Казахстанский герой Цусимского сражения - матрос с "Буйного" Филиппов (история)

14:46 26.07.2018 Эх, моряк, ты слишком долго плавал…



26 Июля 2018 Автор: Эрик АУБАКИРОВ | Алматы



Эх, моряк, ты слишком долго плавал…



На дне Японского моря у острова Уллындо обнаружен русский броненосный крейсер "Дмитрий Донской", затопленный во время знаменитого Цусимского сражения в мае 1905 года. Однако всеобщее внимание к этой находке привлекает даже не героическая биография боевого корабля, а предположение, что "Дмитрий Донской" вез казну 2-й Тихоокеанской эскадры.



Серьезные историки считают эту версию сомнительной – крейсер считался по сравнению с другими судами эскадры допотопным, ненадежным и тихоходным. Тем не менее надежда найти клад неистребима. Существует легенда, что в трюмах крейсера находится пять с половиной тысяч ящиков, доверху набитых золотыми слитками, монетами и драгоценностями! Стоимость всего этого добра неуемные кладоискатели оценивают в 133 млрд долларов!



Не успели водолазы осмотреть затонувший корабль, как начался дележ шкуры неубитого медведя. Корейцы уже придумали, как потратить деньги, – 10% от суммы отдадут жителям самого острова Уллындо, построят музей "Дмитрия Донского", современный кинотеатр, а также вложат средства в развитие туристической инфраструктуры. Россияне тут же возмутились – с чего бы это? Корабль был российский! Так что, товарищи корейцы, берите свои 25%, полагающиеся по закону, а остальное золотишко будьте добры вернуть на родину. Японцы тоже начали претендовать на долю клада – мол, мы потопили это судно, и нам что-то причитается в качестве военного трофея…



А ведь и казахстанцы имеют права на золото "Дмитрия Донского"!



В городе Верном на улице Кульджинской (сейчас Макатаева) у самого Казенного сада (Центральный парк культуры и отдыха) жил купчина Филиппов, содержащий буфет и ресторан в Военном собрании. Такую привилегию ему дали за то, что он был героем русско-японской войны – служил матросом на миноносце "Буйный". Во время Цусимского сражения миноносец был сильно поврежден и еле держался на плаву. Его экипаж принял на свой борт тот самый крейсер "Дмитрий Донской". Но операция по спасению матросов заняла пять часов – мешало сильное волнение на море. За это время "Дмитрия Донского" обнаружили и окружили восемь японских кораблей. На предложение сдаться старенький броненосец ответил залпом орудий. Тогда японцы атаковали "Дмитрия Донского" с обоих бортов. Экипаж корабля храбро сражался, но силы были неравны – погиб командир корабля, крейсер получил 15 пробоин. Моряки сумели как-то оторваться от японцев и шлюпками переправились на берег. Принявший командование лейтенант Константин Блохин отвел корабль на большую глубину и открыл кингстоны. Боевой корабль ушел на дно с поднятым Андреевским флагом.



Выжившие моряки попали в плен к японцам. Был среди них и Николай Филиппов. После войны он вернулся в родной город Верный, где и прожил до своей кончины в 1986 году. Он был признан самым старым участником не только Цусимского сражения, но и вообще русско-японской войны. Умер в 100-летнем возрасте, став почетным гражданином Алма-Аты.



Нам многого не надо. Пару пушек с крейсера в память о земляке-герое. Ну и пару ящиков с золотом, чтобы поставить памятник последнему матросу с миноносца "Буйный" и крейсера "Дмитрия Донского". Ему и его товарищам, которые сражались до конца. Обещаем, что памятник героям будет сделан из бронзы, а не из соломы и дерева – и не повторит образ белки с ВДНХ и лошадки с улицы Панфилова. Источник - Экспресс-К

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