Саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Чего ждем? - А.Мезяев

17:42 26.07.2018 АЛЕКСАНДР МЕЗЯЕВ | 25.07.2018 |



БРИКС становится объектом информационной войны



25 июля в Йоханнесбурге начался 10-й саммит БРИКС. Председательство Республики Южная Африка (РЮА) в БРИКС в текущем году определило некоторые особенности саммита. Одним из основных принципов внешней политики РЮА является приоритет континента (недавно остоялось избрание Южной Африки в состав Совета Безопасности ООН), и на нынешнем саммите ярко выражена африканская тематика. Власти РЮА подчеркивают, что объединение БРИКС должно приносить пользу всей Африке. В рамках инициативы БРИКС-плюс в саммите участвуют Сенегал, Руанда, Габон, Уганда, Того, главы государств-членов Южноафриканского сообщества развития (SADC), куда, помимо Южной Африки, входят Ангола, Ботсвана, Демократическая Республика Конго, Намибия, Мозамбик, Лесото, Свазиленд, Мадагаскар, Танзания, Замбия, Зимбабве и др. В Йоханнесбург приглашены также представители стран-членов G-20 и лидеры Аргентины, Турции, Ямайки. Еще в прошлом году к "плюс" подключились Египет и Гвинея. То есть в Йоханнесбурге открылся крупнейший международный форум.



Героем саммита стал Китай. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина накануне саммита произвел в Южной Африке впечатление, близкое к фурору: Пекин выделил южноафриканцам 14,7 миллиарда долларов инвестиций!



На юге Африки Китай заинтересован в платине, золоте, марганце, хроме. За последние 20 лет китайско-южноафриканская торговля выросла в 20 раз, а прямые инвестиции Китая в экономику РЮА – в 80 раз, превысив 10 млрд долларов. Об этом Си Цзиньпин написал в статье, опубликованной несколькими южноафриканскими газетами 22 июля, накануне визита высокого китайского гостя. В Пекине полагают, что Южная Африка должна стать связующим мостом между Новым шелковым путем и Африканским континентом.



Китай, безусловно, является экономическим двигателем БРИКС. России здесь есть о чем задуматься. Пока картина выглядит так:



количество проектов БРИКС для Южной Африки:



– Россия – 17;



– Китай – 77;



размер инвестиций:



– Россия – $27 млн.;



– Китай – $154 млн.



Общее количество рабочих мест, созданных Китаем в РЮА, составляет почти 37 тысяч. Для республики, где чрезвычайно остро стоит проблема безработицы (до 35-40 % населения), это ценный вклад. Причем это проекты только в рамках БРИКС; в двусторонних китайско-южноафриканских отношениях цифры намного больше: 300 инвестиционных проектов, 400 000 новых рабочих мест…



Впрочем, БРИКС – не только экономика; так, в статье, опубликованной перед саммитом, президент Южной Африки Сирил Рамапоса заявил, что БРИКС – это организация единомышленников. Хорошая мысль, но она требует развития.



Продолжает работать Новый банк развития (Банк БРИКС), он сейчас готовится выдавать кредиты не только государствам-членам, но и другим государствам. Правда, реализация идеи пока неясна. Ведь демократия в Южной Африке выглядит так, что дело доходит до отмены судами не только международных договоров (как это произошло с договором между РЮА и Россией по строительству в Южной Африке силами российских специалистов атомной электростанции), но и решений правящей партии! Еще одно проявление этой демократии – критика южноафриканскими СМИ выдачи Банком БРИКС кредитов двум государственным компаниям РЮА – ЭСКОМ (энергетика) и Транснет (целевой кредит на обновление порта Дурбан), получившим соответственно 200 и 180 млн долларов, притом что недавнее выделение Объединенными Арабскими Эмиратами 10 миллиардов долларов государственным Южноафриканским авиалиниям (SAA) и той же компании ЭСКОМ не вызвало никакого "возмущения общественности".



За три года существования Нового банка развития он выдал кредитов на 5,1 млрд долларов США, к концу 2018 года эта сумма достигнет 8 млрд. От двух крупнейших рейтинговых компаний Китая Банк получил высший рейтинг ААА. Есть решение о создании собственного рейтингового агентства БРИКС, что важно на фоне шантажа со стороны крупнейших международных рейтинговых агентств: несколько дней назад, например, агентство S&P заявило правительству Южной Африки, что если оно примет закон об экспроприации земли без компенсации, агентство понизит рейтинг страны.



В рамках объединения БРИКС кроме Банка развития создан фонд Contingent Reserve Arrangement в размере ста миллиардов долларов США. Цель фонда – оказание помощи странам, испытывающим серьезные проблемы с валютными резервами.



В этих условиях объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) не могло не стать объектом информационной войны. Формы ее очень своеобразны. Так, южноафриканская организация "мусульманских юристов" непосредственно перед саммитом подала иск в прокуратуру республики с требованием… арестовать премьер-министра Индии Нарендра Моди, как только он прибудет в Йоханнесбург: дескать, в Индии нарушаются права мусульман. Это больше чем нелепость, учитывая историю 2015 года с распоряжением Высшего суда РЮА об аресте президента Судана Омара аль-Башира, находившегося в тот момент в Йоханнесбурге на саммите Африканского союза. Распоряжение было выдано по требованию невнятной "общественной" организации в связи с изданием Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест аль-Башира. Власти РЮА это проигнорировали, правительство заявило о выходе Южной Африки из состава государств-членов МУС, но Высший суд, опять-таки по иску "правозащитников", постановил заявление о выходе отозвать…



На этот раз южноафриканская прокуратура заявила, что у нее пока (?) нет достаточных доказательств, чтобы возбудить дело против премьер-министра Индии в данный момент (?). МИД Южной Африки срочно направил в Дели своих эмиссаров, убеждая, что индийский премьер может безопасно приехать на саммит. А чтобы окончательно превратить эту историю в фантасмагорию, "мусульманские юристы" вдогонку заявили, что у них есть желание возбудить дело и "против Си и Путина".



Участие в этой информационной кампании СМИ Южной Африки и англосаксонского мира (вплоть до Австралии!) ничуть не удивляет, но вызывает сожаление, что в этой кампании была использована и телекомпания Russia Today, передавшая репортаж, в котором говорилось, что Россия якобы примет у себя несколько тысяч белых фермеров из Южной Африки как соискателей политического убежища!



Эти белые "беженцы" – владельцы лучших земель в Южной Африке; их предки, создатели расистской системы апартеида, захватили эти земли у коренного населения. Черные южноафриканцы оказались на положении людей, лишенных средств к существованию. Белое население и сейчас крепко держит в руках большинство земли, причем – лучшей. В конце прошлого года правительство Южной Африки заявило о подготовке закона о возможной экспроприации земли без компенсации. В случае принятия такого закона белым фермерам придется вернуть часть захваченного ими для обеспечения полностью безземельного большинства. И вот тогда в СМИ поднялся шум об убийствах фермеров, о "геноциде белого населения".... Тему вбросили как раз перед саммитом БРИКС. Автору этой статьи, находящемуся в Йоханнесбурге, довелось наблюдать попытки отождествить неудачное выступление российской телекомпании с официальной позицией России…



В мире есть очень влиятельные силы, которым сотрудничество России и Южной Африки поперек горла. Две наши страны обладают, например, фактической монополией на запасы платины. Бывший президент РЮА рассказывал мне о своем плане создания "платиновой ОПЕК" на базе Южной Африки и России; в этом случае две страны стали бы контролировать 99% добычи платины в мире. Однако план не удался – сопротивление ему оказалось слишком сильным!



История с репортажем RT о предоставлении политического убежища белым южноафриканским фермерам в России напомнила мне установление при Ельцине дипломатических отношений между Россией и ЮАР в последние дни существования режима апартеида! Тогда даже закоренелые защитники апартеида на Западе, видя, что Африканский национальный конгресс побеждает, принялись налаживать отношения с лауреатом Нобелевской премии мира и кавалером ордена Ленина Нельсоном Манделой; правительство же Ельцина в последние дни существования режима апартеида сочло возможным установить дипломатические отношения с расистским режимом! К счастью, в Южной Африке достаточно трезвомыслящих политиков, понимающих природу таких политических явлений.



Об итогах саммита БРИКС – в следующей статье.



Йоханнесбург,

июль 2018 года



(Окончание следует) Источник - Фонд стратегической культуры

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