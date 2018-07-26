 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Слитки текут. В Казахстане прошел первый съезд кладоискателей
20:13 26.07.2018

На востоке Казахстана прошел слет кладоискателей. Это необычное мероприятие посетили более 100 человек.

Как утверждают участники форума, кладоискательством много не заработаешь, для них это всего лишь вид активного отдыха. Что может быть лучше, чем облачиться в камуфляж, взять металлоискатель и отправиться в степь встречать зорьку? Вдруг удастся найти золотой слиток размером с лошадиное копыто (перед раскулачиванием такой был у каждого уважающего себя бая) или скифский акинак стоимостью 40 тысяч долларов?

К слову, в Казахстане нельзя заниматься кладоискательством на территории, где находятся памятники старины. А в случае обнаружения клада в незапрещенном месте его придется отдать государству за вознаграждение в размере 50% от стоимости находки.

Организатором слета выступила одна из компаний, реализующих снаряжение для кладоискателей. Участники форума расположились в потрясающе живописном месте, поставили юрту, сварили плов и начали травить байки… Завершилось мероприятие поиском заранее припрятанных монет и конкурсом копателей: кладоискатели рыли ямы на время и соревновались… в метании лопат.

26 Июля 2018
Алан ИСАЕВ | Астана

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532625180
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