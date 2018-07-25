Cмертельный тупик. Почему покончила с собой украинка из протестного движения "Фемен", - А.Соколов

00:24 27.07.2018 Андрей Соколов

25.07.2018

Cмертельный тупик

Одна из основательниц скандального украинского женского движения "Фемен" Оксана Шачко покончила с собой. Как сообщила газета "Украинская правда" со ссылкой на слова другой основательницы движения Анны Гуцол, она повесилась в собственной квартире в Париже. "Предварительно самоубийство, но ждем официальный ответ полиции. Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее", – рассказала Гуцол.



По сведениям агентства УНИАН, Оксана оставила предсмертную записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время тесно общалась: "Вы все – фейк". Знакомые девушки говорят, что это была уже третья попытка суицида за последние два года. В пресс-службе префектуры полиции Франции отказались комментировать всю эту информацию, сославшись на неразглашение персональных данных.



Откуда взялось на Украине движение "Фемен", с которым за последние годы было связано в разных странах множество некрасивых скандалов?



После распада СССР в незалежной стало модным протестовать против всего и вся. Мол, будем и мы, как в Европе! И движение "Фемен" началось как организация, главной своей целью ставящая борьбу против сексуальной эксплуатации украинок.



Активистки, костяк которых составляли студентки киевских вузов, добивались принятия на Украине закона, по которому правонарушителем будет считаться не проститутка, а клиент, который купил ее секс-услуги. Свои акции участницы группы решили проводить оригинальным способом – с голой грудью и цветным украинским венком на голове, чтобы умышленно спровоцировать скандал. Такая форма протеста вызвала недоумение у "классических" феминисток, которые сочли, что участницы "Фемен" лишь укрепляют представление о женщине как о сексуальном объекте.



Однако борьба против секс-индустрии у группы "Фемен" быстро ушла на второй план. Активистки стали протестовать против всего на свете: против нового Налогового кодекса Украины, против Юлии Тимошенко, против Виктора Януковича – в Париже участницы движения публично помочились на фотографии президента перед посольством Украины. А потом пошло поехало. В России участницы "Фемен" провели гнусную акцию перед храмом Христа Спасителя в Москве в поддержку российской оппозиции, скандируя фразу "Боже, царя гони!", а перед штаб-квартирой "Газпрома" подняли плакаты "Гаси Газпром!". Потом устроили акцию и против Путина, солидаризируясь с либералами.



Пока активистки протестовали, тряся голыми грудями на Украине и в России, на Западе они получали полную поддержку и одобрение. О них много писали, брали интервью, их показывали по телевидению, называя "борцами за свободу", а француженка Алена Марго даже сняла про движение документальный фильм "Я – "Фемен"". Та же Оксана Шачко без труда получила политическое убежище во Франции, где ей выплачивали соответствующее пособие.



Но азартные девицы не унимались, вошли во вкус и решили проводить свои акции и в Европе. Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя в интервью РТ сообщения о самоубийстве Оксаны Шачко, предположил, что активистки организации были вынуждены покинуть Украину из-за агрессивных действий со стороны киевской власти. "Думаю, – сказал он, – они свернули тут (на Украине. - Ред.) свою активность из-за того, что на них нападали. У нас есть "замечательные" блюстители нравственности в роли украинских нацистов".



Но и в других странах у них начались проблемы и еще более серьезные.



В Белоруссии их вывезли в лес и облили зеленкой. В Италии они провели акцию против "бандита Берлускони", а когда попробовали порезвиться возле Ватикана, то на них напали разгневанные верующие, которые закидали активисток помидорами.



А во Франции украинки скоро вообще оказались под судом. Летом 2014 года "Фемен" по решению суда выселили из их французской штаб-квартиры. А лидеру движения Анне Гуцол в Швейцарии вообще отказали в убежище. Другим пришлось еще хуже. "У меня, например, уголовные дела во Франции, Италии, Украине, Турции, куча административных дел во всех странах, где мы протестовали", - призналась недавно в интервью изданию "Апостроф" активистка "Фемен" Яна Жданова.



К тому же появились слухи, что некоторые свои акции "Фемен" проводили за деньги. В группе начались раздоры, споры о том, кто круче, наступило разочарование. И в 2015 году движение в его прежнем виде практически распалось, хотя иногда и совершает отдельные вылазки.



Оксана Шачко, которая входила в тройку основательниц движения, родилась в украинском городе Хмельницкий. Но сначала трудно было представить, что эта "гарная дивчина" будет бегать по городам Европы, тряся голой грудью. В 15 лет у нее появилось желание писать иконы, и девушка уехала из родного города, стала жить при монастыре и учиться. Но на Украине начинался политический "оранжевый" бедлам. Бурный водоворот событий захватил Оксану, она ушла из монастыря и вместе с двумя другими девушками – Анной Гуцол и Александрой Шевченко в 2008 году решила создать "Фемен". Поселившись потом в Париже, протестные акции забросила, стала заниматься живописью, у нее появились богатые и успешные друзья, стала общаться с местной "богемой".



Казалось, вот, наконец, она – желанная "це Европа!" Однако очень скоро Оксана убедилась, что все это – ложь и обман. Ей не так давно исполнился 31 год. И она должна была остро осознавать свой возраст. И понимать, что либо нужно что-то менять в жизни, либо навсегда остаться молодой. Два раза она уже пыталась покончить с собой, но неудачно. Третья попытка оказалась роковой…



"Это – история всей аграрной провинциальной Украины, которая всеми силами стремится к ценностям свободной Европы, а потом осознает, что оказалась в чуждой для них цивилизации, – подвел итог ее "походу в Европу" один из комментаторов.



"Я, – пишет он, – совсем недавно посмотрел прекрасный французский документальный фильм, посвященный Оксане, "Je suis Femen" ("Я – "Фемен"). По сути, лента – гимн свободе самовыражения. Шачко предстает простенькой девушкой с глубоким внутренним миром, выбивающейся из своей примитивной сельской среды. Бесконечно любящая мама Оксаны описывала дочку как "революционерку", но явно надеялась, что она остепенится, выйдет замуж, родит детей, осядет в селе. Но Оксана переживала тяжелейший внутренний кризис. С одной стороны, она получила все, чего желала. С другой, увидела, что Европа, куда она, да и вся Украина, так стремится, оказалась фейком. Так и написано в предсмертной записке: "Вы все – фейк"".



Да, именно такой была парабола драматической жизни Оксаны Шачко, простой украинской девушки, подхваченной вихрем фальшивых идей и ложных ценностей. Сначала она была с Богом – в монастыре, а потом, отказавшись от веры, поддалась пению сладкоголосых сирен "европейских ценностей". Сбросила черные монастырские одежды и стала носиться по Европам, наивно веря, что это – острый политический протест. Стала знаменитой, обеспеченной. Ее картины покупали, недавно Шачко провела в Париже персональную выставку. Но она не заметила, как оказалась в глухом тупике. И тогда вдруг поняла, что тот ложный путь, по которому она пошла, путь без Бога, ведет в никуда. Совсем как одном знаменитом фильме времен перестройки, где был поставлен и до сих пор актуальный вопрос: "А зачем нужна такая дорога, если она не ведет к храму?" Украинку Оксану Шачко эта ложная дорога привела к смерти. Но не по такому же гибельному пути идет сейчас и вся Украина?



Характерно, что точно так же разочаровались "в Европе" и ее "ценностях" "неформальные" протестанты из России.



Так лидер арт-группы "Война", прославившейся фаллосом, нарисованным на разведенном мосту в Петербурге, Олег Воротников оказался там вместе с семьей на положении бесправного бомжа и теперь слезно умоляет: "Помогите мне вернуться в Россию из этого ада!" А Петр Павленский, прибивавший свои причиндалы к мостовой на Красной площади, в Париже за свои проделки сразу угодил за решетку, а сейчас оказался в психиатрической лечебнице. Либералы им раньше, также как и группе "Фемен", вовсю пели у нас "аллилуйю", а теперь предпочитают об их драмах помалкивать.



Специально для "Столетия"



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Комментарии

Валерий

26.07.2018 16:58

может это убийство было-?

Рок

25.07.2018 23:03

Кресты пилить нельзя, будет очень плохо...

ус

25.07.2018 15:44

сатан фашисты и их шавки либераст подонки всегда используют лиц с пониженной социальной ответственностью.те увлекаются наркотой и затем икают и блюют на своих хозяев.Хозяева перестают платить шавкам не хватает на дозу.вот и вся проза Источник - столетие

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