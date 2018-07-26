 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Генри Киссинджер убеждал Трампа сотрудничать с Россией, чтобы "взять в кольцо" Китай, - Daily Beast
07:42 27.07.2018

26 июля 2018 г.
Асавин Субсаэнг, Эндрю Дезидерио, Сэм Стейн и Бетани Аллен-Эбрахимян | The Daily Beast

"Генри Киссинджер советовал президенту Дональду Трампу, что Соединенным Штатам следует сотрудничать с Россией, чтобы сдержать крепнущий Китай", - утверждает The Daily Beast. Журналисты Асавин Субсаэнг, Эндрю Дезидерио, Сэм Стейн и Бетани Аллен-Эбрахимян сообщают: "Как сказали The Daily Beast пять информированных источников, экс-госсекретарь США - знаменитый автор тактики по установлению дипломатических отношений с Китаем в целях изоляции СССР - предложил Трампу чуть ли не полную противоположность этой идеи на серии неформальных встреч в период передачи президентской власти в США. Согласно потенциальной стратегии, более тесные отношения с Россией, а также с другими странами региона будут использоваться, чтобы "взять в кольцо" Китай, ограничивая его растущую мощь и влияние. По словам одного из источников, осведомленных о беседах, Киссинджер также предлагал эту идею Джареду Кушнеру, старшему советнику Белого дома, отвечающему, в том числе, за внешнеполитические вопросы".

Издание пишет: "В администрации США предложение нашло внимательных слушателей, некоторые из старших советников Трампа (в дополнение к чиновникам Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности) тоже выдвигали на пробу стратегию по применению более тесных отношений с Москвой для сдерживания Пекина, как говорят инсайдеры из Белого дома и с Капитолийского холма. Но с идеей возникли сложности из-за подобострастного отношения президента к российскому президенту Путину, которое на внутриполитической арене стало источником бесконечной головной боли".

Издание сообщает, что Белый дом и Совет национальной безопасности США воздержались от комментариев, а секретариат Киссинджера не ответил на просьбу о комментариях.

Авторы отмечают: "Киссинджера не считают "ястребом" в отношении Китая. В определенных кругах хорошо известно, что у него есть прямой канал связи с президентом Китая Си Цзиньпином". Они также напоминают: с 2017 года Киссинджер публично говорит, что инициатива Китая "Один пояс - один путь", встревожившая Запад, повлияет на Азию позитивно.

"Точно так же Киссинджер - не русофоб. За прошедшие годы он 17 раз встречался с Путиным. Киссинджер многократно ратовал за улучшение рабочих отношений между Вашингтоном и Москвой", - пишет издание.

Авторы полагают: "Общая концепция Киссинджера, похоже, просочилась в объяснения симпатии Трампа к Путину. Один бывший сотрудник администрации Трампа назвал позицию Трампа в отношении Путина на саммите в Хельсинки "ходом Никсона в Китае наоборот". "Россия и Китай подлещиваются друг к другу, а если они вместе, это смертоносная комбинация", - добавил бывший сотрудник, который, по словам авторов, "осведомлен о стратегических разработках, стоявших за саммитом".

"Американским законодателям, как часто бывает в случае Трампа, нелегко разобраться, чем мотивированы попытки американского президента подольститься к России - серьезной тревогой из-за растущего влияния Пекина или симпатией к самому Путину", - рассуждает издание. Например, после саммита в Хельсинки несколько американских законодателей, раскритиковав поведение Трампа, "заявили, что любые утверждения о стратегическом сотрудничестве с Путиным ради борьбы с Китаем - лишь попытка "сохранить лицо", дабы объяснить поведение президента. Но, по словам источников на Капитолийском холме, это также заставило нескольких законодателей задуматься, уж не пытается ли администрация совершить некий более масштабный шаг в отношении Китая", - говорится в статье.

Неназванный "источник, близкий к Белому дому" сказал изданию, что несколько высокопоставленных сотрудников Белого дома полагают, что "Россия была бы "полезным противовесом" Китаю".

Журналисты отмечают: "Но эта теория прельщает не всех. Дело не только в том, что в последние несколько лет Россия играет в основном контрпродуктивную роль в отношении США и многих других членов либерального миропорядка. Дело в том, что ее рычаги влияния на Китай в основном сводятся к оружию, нефти и кибервторжениям".

Как бы то ни было, эксперт Гарри Казианис (Center for the National Interest) считает очевидным, что администрация Трампа рассматривает усиление Китая как "первостепенный вызов национальной безопасности". "Меня не шокирует, что она может считать Россию потенциальным партнером по сдерживанию усиления Китая", - добавляет он.

Издание пишет: "Как говорят эксперты, теоретически стратегия "партнерство с Россией ради борьбы с Китаем", чем бы она ни мотивировалась, кое на что годится - пусть даже только на то, чтобы разрушить партнерство, которое формируется между президентами Путиным и Си".

В то же самое время авторы считают, что стратегия, предложенная Киссинджером, нереалистична с точки зрения геополитики.

"Более масштабный долгосрочный стратегический вызов исходит от Китая, - сказал на Аспенском форуме безопасности Джон Руд, заместитель министра обороны США. - Но Россия во многих отношениях - более крупная краткосрочная угроза ввиду гигантской убойной силы ее ядерного арсенала, а также из-за некоторых манер поведения, продемонстрированных российским правительством".

"На данный момент, в условиях того, что Россия пыталась атаковать наши демократические институты, а также продолжает вести себя как государство-изгой на Украине и в Сирии, вероятность возникновения американо-российского альянса для противостояния Китаю близка к нулю, - сказал Казианис. - Но знайте: время и обстоятельства могут менять мнения и завоевывать сердца. Я не испытаю шока, если через 7-10 лет это действительно произойдет".

Источник: The Daily Beast

Источник - Инопресса
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