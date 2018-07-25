Евреи - чингизиды. Потерянные колена Израиля: неразгаданная тайна мировой истории

07:00 27.07.2018 russian7.ru, 25 июля 18



В конце VIII века до нашей эры целиком исчезли пять шестых евреев – 10 из 12 этносообразующих родов. Их ищут уже 2500 лет, и находят иногда в самых неожиданных местах. Вот, что нужно знать об одной из самых загадочных страниц библейской истории.

Иаков – Израиль. Иаков был сыном Исаака, внуком Авраама – основателя еврейского рода. Правда, сыном не старшим, раньше на секунду родился его близнец Исав, которого Иаков держал за пятку – отсюда он получил и имя – от слова "акев" (пята, след). Исав был человеком простодушным и косматым, все время бегал по полям и охотился, а Иаков сидел с мамой Ревеккой в шатре и социально рос. Сначала он приобрел у ужасно голодного брата первородство за тарелку красной еды, а затем и перехватил отцовское благословение. Когда Исав опомнился, было уже поздно: Иаков скрылся в Месопотамии, в городе Харране, где от своих двоюродных сестер Лии и Рахили, а также двух служанок Зелфы и Валлы, родил 12 сыновей, от которых и пошли колена. Они называются коленами Израиля, а не Иакова, так как Иаков заслужил у Бога это имя, означающее или "борющийся с Богом", или "Божий герой", или "имеющий власть над силами". От этого имени и появилось название страны Израиль, которую населили его потомки.



Раздел Израиля

Когда царь Соломон умер, то 10, точнее 9 с половиной, колен подняли бунт против зубодробительной финансовой и внутренней политики его сына Ровоама, который пообещал воспитывать народ не бичом, но скорпионами. Так Ровоаму – потомку дома Давида – остались преданы только потомки Йегуды и Биньямина, а остальные основали отдельное царство – Северное Израильское – под руководством царя Иеровоама из колена Евремова. Это по ортодоксальной еврейской хронологии в переводе на христанское летоисчесление произошло в 928 году до нашей эры. Цари Северного Израиля оказались нечестивыми, отступили от служения Единому Богу Израилеву, воздвигли храмы с золотыми тельцами, вернулись к жертвоприношениям Молоху. Возмездием за грехи стал захват Северного Израиля ассирийцами и исчезновение у них в плену десяти колен Израиля, которые исчезли и с тех пор не появлялись.



Древние версии

Еще во времена вавилонского пленения пророку Иезекиилю в его видениях Бог говорит, что землю надо будет поделить между 12-тью коленами. А при освящении Второго Храма жертвы были также принесены от 12 колен. С тех пор те или иные легенды, гипотезы и теории появляются регулярно. Например, еврейский историк Иосиф Флавий, который жил в I веке нашей эры, утверждал, что "десять колен пребывают за Евфратом до сих пор и столь многочисленны, что их невозможно исчислить". Некоторые видные талмудистские деятели полагали, что они живут в Адиабене – области в верхнем течении Тигра. Другие опредяляли их местонахождение в Африке, а также в малоазиатской Фригии, ближневосточном Эламе, на Кавказе. Существует сведения в Аггаде (это необязательная часть Устного Закона) о том, что потерянные евреи были угнаны за реку Самбатион, которая бурлит в будни, а покоится по субботам, так что ее нельзя перейти, не нарушая Закона. Но даже если попытаться, то она в тот самый момент снова начинает бурлить.



Версия Элдад Ха-Дани

Этого путешественника, который утверждал, что происходит из потерянного колена Дана, называют в шутку еврейским "бароном Мюнхгаузеном". Он во второй половине IX века описал свои путешествия, и много свидетельствовал о стране Хавила (Страна Золота) у Красного моря, где, кроме данитов, живут колена Нафтали, Гада и Ашера. Географически эта территория была анклавом страны Куш - Эфиопии.

Потомки других сыновей Иакова процветали, по словам Элдада, не меньше. Например, колено Шимона и половина колена Менаше "обитают в стране хазар‚ на расстоянии шести месяцев пути от Иерусалима; они неисчислимы и берут дань с 25 царств. Исмаильтяне платят им дань по причине их страшного вида и храбрости".



Евреи – чингизиды

В "Великой хронике" - летописи пера английского бенедиктинца Матвея Парижского (неизвестно, почему парижского) из Сент-Олбанского монастыря – европейские и более удаленные от Англии события отличаются сказочностью.

Так вот он и о нашествии Золотой Орды на Европу писал: "Полагают, что эти тартары, одно упоминание которых омерзительно, происходят от десяти колен, которые последовали, отвергнув закон Моисея, за золотыми тельцами и которых сначала Александр Македонский пытался заточить среди крутых Каспийских гор смоляными камнями. Когда же он увидел, что дело это свыше человеческих сил, то призвал на помощь Бога Израиля, и сошлись вершины гор друг с другом, и образовалось место неприступное и непроходимое".

Однако, по мнению Матвея, евреи и тут выкрутились и отправились походом на христиан, чтобы их угнетать.



Киммерийцы и скифы

Эта научная теория родилась после прочтения знаменитой наскальной Бехистунской надписи в Иране, высеченной по указу персидского царя Дария I. Она описывает события 523-521 годов до нашей эры.

Английский археолог Генри Кресвик Роулинсон, который расшифровал надпись, обращал внимание на то, что шапка израильского царя Иегу похожа на головной убор короля саков в дальней правой части изображения очень. При этом фонетически ассирийское название израильского Дома фонетически почти тождественно слову "кимирри" - кимерийцы.

Но критики теории обращают внимание на то, что никакого сходства в материальной культуре и обычаях между скифами и евреями нет вообще.



Колено Манассия в Индии

Это удивительная характерно индийская история народов мизо, куки и чин в индийских штатах Манипур и Мизорам. Они приняли христианство через протестантских миссионеров на рубеже XIX-XX вв. А затем решили, что являются потомками Манассии, которые мигрировали в Афганистан, а затем в Индию, назвали себя Бней-Менаше и стали активно обращаться в иудаизм. Одновременно это племя экспоненциально росло, увеличившись вдвое за три десятилетия. В 1979 году на Бней-Менаше обратила внимание организация "Амишав", которая пытается найти потерянные колена, в 2003 году у представителей мизо, куки и чин были взяты генетические образцы, в которых не было обнаружено признаков ближневосточного происхождения. Однако на следующий год исследование в Калькутте такие признаки нашло у некоторых женщин. В общем, сефардский раввин Израииля Шломо Амар в 2005 году признал Бней Менаше биологическими и духовными потомками Манассии, а годом позже все они получили право на репатриацию. Примеру Бней Менаше последовали и крестьяне-мусульмане одной из деревень Кашмира, которые назвали себя Бней Исраэль, не вступают в брак с соседями из других деревень, не работают в субботу, не едят рыбу без чешуи и т.п.



Необычные претенденты

Учитывая интерес к истории с 10-тью потерянными коленами, не мудрено, что многие народы, точнее, отдельные их представители периодически объявляют себя коленом. О своей принадлежности к избранному народу, например, объявило японское религиозное движение Макуя. Они считают, что даже императорский титул микадо происходит от еврейского ми гадоль (великий), не говоря уже о десятках других совпадений. Основатель теории британского израилизма и Всемирной церкви бога Герберт Армстронг утверждал, что англосаксы произошли от потерянных колен. А британско-американская гипотеза считает, что от скифов и киммерийцев, как потомков 10 колен, происходят финны, швейцарцы, шведы, норвежцы, ирландцы, валлийцы, французы, бельгийцы, голландцы, датчане, ирландцы и валлийцы. Теория о том, что почти все европейцы произошли от 10 колен сейчас продвигается через генетическую гипотезу гаплогрупп, по которой принадлежащие к гаплогруппе R относятся к потерянным коленам. Источник - russian7.ru

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