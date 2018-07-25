Великое противостояние Марса: астрологи рассказали, ждать ли конца света

21:02 26.07.2018 Чтобы счесть это явление любопытным, верить в гороскопы не обязательно



В ночь с 27 на 28 июля любители астрономии смогут увидеть Великое противостояние Марса. Это означает, что Марс одновременно окажется примерно на одной линии с Солнцем и Землей и приблизится к нашей планете на минимальное расстояние. Подобное происходит раз в 15-17 лет, а сейчас впервые с 1830 года совпадет с полным лунным затмением.



Ранее некоторые астрологи выразили мнение, что подобное сочетание астрономических событий грозит вспышками агрессии на Земле, которые могут проявиться не только в спорах и ссорах между отдельными людьми, но и в крупных военных.



Авторы подобного рода комментариев опирались, в том числе, на то, что Марс назван в честь древнеримского божества войны, и то, что лунное затмение порой также называют "кровавой луной". Впрочем, если суеверные люди в ночь затмения действительно станут агрессивнее, это, по всей вероятности, будет связано с движением светил лишь косвенно - веря в такого рода предсказания и опасаясь агрессии со стороны окружающих, человек может сам себя невольно настроить на недружелюбный лад. Что же касается войн - если те или иные вооруженные конфликты в мире действительно вспыхнут, это будет не подтверждением прогнозов астрологов, а лишь свидетельством того, что мир во всем мире, к сожалению, до сих пор не наступил, и звезды и планеты едва ли в этом виноваты. Впрочем, хочется надеяться, что реальность не даст суеверным людям даже повода "убедиться" в прогнозах такого рода.



Так или иначе, в регионах, где погодные условия будут благоприятны для наблюдения за небом, грядущее Великое противостояние Марса будет представлять собой любопытное явление и для людей, питающим к движению планет строго научный интерес. В дни, когда подобное происходит, даже при взгляде на Марс в обычный бинокль можно разглядеть его красноватый оттенок, а обладатели любительских телескопов получают возможность разглядеть различные элементы его поверхности, включая южную полярную шапку. В то же время, некоторые специалисты отмечают, что на этот раз подобное будет затруднительно из-за пылевого шторма, бушующего на поверхности Красной планеты. В Московском планетарии отметили, что это довольно редкий случай, когда наблюдению за Марсом помешает погода не на Земле, а на нем самом.



Что касается лунного затмения, оно произойдет с 21:24 до 01:19 по московскому времени. "Кровавой луной" это явление называют из-за того, что спутник Земли приобретет темно-красный оттенок. Данное затмение Луны станет одним из наиболее благоприятных за многие годы для наблюдения с территории Европейской части России.



Дмитрий Истров Источник - МК

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