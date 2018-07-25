РосВласти решились снести съемочную площадку "Дом-2". А закрыть само шоу дебилов - слабо?

04:17 27.07.2018 Власти намерены снести съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2"

Московские власти собираются снести съемочную площадку реалити-шоу "Дом-2". Она принадлежит компании "ЕТК-Инвест" и расположена на участке, по которому пройдет дорога из Саларьево в Марьино. "Это единственная площадка, через которую проходит трасса",- цитирует ТАСС представителя департамента развития новых территорий Москвы.



"ЕТК-инвест" была уведомлена об изъятии земли.



Основная съемочная площадка "Дома-2", которая называется "Поляна", находится около поселка Летова Роща. "Медуза" обратила внимание на проект планировки "участка линейного объекта улично-дорожной сети - Саларьево - Московский - Марьино", из которого следует, что на месте "Поляны" должна появиться остановка скоростного трамвая "Антоновка".



Источник издания в мэрии Москвы сообщил, что во время разработки проекта строительства дороги на этом участке не было строений. Чиновники не знали, что там снимается "Дом-2". Источник - kommersant.ru

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