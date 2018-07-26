Закон об аннигиляции Украины. Куда приведут фантазмы о "советской оккупации", - С.Павленко

17:45 26.07.2018 СЕРГЕЙ ПАВЛЕНКО | 26.07.2018



Возрождение УНР, объявление советского времени "периодом оккупации" – этим некоторые украинские политики бредят давно. Мы уже рассказывали о том, что наговорил по этому поводу Порошенко. Можно вспомнить, что с идеей "преемственности от УНР" носится глава Института национальной памяти Вятрович. А недавно о "советской оккупации" заговорил "транспортный" министр Омелян. Казалось бы, ему-то что за дело, но вот уж и этот рядится в историка.



Тема УНР и "оккупации" засела в мозгах украинской верхушки крепко. А между тем еще с января в Верховной раде лежит проект закона № 7521 о признании современной Украины преемницей УНР. Этот документ заслуживает пристального внимания, ибо то, что предлагают его авторы, готовит Украине как государству полную катастрофу.



Сочинили проект семеро депутатов-националистов, из них самые известные – Андрей Ильенко (ВО "Свобода") и Андрей Билецкий ("Национальный корпус", созданный на базе полка "Азов").



Депутат Верховной рады Ильенко – его имя среди авторов законопроекта №7521 значится первым. inforesist.org



Депутат Верховной рады Ильенко – его имя среди авторов законопроекта № 7521 значится первым. Фото inforesist.org



Законопроект короткий, из семи статей на трех с половиной страницах, но заложенный в нем разрушительный потенциал огромен. Авторы заявляют о непрерывности украинской государственно-правовой традиции, которая началась в Киевской Руси, была продолжена в Великом княжестве Литовском, Войске Запорожском, Гетманщине, УНР, Карпатской Украине и задекларирована в акте от 30 июня 1941 года (имеется в виду провозглашение "независимости" бандеровцами во Львове).



Предлагается провозгласить фальшивку о существовании "вековечной Украины" с государственностью длиной более тысячи лет "законом", чтобы потом вколачивать этот бред в головы людей на "законной" основе.



В тексте содержатся рассуждения о "голодоморе" и прочих "преступлениях тоталитарного режима", после чего первая статья провозглашает Украину преемницей УНР, вторая объявляет, что с 1921 по 1991 год Украина находилась в статусе страны, оккупированной РСФСР и СССР. Есть там и филологический выверт: предлагается слово "советский" на украинский не переводить, а употреблять прилагательное "совецький".



Заслуживают внимания статьи 5 и 6 этого опуса. Одна объявляет Российскую Федерацию виновной в преступлениях, совершенных "тоталитарным коммунистическим режимом" против украинцев, другая предоставляет право требовать компенсации за эти злодеяния. Это попытка узаконить старую националистическую идею о том, что даже если распродать Россию целиком, то и тогда не хватит денег, чтобы расплатиться за все несчастья, причиненные украинцам. При этом людей отводят от той самоочевидной мысли, что провозглашение "преемственности от УНР" и объявление истории Советской Украины периодом "оккупации" автоматически сделают "незалежную" жертвой соседей с Запада. От нового Мюнхена или нового Венского арбитража тогда Украину не защитит никто.



Ну и наконец 4-я статья проекта закона от Ильенко/Билецкого и прочих объявляет, что Украина не несет ответственности за "преступления тоталитарного режима", а 7-я статья реабилитирует всех без исключения петлюровских вояк и тех, кто потом боролся против "оккупации", то есть бандитских "батек" 1920-х годов и боевиков ОУН-УПА.



Проект закона № 7521, поданный на рассмотрение в Верховную раду, объявляет Украину не только оккупированной советским режимом, но и колонией России, находившейся в "трехсотлетнем ярме". Русское, советское, российское соединяются в единый образ врага "тысячелетней Украины". Это враг, подлежащий уничтожению. В такой идеологии мыслил и действовал Гитлер, в такой идеологии открыто работают украинские нацисты сегодняшнего дня, готовясь к выборам 2019 года.



Еще одна важная подмена: в коротком тексте законопроекта семь раз употребляется выражение "Украинская нация" с большой буквы и ни разу – слово народ. То есть речь не идет больше о народе Украины (представителях разных национальностей – русских, украинцах, евреях, венграх, белорусах, поляках и др.). Их нет. Народ Украины как сущность идеологами украинского нацизма упразднен.



В январе, когда проект закона № 7521 был зарегистрирован в Верховной раде, в этих кругах поднялась волна энтузиазма. Олег Баган из Львовской области, руководитель научно-идеологического центра имени Донцова и автор книги "Геополитика Галичины", заявил, что закон о преемственности от УНР даст возможность кардинально изменить подход к вопросу гражданства и оставить без паспортов "украинофобскую" часть населения, живущую на пространстве от Харькова до Одессы. Опыт Прибалтики с объявлением части народа "негражданами" здесь поможет.



Билецкий готовится "вычистить" Украину от русских. ipnews.in.ua



Билецкий готовится "вычистить" Украину от русских. Фото ipnews.in.ua



От болтовни галичанина Багана можно бы и отмахнуться, если бы не Билецкий. Он в юности вступил в Социал-национальную партию (из которой потом вылупилось ВО "Свобода"), руководил радикальной группировкой "Патриот Украины", в 2014-м стал командиром полка "Азов", собравшим уголовников и неонацистов. За "Азовом" тянется шлейф убийств, пыток, похищений людей. В 2016 году Билецкий организовал и возглавил партию "Национальный корпус", в программе которой сказано: "Внедрить на основе опыта стран Балтии модель различных форм гражданства в зависимости от правосубъектности лица". Совсем недавно, в июле, Билецкий вновь поднял тему гражданства, заявив, что все "ватники" должны быть лишены паспортов Украины. В 2019 году Билецкий будет выдвинут в качестве единого кандидата от националистов на пост президента Украины.



Неграждане Латвии протестуют. Понадобится ли их опыт жителям Украины? delfi.lv



Неграждане Латвии протестуют. Понадобится ли их опыт жителям Украины? Фото delfi.lv



Ружье, которое висит на стене, всегда выстреливает. Рано или поздно. Пока что нацистский законопроект № 7521 находится в парламентском комитете по вопросам правовой политики и правосудия. Однако в преддверии выборов 2019 года тему "преемственности от УНР" и "советской оккупации" может перехватить у Билецкого и поднять на знамя Порошенко. Может произойти и укрепление за счет Билецкого "команды Порошенко". Возможны также другие варианты попыток вытащить "идеологию № 7521" в украинскую "большую политику".



И у всех этих вариантов ближайшего будущего финал может быть только один – полная аннигиляция Украины. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1532616300

Новости Казахстана

