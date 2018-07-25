Трамп грозит Турции "крупными санкциями" за арест пастора Брансона

22:11 26.07.2018 Трамп пригрозил Турции крупными санкциями



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в четверг, 26 июля, заявил, что Америка введет против Турецкой Республики "крупные санкции" за то, что руководство турецкого государства уже на протяжении двух лет удерживает в тюрьме американского пастора Эндрю Брансона.



"Соединенные Штаты навяжут Турции большие санкции за длительное задержание пастора Эндрю Брансона, великого христианина, семейного и прекрасного человека. Он сильно страдает. Этот невинный человек веры должен быть немедленно освобожден!" - написал американский лидер в своем микроблоге в Twitter. Источник - mk.ru

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