зума, прославившийся своими многочисленными женами, в результате внутриполитического кризиса был вынужден уйти в отставку, возникли сомнения, что новые власти захотят проводить саммит БРИКС и вообще сохранят членство в этой организации, которая многим до сих пор кажется странной. (Ну, действительно, что общего у Китая, Бразилии, Индии, России и ЮАР, кроме статуса развивающихся экономик, который в случае с КНР уже выглядит устаревшим?)



Однако страхи оказались напрасными: новый президент Сирил Рамафоза, считающийся одним из самых успешных черных бизнесменов (его состояние оценивается примерно в $450 млн), не только подтвердил обязательства ЮАР по организации саммита, но и заявил о намерении укрепить позиции своей страны в интеграционном объединении. Не случайно символом юбилейной, 10-ой по счету встречи лидеров стал борец за равные возможности Нельсон Мандела с угрожающе поднятым кулаком.



Одной из главных тем хозяева объявили четвертую промышленную революцию, наступление которой связывают с развитием кибертехнологий и цифровизацией. По мнению экспертов, индустрия 4.0 может открыть новые возможности для отстающих стран в связи с изменением глобального рынка труда и исчезновением таких ограничений, как географическое положение и недоразвитость традиционных институтов.



Однако, судя по организации саммита БРИКС, хозяева пока плохо освоили даже менее совершенные технологии. В частности, в пресс-центре с перебоями работал вай-фай, а услышать синхронного переводчика, можно было, только последовав примеру Нельсона Манделы, - то есть поднять кулак с приемником высоко над головой. В противном случае сигнал не доходил до наушников.



Общая неразбериха не обошла стороной и самих лидеров. Для парадного "семейного" фото им пришлось перефотографироваться два раза, ибо организаторы неправильно расставили таблички - грубо говоря, Путина назвали Си Цзиньпином, а Нарендру Моди Мишелем Темером. Может, они, конечно, и не возражали бы поменяться местами, но вообще на крупных международных мероприятиях таких казусов давно не случалось.



Первое заседание прошло в закрытом режиме. Помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал, что оно будет наиболее содержательным: лидеры откровенно поговорят с глазу на глаз по основным темам международной повестки дня, а также обсудят проблемы объединения: в частности, необходимость его дальнейшего расширения.



Известно, что некоторые участники, например, Китай выступают за принятие новых членов, а другие, в частности, Россия - возражают. В прошлом году Пекин в качестве компромисса продавил формат БРИКС +, и на нынешнем саммите идея получила продолжение: в ЮАР по приглашению Рамафозы прибыли президенты Египта, Аргентины,Турции, Ямайки, Индонезии и ряда африканских стран, с которыми "пятерка" пообщается, как говорят, дипломаты в формате "аутрич". Кроме того, в закрытом режиме Путин должен был рассказать коллегам о своей встрече с Дональдом Трампом. От публичных оценок Кремль воздерживается, чтобы не подливать масла в огонь, вспыхнувший по результатам саммита в Вашингтоне, пояснял журналистам Ушаков.



Расширенное заседание сенсаций не принесло: лидеры предсказуемо напирали на общие цели и особые отношения, сложившиеся между странами "пятерки". Но каких-то совместных проектов, если не считать создания Центра энергетических исследований БРИКС и рабочей группы по вопросам миротворчества анонсировано не было.



Владимир Путин отметил, что Нельсон Мандела и сейчас живее всех живых: "его идеи находят отражение в деятельности объединения. Сотрудничество государств БРИКС уже приобрело характер подлинного стратегического партнерства". Пользуясь этими особыми отношениями, президент попросил коллег поддержать заявку РФ на проведение ЭКСПО-2025 года в Екатеринбурге. Ведь ни одна из стран БРИКС принимать у себя эту всемирную выставку не планирует, а значит повод для конкуренции отсутствует, аргументировал ВВП.



Китаю больше понравилось его предложение о развитии гуманитарных контактов. "Совместные выставки с участием наших университетов музеев и галерей еще больше укрепят узы дружбы между нашими людьми", - дежурно улыбался председатель Си.



Про снятие торговых барьеров и других ограничений, наличие которых не позволяет считать БРИКС полноценным и эффективным экономическим союзом, из-за разницы позиций на саммите говорили вскользь и самыми общими словами. Но протекционизм однозначно был предан обструкции. "Мы должны продвигать формирование открытой глобальной экономики и решительно противостоять политике односторонних действий и протекционизму", - заявил наиболее пострадавший от новой экономической доктрины Трампа Китай.



Более интересной обещала стать встреча Владимира Путина с Сирилом Рамафозой. Многие в ЮАР абсолютно уверены, что в ходе недавнего политического кризиса Кремль до последнего поддерживал Джейкоба Зуму как гаранта соблюдения интересов российского бизнеса, а потом интриговал в пользу перехода власти к одной из его бывших жен - Нкосозане Дламини-Зуме. Не удивительно, что став президентом, Рамафоза первым делом объявил об окончательном сворачивании атомных проектов с Россией, разработанных под руководством нынешнего главы АП Сергея Кириенко и анонсированных в 2014 году. В общем, лидерам явно было о чем поговорить, поэтому встречу от греха подальше решили провести в закрытом для прессы режиме.



Елена Егорова

№27741 от 27 июля 2018 Источник - Московский комсомолец

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