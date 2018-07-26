ЕС и США помогают Турции завершить оккупацию Северной Сирии, - В.Мухин

07:16 27.07.2018 Пентагон усиливает военное присутствие в регионах, которые курды намерены передать под контроль Дамаска

Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"



26.07.18



Москва и Анкара попытались на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге сгладить противоречия вокруг урегулирования обстановки в Сирии. О противоречиях, связанных с тем, что "ситуация в Сирии пока развивается не по желаемому сценарию", накануне встречи с Владимиром Путиным заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Стороны обсудили проблемы и готовы действовать в Сирии в духе астанинских договоренностей. Правда, ситуация в республике не во всем зависит только от Турции и России. К тому же Анкара, похоже, ведет с Москвой и Дамаском двойную игру, связанную с упрочением своих позиций на севере Сирии при помощи Евросоюза и США.



Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков сообщил вчера журналистам, что боевики нескольких группировок, включая "Джебхат ан-Нусру" (запрещена в РФ), готовят наступление на позиции правительственных войск, создали совместный оперативный штаб и сосредоточивают силы сразу на нескольких направлениях. При этом говорил он не о "Южном фронте", где сейчас развернуты основные боевые действия войск Башара Асада против боевиков, а о северных регионах, где мир уже вроде бы налаживается. По договоренности с Анкарой и Тегераном в Идлибе действует зона деэскалации, которую в основном контролируют турецкие войска. "Отмечено сосредоточение больших группировок сразу на нескольких направлениях: горы Северной Латакии, долина Эль-Габ на границе провинций Хама и Идлиб, районы западнее города Алеппо. Туда перебрасываются подкрепления и отборные кадры боевиков, подтягивается бронетехника", – рассказал генерал.



Из доклада представителя ЦПВС следует, что наступления "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников готовятся с территорий, где в основном орудуют протурецкие формирования. Видимо, Анкара их решила негласно поддерживать. Такую позицию она заняла потому, что якобы в Идлибе Дамаск и Москва готовятся развернуть операцию и уничтожать боевиков по сценарию, который опробован в Восточной Гуте и сейчас реализуется в юго-западных провинциях. Несколько дней назад советник Эрдогана Ясин Актай сообщил в соцсетях, что пока действуют договоренности с Москвой о том, что данную операцию Россия поддерживать не будет. Ранее турецкий лидер уже угрожал выходом из всех соглашений в Астане в случае начала такой операции в Идлибе.



Вероятность боевых действий правительственных войск в Идлибе небольшая, поскольку все силы Дамаск бросил на "Южный фронт". Однако Анкара, очевидно, хочет показать Москве, Дамаску и другим, кто на севере Сирии хозяин. Перед вылетом в ЮАР Эрдоган заявил, что армия его страны "контролирует 4 тыс. кв. км территории Сирии". Он планирует обсудить с президентом РФ ситуацию не только в провинции Идлиб, но и Дераа, где также действуют протурецкие силы. Настрой Эрдогана – прекратить все боевые действия в этих провинциях: "Мы выступаем за прекращение атак в Сирии". В то же время, по мнению Эрдогана, ситуация в Сирии пока развивается "не по желаемому сценарию". "Это относится к Тель-Рифаату и Манбиджу. Единственными сирийскими районами, где все идет по плану, остаются Африн, Джераблус и Аль-Баб", – отметил президент Турции.



"Обсуждая с Путиным сирийский кризис, Эрдоган хотел добиться для себя главного – продолжать удерживать захваченные территории, формируя на них альтернативные органы власти. Видимо, у него есть желание эти территории расширить, – сказал "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Как относится к этому Россия, не ясно. Хотя в угоду Анкаре Москва в начале 2018 года вывела свои наблюдательные посты из кантона Африн и негласно дала добро на его оккупацию турецкими войсками и их сирийскими союзниками, оппозиционными режиму Асада".



Член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков сообщил "НГ", что в сепаратистских устремлениях Турции в Сирии активно начал помогать Евросоюз. "В то время как Москва и Дамаск поднимают вопрос о возвращении в страну беженцев, ЕС вдруг начал предпринимать "непонятные шаги", направленные на оставлении их в своих лагерях. В рамках акции Фонда поддержки беженцев в Турции ЕС выделил ей транш в 400 млн евро. Мол, пусть Турция на эти деньги продолжает обучать, содержать, поддерживать беженцев на своей территории, а также на территориях, которые она контролирует", – отметил эксперт.



Родюков ссылается на данные официального представителя Еврокомиссии Александера Винтерштайна, который заявил, что 400 млн евро "выделены на обучение сирийских беженцев в счет второй программы помощи в 3 млрд евро, в обмен на которую Анкара согласилась закрыть границу с ЕС для мигрантов". Винтерштайн не смог ответить на вопросы журналистов о том, выделяет ли Брюссель какие-либо деньги на возвращение беженцев домой. В то же время, по данным межведомственного координационного штаба Минобороны и МИД России по мониторингу и оказанию помощи сирийских беженцам, из Турции в Сирию изъявили желание вернуться почти 300 тыс. сирийских граждан. "Вот как раз бы тут деньги ЕС и пригодились. Но для ЕС это не первоочередная задача. Им, наверное, надо, чтобы все это происходило за счет РФ", – считает Родюков.



США также поддерживают действия Анкары, особенно в отношении курдского вопроса. В угоду Турции американцы уже способствовали выводу курдских боевых формирований из Манбиджа, но не отдают его под контроль турецких войск, чем разозлен Эрдоган. Но вряд ли Путин сможет ему здесь помочь. Вчера глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что "американские вооруженные силы на данном этапе не планируют проводить операции в Сирии совместно с Российской армией". Не намерены они совместно с РФ организовывать и гуманитарные акции. Арабские СМИ сообщают, что в Ат-Табке, городе близ плотины на Евфрате в провинции Ракка, идут переговоры между курдами и арабскими племенами о создании здесь "безопасного квартала", в котором планируется разместить органы законной власти Сирии. При поддержке РФ Дамаск намерен отремонтировать ГЭС на плотине реки. Курды это одобряют. Однако США не намерены сдавать Ат-Табку, где у них развернута авиабаза. Дамаск сообщает, что американская коалиция наращивать группировку в занимаемых курдами кварталах.



"При участии РФ шли переговоры с курдами о передаче Дамаску энергетических объектов в провинциях, расположенных восточнее Евфрата, в частности завода "Коноко", трубопроводов с нефтью и газом. Однако США активно мешают этому. Они продолжают незаконно оккупировать Сирию, создают там новые военные базы и, похоже, по-прежнему не будут в этом вопросе взаимодействовать ни с Дамаском, ни с Москвой", – считает генерал Неткачев. Источник - ng.ru

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