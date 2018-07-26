Воскрес таджико-узбекский Че Гевара - полковник Махмуд Худойбердыев?

00:44 27.07.2018 По новым данным разведки. Полковник Махмуд Худойбердыев покинул Узбекистан?

26.07.2018 Александр Рыбин



Спецслужбы Таджикистана неожиданно вспомнили о самом, пожалуй, известном полевом командире 1990-х в Центральной Азии – о мятежном полковнике Махмуде Худойбердыеве. Начальник управления МВД по Хатлонской области Таджикистана Искандар Солехзода подтвердил, что полковник жив-здоров и вынужден был покинуть Узбекистан после смерти Ислама Каримова. Приходится констатировать: смерть Каримова стала неприятным сюрпризом не только для штатных силовиков Узбекистана, но и для мятежных узбеков – которые на руинах постсоветской Центральной Азии пытались создать что-то такое, что так и не приняло конкретных очертаний. По предположениям Солехзода, Худойбердыев переехал в Турцию. Скорее всего, там мятежный полковник уже будет отдыхать до скончания своих дней, так как вряд ли он сможет вломиться в среднеазиатскую реальность с турецким ресурсом так, как он привык. Видимо, время мятежных полковников в Центральной Азии прошло.



Советский флаг и дустумовские усы



Махмуд Туронович Худойбердыев – этнический узбек, уроженец таджикистанского города Курган-Тюбе. Родился он в октябре 1964 года. Когда в 1992 году в Таджикистане началась гражданская война, Худойбердыев был в том возрасте, когда еще есть желание стать революционным вождем, а его воинского звания хватало для того, чтобы понимать, как выполняются тактические военные операции: например, захват небольшого города и установление там своей власти. К тому же у Худойбердыева имелся реальный военный опыт – он участвовал в составе 70 отдельной гвардейской мотострелковой бригады в операциях в Афганистане в 1980-х. Эта бригада дислоцировалась в Кандагаре и постоянно участвовала в боях против моджахедов на юге Афганистана.



Курган-Тюбе в 1990-е являлся одним из основных мест дислокации 201-й российской мотострелковой дивизии, которая являлась де-факто основой проправительственных сил Таджикистана – "Народного фронта". Худойбердыев стал командиром спецгруппы в составе 201-й дивизии. Надо заметить, что гражданская война в Таджикистане носила характер ударов, контрударов и засад вроде той, что оказалась под командованием полковника Худойбердыева. Как такового непрерывного фронта между правительственными силами и силами Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) не существовало. По словам очевидцев, чтобы, например, доехать от Душанбе до Курган-Тюбе (расстояние – около ста километров), нужно было миновать около десятка блокпостов – проправительственных и оппозиционных. В общем – типичная гражданская война: сегодня тут одна власть, а завтра другая – хотя одни и те же вооруженные люди. В таких условиях надо уметь точно и быстро бить, а затем не менее быстро и мудро договариваться.



К концу 1995 года Худойбердыев стал весьма популярным и влиятельным командиром среди п одразделений "Народного фронта", лидером которого являлся президент страны Эмомали Рахмонов (это сегодня он Рахмон, а тогда было не до перемены фамилий), поэтому полковник взял весь Курган-Тюбе под свой контроль. Как и полагается настоящему полевому командиру – тут уж не играет роли эпоха, – Худойбердыев запомнился яркими деталями: воевал он под красным советским флагом и носил усы, как у другого очень известного узбекского полевого командира – Абдул Рашида Дустума, который на обломках Афганистана создал свой "Дустумистан".



Полковник Махмуд Худойбердыев (в центре) в 1997 году. Фото с сайта Rus.ozodi.org



"Батьки" и войны



1992 год, когда началась гражданская война в Таджикистане, стал годом, когда вооруженные конфликты завязались в Приднестровье, Боснии, на новый уровень вышла война в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения происходили между осетинами и ингушами в пригородах Владикавказа, в Афганистане моджахеды окончательно низвергли советскую республику Наджибуллы (дальше последовала война всех против всех). И если брать этот период в целом, то Худойбердыев - типичный "герой года": он смог быстро и верно принимать решения, а не ждать, когда их это сделают другие. Поэтому в сентябре 1992-го он вывел танки из парка 201-й дивизии и отбил силы ОТО, штурмовавшие Курган-Тюбе.



Точно так же народными лидерами становились и в других "горячих точках". Схожее явление "народных командиров" можно было наблюдать в 2014-ом, когда начались боевые действия на Донбассе. Судьбы у таких вождей, как правило, типичны – они либо своевременно гибнут, пока продолжается война, либо после ее окончания становятся "анархистами-бандитами-мятежниками".



Теоретически Худойбердыев мог бы создать на своей территории нечто вроде "народной советской республики" со столицей в Курган-Тюбе. Но тогда - и видимо, полковник это понимал, - с окончанием войны против ОТО правительство в Душанбе начет войну против его "народной республики". Поэтому полковник решил действовать на опережение – он решил сам стать "правительством в Душанбе".



С 1996 по 1998 годы полковник предпринял три попытки мятежей, чтобы свергнуть власть в столице. В 1996-м его мятеж отчасти удался – Рахмонов согласился убрать некоторых неугодных Худойбердыеву министров. В 1997-м мятежники были разбиты президентской гвардией. Полковник с частью сторонников смог скрыться в Узбекистане.



4 ноября 1998 года Худойбердыев с отрядом численностью около тысячи бойцов ворвался в Худжанд и захватил стратегический перевал Шахристан, через который идет основная дорога между Душанбе и Худжандом. Таким образом, весь север Таджикистана оказался во власти полковника, который объявил о создании Движения за справедливый мир в Таджикистане и потребовал от властей "сформировать коалиционное правительство, 40% мест в котором заняли бы представители нового движения". Правда, бунт продолжался совсем недолго. Превосходящие численностью и технически более оснащенные силы Рахмонова менее чем за неделю разбили отряды Худойбердыева.



Полковник снова бежал в Узбекистан. Интересно, что в ходе мятежа сложилась очень неоднозначная ситуация с Исламом Каримовым. С одной стороны, было очевидно, что, по меньшей мере, без молчаливого согласия Каримова полковник и его люди не могли появиться под Худжандом. С другой стороны – узбекистанские власти согласились на переброску правительственных сил Таджикистана к Худжанду через свою территорию.



"Смерть" и Андижан



После бегства Худойбердыева из Худжанда генеральная прокуратура Таджикистана неоднократно обращалась к тогдашнему руководству Узбекистана с запросом о выдаче полковника и его сторонников, однако эти запросы остались без ответа.



Дальнейшая судьбы полковника интересна не менее, чем его предыдущая деятельность. Осенью 2001 года, когда США начали воевать против талибов в Афганистане, якобы Худойбердыев вел переговоры, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Дустума. Интересный и яркий эпизод. Его детали могли бы раскрыть узбекистанские спецслужбы, наверняка в архиве Службы государственной безопасности хранятся материалы, связанные с этим эпизодом.



Одна из версий о якобы гибели Худойбердыева связана именно с этими переговорами. Вроде как с полковником не согласился его заместитель – русский офицер Сергей Зварыгин (к чести Худойбердыева, он, будучи человеком советским, не сильно заморачивался этнической принадлежностью своих сторонников). Между ними произошла перестрелка – погибли оба. Были и другие версии "гибели" полковника. Правда, таджикистанские спецслужбы объявили, что Худойбердыев жив, и они точно знают, где он находится.



Снова имя мятежника из Курган-Тюбе "всплыло" в связи с кровавыми событиями в Андижане в 2005 году. Якобы полковник во главе одного из армейских подразделений принимал участие в подавлении гражданского сопротивления. 13 мая 2005 года узбекские войска открыли огонь по мирной демонстрации жителей Андижана. Жестокое подавление войсками мирной демонстрации унесло, по официальным данным, жизни 187 человек. Однако неофициальные источники гласят, что тогда было убито около тысячи мирных жителей. 1 сентября 2009 года узбекский чекист Икрам Якубов, бежавший из страны и просивший европейские страны о предоставлении ему политического убежища, дал интервью радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода". Он, в частности, сказал, что "исполнителем воли Ислама Каримова в Андижанской трагедии являются именно Махмуд Худойбердиев и его люди". Рассказать об этом достоверно может только уже упомянутая СГБ.



Сторонники полковника, попадавшие в руки таджикистанских властей, получали реальные тюремные сроки. Например, в январе 2006 года произошло покушение на руководителя военного училища Таджикистана. В связи с этим Верховный суд Таджикистана приговорил двух членов группы Махмуда Худойбердиева к длительным тюремным срокам. По неофициальным данным, в Таджикистане задержаны и осуждены около 200 членов группы Худойбердыева.



Полковник Махмуд Худойбердыев, 2013 год. Фото с сайта Rus.ozodi.org



С тех пор тень полковника больше не мелькала в Центральной Азии, а теперь, если верить заявлению милиции Хатлонской области Таджикистана, он и вовсе скрылся в Турции.



Однако Абдурахим Каххоров, секретарь Совбеза Таджикистана, сообщил в интервью "Радио Озоди", что уголовное дело в отношении Махмуда Худойбердыева о госизмене и попытке государственного переворота не закрыто. "Махмуд Худойбердыев никогда не будет амнистирован, так как он совершил акты терроризма и попытку вооруженного государственного переворота", - сказал Каххоров.



Интересно, почему таджикистанская милиция вдруг решила реанимировать тему Худойбердыева. Неужели это инициатива Рахмона-Рахмонова, который до сих пор не может простить мятежей полковника? К своему сообщению о бегстве Худойбердыева из Узбекистана начальник МВД по Хатлонской области Солехзода добавил, что "ни Худойбердыев, ни члены его группировки не смогут больше повлиять на дружеские отношения с Узбекистаном". "Благодаря двум нашим президентам сегодня наши отношения наладились по всем параметрам, что даст возможность развитию наших государств, и никто этому не помешает", - добавил Солехзода.



Повлиять-то они не смогут, но отомстить им Рахмон, наверняка, очень хочет. Ведь сколько он претерпел, надо полагать, страхов, пока сидел в Душанбе в августе 1997 года, а к городу все ближе и ближе подходили отряды полковника с усами, как у Дустума, и красным флагом над штабом.



Интересен и выбор страны, куда якобы бежал полковник. Турция довольно охотно идет на сотрудничество с таджикистанскими властями. Особенно когда дело касается борьбы с таджикистанской оппозицией. Напомню, что в марте 2015 года, например, в Стамбуле был застрелен Умарали Кувватов, лидер оппозиционной "Группы 24". А позже турецкие власти задерживали оппозиционеров по запросу из Душанбе.



Александр Рыбин Источник - Фергана

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