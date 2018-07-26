Горе луковое. В Ташкенте за "хищения" арестованы руководители крупнейших базаров, - А.Волосевич

00:48 27.07.2018 26.07.2018

Алексей Волосевич



Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана возбуждено и расследуется уголовное дело по хищению сельхозпродукции в Ташкенте. Это своеобразное продолжение весенней истории с раздачей населению бесплатного лука, значительная часть которого оказалась проросшей и непригодной для употребления в пищу. Тогда, в апреле, кучи испорченного лука лежали по всему городу.



В качестве основных фигурантов дела задержаны руководители почти всех крупных рынков узбекской столицы, в том числе "Ипподрома" и юнусабадского. Примечательно, что все эти рынки не продуктовые; а вещевые, а их учредителем со стопроцентным долевым участием является столичный хокимият (администрация).



Родственники Батыра Тошматова, директора торгового комплекса, расположенного возле ташкентской кольцевой дороги - ООО "Бек тупи савдо маркази", рассказали, что он тоже был арестован, и несмотря на абсолютную непричастность к хищению и отсутствие каких-либо доказательств его вины, обвиняется по 3-й части статьи 167 Уголовного кодекса РУз – "Хищение в особо крупном размере". Как оказалось, 2 июня первый заместитель генерального прокурора Узбекистана Эркабай Таджиев подписал постановление о возбуждении уголовного дела, а 3 июля директора рынков были взяты под арест. В том числе и Тошматов, с санкции суда Яшнабадского района Ташкента, выданной на основе прошения заместителя генпрокурора, получивший статус подозреваемого, а затем обвиняемого.



Закупка продукции



Бесплатной раздаче проросшего лука и последующему аресту "похитивших" его директоров непродовольственных базаров предшествовали несколько событий.



20 октября 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев издал постановление "О мерах по гарантированному обеспечению населения и учреждений социальной сферы республики основными видами сельскохозяйственной продукции в зимне-весенний период 2017-2018 годов". Оно было направлено на "эффективную организацию работ по закладке на зимне-весенний период основных видов сельскохозяйственной продукции для нужд населения и учреждений социальной сферы (…), а также поддержание в межсезонье стабильности цен за счет системной, ритмичной поставки в необходимых объемах продукции на внутренний рынок в течение зимне-весенних месяцев". Другими словами, с помощью заранее закупленной сельхозпродукции предполагалось сбивать высокие цены на рынках во избежание социальной напряженности.



Через несколько дней, 26 октября, было принято аналогичное постановление хокима Ташкента Рахмонбека Усманова за №1443, а в ноябре он выпустил еще и указ.



На основании этих предписаний "Фонд благоустройства и повышения благополучия города Ташкента" ("Тошкент шахрини ободонлаштириш ва фаровонлигини ошириш жамгармаси"), так называемый "резервный фонд" столицы, финансируемый хокимиятом, выделил 12,05 миллиарда сумов ($1,5 миллиона) на закупку лука, а также картофеля, моркови и риса, с условием возврата средств до 1 июня 2018 года.



Лук и другие виды сельхозпродукции были закуплены. Сначала они просто хранились, а затем руководители рынков получили указание начать их продажу. Однако по ряду обстоятельств реализовать лук не удалось, и он лежал на складах до апреля текущего года.



Почему выполнить данный заказ оказалось непросто, поясним на примере ООО "Бек тупи савдо маркази". В числе остальных торговых учреждений ему было предписано закупить 1.910.117 килограммов репчатого лука на сумму 3,3 миллиарда сумов (около $412.500). То есть, округленно, по 1700 сумов за килограмм.



Непродовольственный рынок не имеет возможности устраивать у себя распродажу сельхозпродукции, поэтому Батыр Тошматов, директор торгового комплекса, неоднократно в письменном виде обращался в хокимият района и города, давал объявления в СМИ о продаже лука и даже пытался договориться о его реализации в Афганистан, за валюту. Ему удалось заключить контракт с афганской фирмой, и по нему была произведена предоплата в размере 12,5 процента - на сумму 4.560 долларов, общая сумма контракта составила 362.900 долларов. Контракт должно было утвердить руководство городского хокимията. Однако оно по неизвестной причине не дало "добро", и договор пришлось расторгнуть, а деньги вернуть покупателю.



Необходимо отметить, что учредителем ООО "Бек тупи савдо маркази" со стопроцентным долевым участием является ташкентский горхокимият, и Батыр Тошматов, как директор базара, был обязан выполнять все письменные указания учредителя и собрания наблюдательного совета (руководитель совета - заместитель хокима города).



Когда руководство города, наконец, дало команду продавать его по 1700 сумов за килограмм, выяснилось, что на продуктовых рынках он стоит 1100 сумов. Через некоторое время, после обмена сообщениями, начальство велело снизить цену до 1100. Но на базарах установилась уже новая стоимость – 800 сумов за кило.



В итоге за весь период удалось реализовать всего 695 килограммов репчатого лука на общую сумму 1.251.560 сумов ($156).



А затем, как и все овощи, лук начал прорастать.



Проросший лук весной на улицах Ташкента. Фото с сайта Asiaterra.info



"Благотворительная акция"



5 апреля 2018 года в кабинете министров прошло срочное совещание под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова, в протоколе которого указано, что наблюдается тенденция снижения цен на репчатый лук и что в результате долгосрочного хранения он портится.



В результате было решено:



1. Запас репчатого лука ташкентского хокимията в размере 6.541,2 тонны бесплатно раздать социальным, коммунальным объектам, объектам сферы обслуживания, воинским частям и населению, нуждающемуся в социальной защите.



2. Бесплатную и адресную раздачу репчатого лука организовать на основании совместного постановления хокима города Ташкента, прокурора города, начальника ГУВД (замминистра МВД), начальников управлений государственной налоговой службы и управления юстиции.



3. Средства, выделенные на закупку и создание запасов репчатого лука, возместить за счет собственных доходов дехканских базаров и ГУП "Тошкент агро захира" (государственное унитарное предприятие, контролирующее деятельность рынков – Прим. "Ферганы").



4. Пересмотреть сроки возвращения выделенных "Фондом благоустройства и повышения благополучия города Ташкента" средств и в десятидневный срок внести предложение [по этому поводу] в кабинет министров, выполнение поставленных задач возложить на заместителя премьер-министра Зоира Мирзаева и хокима города Ташкента Рахмонбека Усманова.



На основании этого документа было принято совместное постановление хокима, прокурора, начальников ГУВД, ГНС, Управления юстиции и других руководителей ключевых ведомств столицы. В текстах решений и постановлений хокима Ташкента, а также в совместном постановлении руководства города приводится конкретный список руководителей, ответственных за закупку, хранение и продажу, а впоследствии и за бесплатную раздачу репчатого лука. В качестве низшего звена этих материально ответственных руководителей указывались хокимы районов Ташкента; директора рынков в этот перечень не входили.



Прорастающий лук стали спешно раздавать населению, окрестив это "благотворительной акцией". Пророс он, к слову, не весь, а около 40% (на сей счет есть заключение СЭС), что, разумеется, тоже немало. Значительная его часть уже никуда не годилась, и во многих местах Ташкента то там, то сям виднелись кучи никому не нужного лука.



Виноваты стрелочники



Что было дальше, сказать сложно, но когда стало очевидно, что обратно своих денег "Фонд благоустройства и повышения благополучия города Ташкента" не получит, директора рынков попали "под раздачу", и сейчас власти пытаются свалить на них свою собственную вину, образно выражаясь, назначить их "козлами отпущения".



Батыр Тошматов обвиняется в хищении путем присвоения или растраты чужого имущества в особо крупном размере, вверенного виновному или находящегося в его ведении. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей – до десяти лет лишения свободы.



При этом он был назначен директором ООО "Бек тупи савдо маркази" лишь в феврале, когда закупленный лук уже пролежал четыре месяца, а после 5 апреля, согласно постановлению кабмина, подписанного премьер-министром Ариповым, на основании предоставленных ему списков раздал 1.802.388 кг репчатого лука (он был отпущен по адресам, указанным вышестоящими органами, и на основании их решений, по накладным). Закупка лука осуществлялась в октябре-ноябре предыдущим базаркомом, и все платежные ведомости подписаны им. Но это следствием вообще не принимается во внимание, и непонятное "хищение" вменяется и Тошматову, и его предшественнику.



Вообще непонятна формулировка ущерба, поскольку руководство города велело раздать продукцию бесплатно. Ущерб государству был бы, если бы директор продал товар, а деньги спрятал, в данном же случае он выполнял прямые указания начальства. Кстати, весь репчатый лук хранился на заводе "Roison Electronics" ("Алгоритм") в ужасных условиях, но помещен он туда был опять-таки по распоряжению городских властей.



Помимо этого следствие обвиняет Тошматова в том, что он не принял меры по проведению еженедельного мониторинга для реализации запаса сельхозпродукции в период с 1 декабря 2017 года по 15 апреля 2018 года, как это предписывалось в постановлении хокима Ташкента, в том, что нарушил требования к условиям хранения лука, и это привело к его порче, а также не принял мер по возврату потраченных средств.



Однако, - опять-таки не говоря о том, что Тошматов был назначен на свою должность только в феврале, а запасы лука хранились вообще в другом месте, – в абзаце 1 пункта 6 вышеупомянутого постановления точно определен круг ответственных за эти процедуры лиц, и в их число Б.Тошматов не был включен. Кроме того, в распоряжении хокима города за №182-ф от 20.11.2017 года перечисляются ответственные за складирование, хранение и реализацию товара в указанные сроки, в числе которых Тошматов тоже не значится.



Никакой доказательной базы у следствия нет, и не может быть: как можно "пришить" хищение, если товар по указанию правительства был бесплатно роздан?..



Несмотря на это, суд, который должен был давным-давно освободить Тошматова из-под следствия в связи с отсутствием состава преступления, дважды продлевает санкцию на его арест, а следователь Улугбек Ахмедов (брат жены старшего следователя Службы национальной безопасности Узбекистана подполковника Нодира Туракулова) не обращает внимания на факты.



Примерно то же происходит и с другими арестованными и обвиненными в "хищении" лука руководителями рынков. В то же время Рахмонбек Усманов, снятый с должности хокима города в апреле 2018-го, к ответственности не привлечен.



По поводу всего вышесказанного возникает и другой вопрос: зачем государство вообще пытается заниматься рыночной торговлей? Его задача – обеспечить производителям сельхозпродукции условия для производства и доступ к рынкам, а не подменять их. В данном случае оно прогорело, и деньги, эквивалентные полутора миллионам долларов, оказались выброшены на ветер...



Алексей Волосевич, Ташкент, специально для "Ферганы" Источник - Фергана

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