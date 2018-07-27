 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мастер шантажа Дональд Трамп начинает и выигрывает, - Д.Седов
07:27 27.07.2018

Евросоюз собирается увеличить закупки американского СПГ

Ожидание нового витка торговой войны, обещанного Трампом европейцам, сделало свое дело. Запуганные напором американского президента и в ужасе ожидающие резкого скачка пошлин на автомобили, чиновники ЕС отрядили 25 июля в Вашингтон депутацию во главе с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Главной задачей депутации было найти пути смягчения кризиса и остановить торговую войну.

Встрече предшествовала своеобразная психологическая подготовка. Юнкер на весь мир заявлял, что европейцы не чувствуют своей вины и намерены разговаривать на равных, а Трамп в свойственной ему манере занимался травлей прибывающей делегации через "Твиттер": "То, что делает с нами ЕС, невероятно. Очень плохо". "ЕС нас высасывал десятилетиями, нельзя показывать слабости". Перед встречей он заметил, что угрозой повысить пошлины на автомобили он принудил европейцев к срочным переговорам. "Они сказали: когда мы можем к вам заглянуть? Можно завтра?"

Саму встречу американцы намеревались обставить предельно холодно: 50 минут на разговор, никакой пресс-конференции, делегация ЕС сразу покидает Белый дом. Однако все пошло не по плану. Сначала прозвучала новость о том, что пресс-конференция состоится, а через два часа переговоров Трамп и Юнкер появились перед прессой в хорошем настроении. Тут же мир увидел новый твит Трампа: "Очевидно, что ЕС в том виде, как его представил Юнкер, и США в том виде, как их представил ваш покорный слуга, любят друг друга".

Американский президент, будто забыв о своих угрозах в адрес ЕС, неожиданно заговорил о "новой фазе отношений, тесной дружбе и новой торговле, от которой мы все выигрываем". Следом в эфир вылетел его твит с фото, на котором Юнкер смачно целует его в щеку. Сам Юнкер сиял, видимо полагая, что ему удалось историческое свершение – торговая война с Америкой остановлена.

Из содержания пресс-конференции и вправду возникало впечатление, что стороны договорились о переговорах по ликвидации пошлин на промышленные товары. На встрече не ставился вопрос о новых налогах на европейские автомобили. Трамп заявил, что будет разрешена и проблема повышенных пошлин на европейскую сталь и алюминий, а следовательно, и проблема европейских ответных мер.

Однако эйфория длилась недолго. Появились статьи о том, что совместное заявление о намерениях, прозвучавшее в Вашингтоне, имеет мало общего с планами начать "новую фазу в трансатлантических отношениях". Переговоры дали некоторое сближение позиций, но не сделку. Реальное достижение Юнкера заключается в том, что он выиграл для ЕС дополнительное время. За стол сядет совместная группа экспертов и будет обсуждать, в каких областях можно ликвидировать торговые барьеры.

Что-то подобное уже было в прошлом, когда шли переговоры по Трансатлантическому соглашению, прерванные Трампом. А сейчас стороны договорились разговаривать о гораздо меньшем – лишь о промышленных товарах, выравнивании норм и стандартов. А наиболее актуальные вопросы повышения пошлин на автомашины и аграрную продукцию не входят в повестку дня. Не ясен график переговоров, не понятно, к какому времени предусмотрено их завершение. Все это, по выражению немцев, является "музыкой будущего" с учетом непоследовательности американского президента. Никто не знает, куда он повернет дело через месяц-два.

А пока статус-кво сохраняется. Американские пошлины на сталь и алюминий остаются в силе. В июне они выросли соответственно на 25% и 10%. Остается в силе и ответное повышение пошлин на мотоциклы, виски и джинсы из США со стороны ЕС. Торговая война не прекращена. Стороны просто взяли паузу. В ближайшие недели министр торговли США Уилбур Росс (Wilbur Ross) должен представить Конгрессу доклад о том, какой эффект должно произвести введение повышенных пошлин на автомобили. Так что вопрос не снят с повестки дня. Давление смягчено, но решение отодвинуто на неопределенное время.

Реальные подвижки на переговорах состоят в том, что Евросоюз соглашается увеличить закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы "диверсифицировать энергетическое снабжение" Европы, где будут строиться новые терминалы. Имеет ли каждое отдельно взятое государство ЕС интерес в этом дорогом проекте? Будет ли мнение в ЕС единогласным? Что означает это решение для поставок газа из России, особенно для строительства трубопровода "Северный поток - 2"? Все это открытые вопросы, чреватые новыми конфликтами.

Другая уступка Юнкера касалась соевых бобов из США. Он заявил: "ЕС может импортировать из США больше сои". Трамп реагировал восторженно: "ЕС быстро начнет закупать много сои, в первую очередь у фермеров Среднего Запада". Хотя в совместном заявлении формула более сдержанная: "Мы будем работать над тем, чтобы расширить торговлю услугами, товарами химии, лекарствами, а также соевыми бобами".

В сухом остатке переговоры выявили очевидное преимущество Трампа:

– он добился согласия на облегчение доступа американских фермеров на европейский рынок;

– вырастут поставки американского СПГ в ЕС, что позволит США начать конкуренцию с "Северным потоком - 2";

– ЕС не получил ничего, кроме обещания "пока не повышать пошлины на автомашины";

– повышенное обложение европейских стали и алюминия остается в силе.

Для внутриполитического положения Трампа решение вопроса о соевых бобах принципиально важно. "Соевые бобы – это большое дело. Я благодарю тебя за это, Жан-Клод", - написал он в твите. А обращаясь к своим сторонникам-фермерам, сообщил: "Пошлины – это большое дело", ясно давая понять, какими средствами он достиг этих уступок.

В целом переговоры Трампа с делегацией Евросоюза стали наглядным примером того, как успешно действует хорошо организованный шантаж в целях получения односторонних преимуществ.

Дм. Седов
27.07.18

Источник - fondsk.ru
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