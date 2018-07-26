Для Москвы БРИКС – опора в противостоянии Вашингтону, - В.Скосырев

07:18 27.07.2018 РФ и КНР критикуют в Йоханнесбурге протекционизм Трампа

Владимир Скосырев

26.07.18



В Йоханнесбурге проходит встреча БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин призвал коллег укреплять роль ООН, многостороннюю торговую систему на основе принципов ВТО. Примерно в таком же ключе выступили председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамопоса, указавшие, что ущерб развивающимся странам наносит протекционизм США. Таким образом, они невольно способствовали сплочению участников саммита. Но несмотря на это, конкуренция за ресурсы Африки между Пекином и Дели сохраняется.



Нынешний саммит юбилейный, десятый по счету. За минувшие годы БРИКС стал международно признанной организацией со своей структурой и даже банком. Его значение возросло и для России на фоне западных санкций и попыток американского истеблишмента наказать Кремль за "вмешательство" в выборы, Украину и Сирию. БРИКС становится платформой, позволяющей РФ донести свою повестку по мировым делам до многих стран.



Первое заседание в четверг главы БРИКС провели в закрытом для прессы формате. Тем не менее, как следует из сообщения помощника главы Российского государства Юрия Ушакова, переданного ТАСС, лидеры собирались обсудить шаги по дальнейшему совершенствованию деятельности БРИКС, развитию сотрудничества по таким приоритетным направлениям, как политика и безопасность, торговля, экономика и финансы, культурно-гуманитарные связи. Кроме того, в повестке саммита – вопрос координации действий по региональным проблемам, включая положение дел в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, урегулирование ситуации на Корейском полуострове и вокруг иранской ядерной программы.



По итогам заседания в расширенном составе был подписан главный документ форума – декларация. В ней подведены итоги совместной деятельности объединения не только за год председательства ЮАР, но и за прошедшее десятилетие, отражены согласованные подходы к дальнейшему развитию объединения. Были подписаны также меморандум о партнерстве в области региональной авиации стран БРИКС и меморандум о взаимопонимании в области совместных исследований по вопросам распределенного реестра и технологии блокчейн в контексте развития цифровой экономики.



От внимания комментаторов не ускользнул еще один момент, характерный именно для проходящей встречи. Как передал телеканал CNBC, нарастающая напряженность в международной торговле и тарифы, которые вводит администрация президента США Дональда Трампа, дали странам БРИКС новый стимул для того, чтобы продвигать свою линию в мировых экономических связях. Более того, блок пяти государств, который до сих пор не выступал активно, может обрести единый голос на международной арене.



Члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы роль лидера в мире играла не одна держава, а многие страны. Блок и ранее выступал против доминирования Запада в международных институтах. Но теперь, когда Трамп наложил пошлины на импорт стали и алюминия, это наносит ущерб всем странам БРИКС. И Пекин, Дели, Москва в ответ ввели свои заградительные тарифы. Это плюс в раскладе сил, с точки зрения Пекина, который выступает в роли поборника свободы торговли.



Раджив Бисвас, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону в фирме HIS Markit, напоминает, что министры финансов стран G20, заседавшие на этой неделе, не смогли отвести угрозу мировой торговле от растущего протекционизма. Поэтому саммит БРИКС может стать ключевым глобальным форумом поддержки либерализации многосторонней торговли. Поскольку США уходят от своей традиционной роли на глобальной сцене, страны БРИКС могут, по мнению Бисваса, попытаться заполнить вакуум, заключая торговые соглашения широкого плана со многими странами.



Волатильность рынков может стать на руку "пятерке" и в более осязаемом плане. "Китай может обратиться к Индии, Бразилии, России как к источнику поставки продуктов, которые он раньше приобретал в США, таких как соевые бобы, пшеница, мясо. Это откроет, по крайней мере временно, новые возможности для БРИКС", – говорит Алекс Капри, приглашенный старший сотрудник Национального университета Сингапура.



Однако структурные различия в экономике мешают кооперированию внутри БРИКС. Как говорит Дебора Элмс, директор Asian Trade Centre, "Китай смотрит вовне и сфокусировался на промышленном производстве. Бразилия все больше смотрит вовне, но имеет в виду сельское хозяйство. А Индия на деле не открылась". Кроме того, Китай и Индия конкурируют друг с другом в Африке. Капиталовложения Китая неизмеримо значительней индийских по размеру. Но у Индии есть другое преимущество, о котором напомнил визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Уганду. Там проживает влиятельная и умелая в бизнесе индийская диаспора. Источник - ng.ru

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