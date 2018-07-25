Хотели, как лучше. Как младотурки спасали Османскую империю (история), - А.Сидорчик

07:07 27.07.2018 23 июля 1908 года в Османской империи победила революция младотурок



Андрей Сидорчик, aif.ru, 23 июля 18



Летом 1908 года в Османской империи победила революция, адепты которой были убеждены, что только их усилия способны спасти погибающую державу. Как это часто бывает, красивые лозунги и громкие обещания обернулись реальностью, в которой не нашлось места ни для империи, ни для многих из революционных вождей...



Тень былого величия

Во второй половине XIX века Османская империя, некогда наводившая страх на Лондон, Вену и Париж, переживала тяжелый и беспросветный закат. На месте былого величия возникло государство-полуколония, где иностранные банки и концессии имели больше прав и власти, нежели сам султан. Еще огромную, но уже одряхлевшую державу не скрываясь называли "Больным человеком Европы". Европейские интриги и внешнеполитические действия "сильных игроков" Старого света (Англии, Франции, Германии и тоже дряхлеющей, но еще сильной Российской империи) были открыто направлены на дележ "турецкого наследства". При этом мнение самой "Блистательной Оттоманской Порты" уже откровенно в расчет не принималось. Стамбулу отводилась роль ведомого в "большой европейской игре".

Ирония судьбы заключалась в том, что от полного краха Османскую империю спасала в том числе и экономическая пропасть между нею и быстро развивающимися западноевропейскими странами. Те, уверенно идя по пути капитализма, были заинтересованы в первую очередь в эксплуатации ресурсов империи, а не в "окончательном дележе пирога". К тому же, относясь к Стамбулу как к "экономическому пленному", европейские империи неизбежно вступили в противоречия друг с другом.

Все это прекрасно понимали и в Стамбуле. Там сформировались большие группы патриотично настроенных граждан, которые настаивали на необходимости радикальных перемен в стране. Тогда еще не были сформулирован современный термин "революционная ситуация", но уже складывались его условия - "низы не хотят, верхи не могут". Причем движителем перемен была часть элиты, справедливо полагавшая, что немедленное проведение масштабных политических реформ нужно даже не для "улучшения ситуации в стране", а просто для предотвращения окончательной катастрофы.

В мае 1876 года сторонники реформ, объединенные в движение "Новые османы", соединившись с частью влиятельных чиновников империи, осуществили государственный переворот, в ходе которого был свергнут султан Абдул-Азиз.

Новым султаном стал Абдул-Хамид II, поддержавший реформаторов, и уже в декабре 1876 года утвердивший первую Конституцию Османской империи.



Полный "зулюм"

Переворот прошел, а некоторые восточные традиции остались. И свергнутый Абдул-Азии через несколько дней был убит. Но заговорщики недооценили своего ставленника. Абдул-Хамид II, пользуясь началом очередной русско-турецкой войны, стал ограничивать права конституционалистов, а затем и вовсе установил жесткий режим самодержавной, деспотичной власти, известный как "зулюм".

"Новые османы", еще вчера приведшие султана к власти, были объявлены вне закона. Часть вождей движения оказались в тюрьме, некоторые были подвергнуты смертной казни. К радости консерваторов, Абдул-Хамид II вернул Османскую империю во времена безоговорочной власти султана.

Это означало, что произошедшие в стране изменения не коснулись главных проблем. Все болезни остались и усугубились. Стамбул в очередной раз проиграл русско-турецкую войну (1877-1878 г.г), после которой империя стала в прямо смысле разваливаться на куски. Русские штыки "откололи" от Османской Империи балканские народы и принесли им независимость от Стамбула. Пошла цепная реакция - входившую в состав империи территорию нынешнего Туниса захватывает Франция. Затем Великобритания "оторвет себе" важнейший Египет. Стамбул объявляет о банкротстве, и под внешним давлением вынужден согласиться с созданием "ведомства Оттоманского долга", контролируемого европейскими державами-кредиторами.

В распадающейся империи Абдул-Хамид II "закручивает гайки", а чтобы "выпустить пар недовольства", умело разжигает межконфессиональные и межнациональные конфликты. Первые массовые убийства армян, предвестники геноцида периода Первой Мировой, произошли именно в период правления Абдул-Хамида II.



Философ Джевдет и его единомышленники

"Закручивание гаек", однако, обеспечивало лишь устойчивость власти султана, но не сохранение самой империи. Продолжателями дела "новых осман" стали сторонники идей философа Абдуллы Джевдета, выступавшего за осуществление либеральных реформ и закрепление государственной структуры, основанной на конституции и полномочном парламенте.

Организация, первоначально возникшая под названием "Общество османского единства", позднее превратилась в политическую партию "Единение и прогресс". Члены этой партии более известны в историю как "младотурки". Сам философ участия в политической борьбе не принимал, а ударной силой младотурков стали радикально настроенные молодые армейские офицеры. Сторонников решительных действий впечатлила первая русская революция 1905 года, которая хоть и завершилась неудачей, но продемонстрировала всю силу вооруженных противников самодержавия.

3 июля 1908 года в македонском городе Ресен началось восстание размещенной там воинской части, которое возглавил подполковник Ахмед Ниязи-бей. В своем воззвании офицер призывал мусульман и христиан, представителей всех народов, населявших империю, объединиться в борьбе против тирании. Этот призыв был услышан - революционеры получили самую широкую поддержку.

Всего за несколько дней восставшие взяли под контроль всю Македонию. Через три недели, 23 июля 1908 года, султан Абдул-Хамид II согласился восстановить действие конституции 1876 года в полном объеме.



Султан наносит ответный удар

Проблема, однако, заключалась в том, что четкой программы действий у младотурков не было. Получив частично бразды правления в свои руки, они пошли на компромисс с окружением султана. Спустя несколько месяцев, в течение которых ощутимых изменений в стране не произошло, популярность младотурков стала падать.

Абдул-Хамид II ждал этого момента. В апреле 1909 года в Константинополе произошло устроенное им восстание солдат столичного гарнизона. Был захвачен парламент, а также ряд правительственных учреждений, начались расправы над младотурками. Те, кто остался в живых, согласились на условия бунтующих солдат. Султан торжествовал - попытка контрпереворота удалась.

Он, однако, недооценил уровень ненависти в обществе по отношению к себе. Уцелевшие лидеры младотурок объявили поход на Константинополь, и воинские части выполнили этот приказ. Столица была занята, а Абдул-Хамид II блокирован в собственном дворце. Монарх был вынужден согласиться на переговоры.

На сей раз младотурки низложили султана, возведя на трон более сговорчивого Мехмеда V.



"Деспотия исчезла"?

Лидеры движения заявляли: "Деспотия исчезла. Мы все - братья. В Турции больше нет болгар, греков, сербов, румын, мусульман, евреев. Мы все находимся под одним и тем же голубым небом и гордимся тем, что являемся турками".

На деле же получалось иначе. Мусульмане видели в расширении прав других конфессий покушение на традиционный уклад жизни. На окраинах империи набирали силу национально-освободительные движения. Встававшие на борьбу за независимость не видели для себя будущего в едином государстве. На этом фоне Османская империя была втянута в 1911-1913 годах в почти непрерывную череду войн, следствием которых стали новые территориальные потери. В результате войны с Италией были утрачены все владения в Африке, Балканские войны серьезно сократили европейские территории империи.

Османизм как идеология единого имперского дома для всех народов терпел крах. Младотурки, так и не сумев выработать программу эффективных реформ, стремительно теряли популярность. Как часто бывает в таких случаях, вчерашние борцы с диктатурой установили в стране жесткий режим, ничуть не уступающий тому, что насаждался Абдул-Хамидом II.

Страну возглавил триумвират в составе Энвера-паши, Талаата-паши и Джемаля-паши.



Кровь и крах

В надвигающейся мировой войне младотурки решили сделать ставку на союз с Германской империей. Внутренняя политика триумвирата стала продолжением линии Абдул-Хамида II, полагавшего, что наилучший способ отвести гнев народа от себя - натравить массы на кого-то другого.

Младотурки, опиравшиеся теперь на пантюркизм и панисламизм в его наиболее радикальных проявлениях, дали старт гонениям на представителей национальных меньшинств и христиан.

В 1915 году политика младотурков обернется массовым уничтожением армян, греков, ассирийцев.

Реки пролитой крови, однако, не спасут Османскую империю от сокрушительного поражения в войне и окончательного краха. Партия младотурок не просто лишилась власти, а и вообще прекратила свое существование.

Впрочем, многие ее активисты впоследствии вольются Республиканскую народную партию, созданную основателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.

Оказавшиеся в эмиграции лидеры младотурок конкуренции с Кемалем, который и сам когда-то входил в это движение, не выдержали.

Энвер-паша, успевший и посотрудничать с большевиками, и изменить им, лишится головы в бою с красными кавалеристами в Туркестане в августе 1922 года. Талаат-паша найдет свою смерть на год раньше, весной 1921 года в Берлине, где его застрелит армянский активист. Джемаль-паша также погибнет от пули армянского мстителя - произойдет это в Тифлисе летом 1922 года.



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Как СССР помогал туркам создать новое государство

russian7.ru, 23 июля



Начало 1920-х годов было судьбоносным не только для России, но и для Турции, которая строила новое государство на руинах Османской империи. Во многом благодаря помощи СССР Турция быстро превратилась в сильную и влиятельную европейскую державу.



Притирка отношений

Еще в недавнем прошлом Россия и Турция находились в состоянии казалось бы извечного противостояния, которое естественным образом продолжилось на полях Первой мировой войны. Но после революции Советская Россия и Турецкая Республика вступили на совершенно новый путь развития, находя точки соприкосновения.

Началом новых отношений стало подписание 16 марта 1921 года в Москве договора о дружбе и сотрудничестве, в котором также шла речь о разграничении геополитических интересов обеих стран, в частности, в Кавказском регионе, и закладывались основы для дальнейших взаимовыгодных соглашений.

Одновременно были обговорены условия помощи Турции в виде транша на 10 млн. золотых рублей и поставок военных материалов.

Однако не успел еще поезд с делегатами прибыть в Анатолию, как уже налаживающиеся отношения грозили дать трещину. Турецкие войска не торопились отходить от Александрополя (Гюмри), расположение которого должны были покинуть по московским договоренностям.

Орджоникидзе пошел на решительный шаг и остановил поезд с турецкой делегацией, которая везла с собой первую часть помощи – 4 млн. золотых рублей и груз боеприпасов. Только поле этого Анкара отвела свои войска из обозначенной зоны.



Укрепление связей

1920-е годы в целом отмечены постепенным укреплением отношений между СССР и Турцией. Вскоре после подписания Московского договора - в августе 1921 года руководство УССР с согласия правительства РСФСР принимает решение направить в Турцию в качестве чрезвычайного посла Михаила Фрунзе.

Военная, дипломатическая и экономическая помощь турецкому правительству была усилена.

Назначение 5 января 1922 года на пост полпреда РСФСР в Турции Семена Аралова Ленин сопроводил такими словами: "Турки дерутся за свое национальное освобождение. Поэтому ЦК посылает вас туда, как знающего военное дело".

В период подготовки генерального наступления против частей Антанты (март-апрель 1922) по приглашению Ататюрка Аралов совместно с военным атташе Звонаревым и азербайджанским послом Абиловым посещает штабы двух турецких армий и тыловые военные учреждения.

Полпред также находится в расположении пехотных и кавалерийских дивизий. После митинга, посвященного годовщине национальной армии советская делегация раздала военным памятные подарки, которые украшала надпись на турецком языке: "Турецкому солдату от Красной Армии Советской России".



Соблюдая договоренности

Советский Союз, в соответствии с соглашением, в течение 1920-22 годов через Новороссийск, Туапсе и Батуми в Турцию отправил 39 тыс. винтовок, 63 млн. патронов, 327 пулеметов, 54 орудия, 147 тыс. снарядов и другое вооружение.

Также была переброшена военная техника, оставленная частями царской армии, в том числе два миноносца – "Живой" и "Жуткий".

Помощь не ограничивалась поставкой вооружения. Советское правительство помогло Анкаре в строительстве двух пороховых фабрик, поставив для них оборудование и сырье. Фрунзе выделил властям Трабзона 100 тыс. рублей для организации детского приюта, а Аралов предал турецкой армии 20 тыс. лир на приобретение походных типографий и киноустановок. В мае 1922 года был внесен последний взнос – 3,5 млн. золотых рублей.



Внешнеполитическая поддержка

Запад явно не желал усиления новой Турции. В частности, были предприняты попытки образования на советско-турецкой границе государств Армянского и Курдского. Но активная военная помощь Турции со стороны РСФСР расстроила эти планы.

Лозаннская международная конференция по Турции, проходившая с ноября 1922 по июль 1923 года, привела к провозглашению Турции независимым государством, президентом которого стал Мустафа Ататюрк. Все иностранные войска были выведены с территории страны.

В ходе конференции Антанта оставила за собой проливы Турции. При подписании в 1936 году "Конвенции Монтре", где СССР был уже полноправным участником, а Турция – весьма сильным государством, суверенитет над проливами турки вернули. Источник - aif.ru

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