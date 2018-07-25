КрымПрокурор Н.Поклонская уходит из РосДумы. Мандат вам в...

22:02 26.07.2018 Неверов предложил Поклонской определиться со сдачей мандата

Бывший прокурор Крыма проголосовала против пенсионной реформы



Руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов предложил депутату Наталье Поклонской "самой определиться" со сдачей своего мандата. В вину парламентарию поставили "нарушение фракционной дисциплины". Она была единственным представителем "ЕР" в Думе, кто проголосовал против пенсионной реформы.



Неверов заявил в четверг, что Поклонская должна решить для себя - готова ли она и дальше работать в "коллективе", передает "Интерфакс".



"Я это не поддерживаю. Они - поддержали. Мне с ними не по пути", - заявил он как бы от лица самой Поклонской.



При этом Неверов напомнил, что Поклонская была единственным представителем ЕР в Думе, чья кандидатура в список партии на выборах была включена не на региональной конференции, а непосредственно на съезде партии.



Ранее сообщалось, что единороссы рассмотрят вопрос наказания для Поклонской в ходе осенней сессии. При этом в партии подчеркнули, что речь, в том числе, идет и "кадровом" вопросе.



Сейчас она занимает должность заместителя председателя комитета по безопасности и противодействия коррупции и главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.



Также в четверг стало известно о том, что заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк покидает свой пост "по собственному желанию".



Егор Гаврилов Источник - Московский комсомолец

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