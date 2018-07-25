 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какие национальные части воевали в Красной Армии в Великой Отечественной
07:06 27.07.2018

Александр Бражник, russian7.ru, 25 июля 18

В 1938 года постановлением ЦК ВКП "О национальных частях и формированиях РККА" национальные подразделения в Красной армии были упразднены. Считалось, что развитие техники и стратегии требует унифицированных солдат обученных по одной схеме и воюющих по-современному, а не традиционно. Однако опыт Германии, Англии и Франции, активно использующие национальные части заставил советское руководство пересмотреть концепцию.
Всего за все время войны было сформировано 66 национальных воинских подразделений, половина из которых участвовала в боевых действиях. Из иностранных государств только Мексика и Тува предложили СССР помощь в виде добровольцев. От услуг латиноамериканцев Сталин отказался, а вот Тува, которая считалась "независимой странной" в 1943 году выставила эскадрон кавалерии в две сотни сабель.

Создание национальных частей
В ноябре 1941 года комитет обороны СССР принял решение формировать национальные кавалерийские дивизии из добровольцев республик Центральной Азии, Калмыкии, Башкирии, казачьих регионов и Северного Кавказа. Создание подразделения должны были содержаться за счет республик, из которых происходили военнослужащие.
Планировалось создать 19 дивизий, но получилось собрать только шесть: Таджикскую, Туркменскую, Узбекскую, Калмыкскую, Башкирскую, Кабардино-Балкарскую. Выполнить план не удалось из-за того, что добровольцы не знали русского языка, плохо обучались и не имели воинского духа.
После долго обучения летом 1943 года создали еще 5 узбекских и 2 туркменских дивизии. Подразделения использовались для охраны аэродромов, тыловых коммуникаций и конвоирования пленных. В конце 1942 года из-за ненадежности и большого количества перебежчиков остановился призыв представителей Северного Кавказа, поэтому формирование национальных частей из жителей этих регионов приостановили.

Как воевали национальные дивизии РККА
С июня 1941 по осень 1942 года в армию записалось 18 тысяч калмыков. Часть добровольцев направили в 56-ю армию, а из остальных сформировали отдельный Калмыцкий кавалерийский полк. Из-за того, что с приходом немцев на Северный Кавказ всего за ноябрь 1942 года на их стороне воевало уже 2 тысячи калмыков, советские подразделения из представителей этой национальности разбросали по разным участкам фронта.
Часть национальные подразделения были таковыми только на бумаге. Например: Азербайджанская 77-я горнострелковая, 416-я и 233-я стрелковые дивизии, а также 392-я Грузинская стрелковая дивизия в момент формирования на 80% состояли из грузин и азербайджанцев. Из-за больших потерь во время боев, после пополнения доля этих национальностей сократилась до 40%. Остальными добровольцами были русские и представители других народов.
По этой же причине со временем 87-я Туркменская отдельная стрелковая бригада превратилась в 76-ю стрелковую дивизию, а 100-я Казахская стрелковая бригада - в 1-ю стрелковую дивизию.
В 201-й Латышской стрелковой дивизии, латыши составляли лишь половину, а русские и евреи по 26% и 17% соответственно. К 1944 года в дивизии оставалось 39% латышей. Единственным подразделением РККА, которое за время войны сохраняло национальное наполнение, была 88-я отдельная Китайская стрелковая бригада. Однако воевала она против японцев и только в августе-сентябре 1945 года.

Народы Севера и Сибири
Особым указом малочисленные народы севера не призывали на фронт, но в первые дни войны сотни эвенков, якутов, ненцев, орочей и нанайцев записывались добровольцами. Из них трудно было сформировать как дивизию, так и полк, поэтому их определяли в общевойсковые дивизии, где они все равно были на особом счету.
Всего на фронте воевало 3 тысячи аборигенов, которым руководство разрешило формировать отделения по кланово-территориальному типу. Народы Севера и Сибири воевали рядом со своими родственниками и соседями, с которыми они в мирное время пасли оленей или охотились.
Часто бойцы не знали языка и не вникали в идеологическую борьбу коммунизма и нацизма, однако якуты, эвенки и ненцы оказались прирожденными солдатами. За умение сливаться с природой, неприхотливость и поразительную меткость стрельбы командиры разрешали им носить на теле родовых деревянных идолов, заменять сапоги унтами, а вместо телогрейки одевать полушубки из шкуры оленя.
За нанайца-снайпера Максима Пассара, убившего 236 солдат противника немецкое командование обещало 100 тыс. рейхсмарок. За осень 1942 года, отделение в котором он служил вместе с земляками, уничтожило 3175 немцев.

Европейские части
Из-за политических, а не военных мотивов началось формирование подразделений из европейских народов. В составе РККА с нацистами воевали 1-я и 2-я армии Войска Польского, Чехословацкий армейский корпус, французский авиаполк "Нормандия-Неман". Чаще всего в них служили граждане СССР, имевшие польское и чехословацкое происхождение. Им доверяли разминирование территории, зачистку населенных пунктов после отступления немцев, различные показательные мероприятия.
Например, югославскую бригаду создали из тысячи пленных хорватов, воевавших за фашистов под Сталинградом и сербских политических эмигрантов. Подразделение использовалось для пропаганды, а командовали им офицеры НКВД.

Источник - russian7.ru
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