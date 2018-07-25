Экс-замакима Алматы Яков Заяц по делу Храпунова: "Я потерял память"

17:31 26.07.2018 Экс-замакима Алматы Яков Заяц частично признал вину по делу Храпунова Экс-заместитель акима Алматы Яков Заяц прокомментировал рассмотрение уголовного дела, по которому он сейчас проходит обвиняемым вместе с Храпуновыми и еще несколькими фигурантами, передает Tengrinews.kz из зала суда.



Напомним, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, а также в отношении еще 10 лиц.



71-летний Яков Заяц заявил, что частично потерял память после того, как попал под автобус 10 лет назад.



"Это было 15-20 лет. После этого в 2008 году я попал под автобус, потерял память, еле вылез, получил инвалидность. Сейчас сложно вспоминать. Немного восстановился, кое-что вспоминаю, но трудно", - прокомментировал Заяц журналисту Tengrinews.kz.



На вопрос о том, за что его судят с Храпуновым, он ответил "мы не вместе".



Яков Заяц обвиняется по части 2 статьи 307 УК РК (в редакции 1997 года) "Злоупотребление должностными полномочиями". Помимо него и четы Храпуновых, по делу проходят Габиден Кайымсултанов, Айяр Ильясов, Куандык Бискультанов, Абай Сапаров, Алтай Касымов, Серик Есмуканов, Айнакуль Садыкбаева, Абылайхан Карымсаков и Абдул-Газиз Мукашев. Некоторые из фигурантов в разное время работали в структуре акимата Алматы. Все они находятся под подпиской о невыезде. Как озвучено в ходе судебного заседания Яков Заяц ранее не судим. До 2008 года работал в акимате Алматы. В 2008 попав под автобус - получил инвалидность.



"Не имею ни здоровья, ни работы, инвалидность 2 группы", - сказал экс-замакима Алматы Яков Заяц в суде.



Еще один фигурант - экс-начальник управления капитального строительства Алматы Габиден Кайымсултанов отказался комментировать дело.



Виктор и Лейла Храпуновы обвиняются по части 3 статьи 235 УК РК (в редакции 1997 года) "Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе", по части 3 статьи 177 УК РК (в редакции 1997 года) "Мошенничество", части 4 статьи 311 УК РК (в редакции 1997 года) "Получение взятки".



Виктор Храпунов обвиняется в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Лейла Храпунова обвиняется также в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем.



Виктор и Лейла Храпуновы покинули Казахстан в 2007 году. По данным СМИ, они проживают в Швейцарии.





Источник - Tengrinews.kz

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